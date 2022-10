Pink spielt 2023 mehrere Konzerte in Deutschland

Ein Superstar kommt nach Deutschland: Sängerin Pink kündigt für das kommende Jahr mehrere Konzerte in der Bundesrepublik an. Wann und wo sie stattfinden.

Berlin. US-Popstar Pink („Just Give Me A Reason“, „So What“) will im kommenden Jahr vier Konzerte in Deutschland geben. Geplant seien Auftritte der 43-Jährigen in Berlin (28. Juni), München (5. Juli), Köln (8. Juli) und Hannover (12. Juli), teilte der Veranstalter und Ticketverkäufer Eventim am Freitag mit.

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Im Juli erschien ihre jüngste Single „Irrelevant“.

