﻿Auch bei zweitem Pink-Konzert: Veranstalter verkaufte Tickets für nicht vorhandenen Bereich

Hannover. Der Fanärger um den nicht vorhandenen dritten Innenraumbereich bleibt. Bei dem Ticketanbieter Eventim konnten Fans zwischen drei verschiedenen Innenraumzonen wählen – für 95, 112,40 und 182,40 Euro. Im Stadion selbst gab es am Ende nur zwei Zonen – Front of Stage und alles dahinter. Die beiden günstigeren Preisklassen wurden zusammengelegt. Maike Wiese war eine von denjenigen, die Karten für 112,40 Euro hatte. „Einige Konzertbesucher fühlen sich von Hannover Concerts ziemlich über den Tisch gezogen“, schreibt sie. Darüber hat zuerst die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet.

Und auch beim zweiten Pink-Konzert am Donnerstag in der Heinz-von-Heiden-Arena konnten Fans Tickets für die dritte Kategorie kaufen. Und das, obwohl schon bei der ersten Pink-Show am Mittwoch, 12. Juli, klar war, dass es den dritten Innenraumbereich aus Sicherheitsgründen nicht geben wird. „Die Kategorie hätte Hannover Concerts ja aus dem Ticketshop nehmen können, was sie aber gar nicht gemacht haben“, schreibt eine weitere Leserin erzürnt. Für sie sei das Betrug.

Hannover Concerts: „Das ist einfach untergegangen“

Dass noch am zweiten Tag Tickets für den nicht vorhandenen Bereich verkauft wurden, war laut Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, „alles andere als böswillig“. „Wir haben bei so einem Stadionkonzert sehr viel zu tun. Da ist das einfach untergegangen“, erklärt Röger. Man werde für alle Betroffenen eine Lösung finden. „Am Ende möchte ich, dass alle Fans glücklich sind“, sagt er.

Beim Pink-Konzert in Hannover wurden drei verschiedene Innenraumzonen für 95, 112,40 und 182,40 Euro angeboten: Im Stadion selbst gab es am Ende nur zwei - die günstigsten Preisklassen wurden zusammengelegt. © Quelle: privat

Grundsätzlich wurde laut Röger auch zunächst mit drei Innenraumzonen geplant. „Im Laufe des Aufbaus am Tag der ersten Show sind aber sicherheitsrelevante Bedenken aufgekommen“, sagt er. Durch die zusätzliche massive Gitterwelle im Innenraum sei der Hauptfluchtweg Richtung Südtribüne versperrt gewesen. Daher wurde die kurzfristige Entscheidung getroffen, diese wieder abzubauen.

Pink-Konzert: Sicherheit der Besucherinnen und Besucher wichtiger

Röger habe Verständnis für den Unmut der Menschen. „Aber für uns ist selbstverständlich die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher das Wichtigste. Dafür nehmen wir dann auch die Beschwerden in Kauf“, sagt er.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen“.