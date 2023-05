„Die Hoffnung können sie uns nicht mehr nehmen“

Hannover. Heute wäre die Sache mit dem vermaledeiten Video womöglich anders verlaufen, sagt Zar Amir Ebrahimi. „Heute glauben die Menschen im Iran weniger an Ideologie und mehr an Menschlichkeit. Heute sind sie mutiger. Heute halten sie zusammen und schauen anders auf Frauen.“

Vor gerade einmal 15 Jahren aber hätten sich sogar einige ihrer besten Freundinnen und Freunde von ihr abgewandt. Die iranische Schauspielerin kann das verstehen: „Sie wollten sich selbst retten“, sagt Ebrahimi. Damals jedoch fühlte sie sich schrecklich allein. Über Monate wurde die junge Frau immer wieder verhört.

Ebrahimi flüchtete 2008 ins Exil, just an jenem Tag, an dem der Prozess gegen sie begann. In der Öffentlichkeit war ein privates Video von ihr aufgetaucht: Ebrahimi beim Sex mit ihrem damaligen Freund. Jemand aus dessen Bekanntenkreis hatte Zugang zum Computer und das nie für die Öffentlichkeit gedachte Video geleakt.

Ein Star war die heute 41-Jährige schon damals im Iran. Ebrahimi spielte eine Hauptrolle in der ersten täglich ausgestrahlten Seifenoper „Narges“, einem echten Straßenfeger. Umso härter fiel die staatliche Verfolgung gegen sie aus in einem Regime, in dem eine sogenannte Sittenpolizei patrouilliert, um zu verhindern, dass auch nur ein Zentimeter Frauenhaut oder Frauenhaar zu sehen ist. Der Vorfall um das Video wurde zum nationalen Skandal aufgeblasen.

Damit war Ebrahimis Karriere faktisch beendet. Vor Gericht musste sie aber noch viel Schlimmeres befürchten.

In Abwesenheit wurde die Schauspielerin zu einer Strafe von 99 Peitschenhieben und zehn Jahren Berufsverbot verurteilt. Da befand sie sich schon in Sicherheit in Frankreich.

Palme in Cannes für Ebrahimi

Dies ist die Geschichte einer Frau, die im Exil ein neues, zunächst möglichst unauffälliges Leben begann, wieder zurück zur Schauspielerei fand und nun ein internationaler Kinostar ist. Mit dem Film „Holy Spider“ über einen Frauenmörder gewann sie im vorigen Mai in Cannes den Preis als beste Hauptdarstellerin.

Am 12. Mai könnte die Lola beim Deutschen Filmpreis noch obendrauf kommen für die Rolle in der deutschen Co-Produktion. Ihre Konkurrentinnen sind allerdings namhaft: Auch Sandra Hüller („Sisi & ich“) und Leonie Benesch („Das Lehrerzimmer“) sind für diese Auszeichnung nominiert.

„Für mich gibt es eine symbolische Verbindung zwischen der Revolution der Frauen im Iran und diesem Film“, sagt Ebrahimi vor ihrem Computerbildschirm in Paris. „Holy Spider“ stehe für den Kampf um künstlerische Freiheit im Kino. Genauso kämpften seit Monaten Hunderttausende im Iran für ihre Freiheit.

Im Film verkörpert sie eine Journalistin auf der Suche nach der Wahrheit. Journalistinnen und Journalisten im Iran riskieren ihr Leben, wenn sie über den Tod der 21-jährige Mahsa Amini in Polizeihaft in Teheran schreiben. „Zwei Journalistinnen sitzen immer noch im Gefängnis, ohne dass ein Urteil gegen sie gefällt worden wäre“, sagt Ebrahimi.

„Holy Spider“ orientiert sich am tatsächlichen Fall eines Frauenmörders in der heiligen iranischen Stadt Maschhad. Anfang des Jahrtausends tötete der sogenannte Spinnenmörder 16 Prostituierte. Im Film gibt sich die von Ebrahimi gespielte – fiktive – Reporterin als Lockvogel aus, um dem Mann auf die Spur zu kommen.

Prostituierte dürfte es gar nicht geben

Den Behörden schien das damals nicht zu gelingen. Das könnte auch daran gelegen haben, dass es Prostituierte im Iran gar nicht geben durfte und dem Staat eine verängstigte weibliche Bevölkerung gelegen kam, wie manche vermuteten.

Die Journalistin im Film stellt den Täter, einen Kriegsveteranen und Familienvater. Vor Gericht gibt er sich als Mörder im Namen der Religion aus. Er wollte nach eigenen Worten Maschhads Straßen von Dreck säubern. Vor Gericht wird er als Held gefeiert.

So ähnlich war es damals tatsächlich passiert. Am Ende wurde der Spinnenmörder hingerichtet.

Dass Ebrahimi an diese Rolle kam, war reiner Zufall. In Paris schlug sie sich zunächst als Kellnerin und Babysitterin durch. Sie stieß auf andere iranische Exilanten aus dem Filmgeschäft. Dann hörte sie von Ali Abbasis Thriller, den dieser zunächst im Iran drehen wollte. Der in Teheran geborene und heute in Dänemark lebende Regisseur engagierte Ebrahimi als Casterin. Sie verfügte über gute Kontakte in ihr Heimatland.

Kurz vor Drehbeginn sprang die Hauptdarstellerin ab. Die Angst hatte sie ergriffen, nach diesem Film nicht mehr in den Iran zurückkehren zu können. Zu diesem Zeitpunkt war Abbasi schon nach Jordanien ausgewichen: Im Iran hatte er keine Drehgenehmigung bekommen.

Die Angst der Kollegin war nach Worten von Ebrahimi berechtigt: „Im iranischen Kino sind Frauen niemals ohne Hidschab zu sehen. Man darf nicht ihre Haare, ihre Haut oder ihren Körper zeigen – und schon gar keinen Sex.“ Aber all das ist in „Holy Spider“ zu sehen.

Das iranische Kino rettet sich oft ins Poetische, um nicht anzuecken, siehe die Filme des vor sieben Jahren gestorbenen Abbas Kiaorostami. Andere wie Jafar Panahi inszenieren das Politische im Alltäglichen.

Gegen patriarchalische Denkweisen

Abbasi sucht in „Holy Spider“ in einem Genrefilm den Zugriff auf die Wirklichkeit. „Wir haben es endlich geschafft, einen authentischen Film über die Gesellschaft zu machen, über die kursierenden patriarchalischen und frauenfeindlichen Denkweisen“, sagt Ebrahimi. Abbasi habe eine Tür aufgestoßen. Andere Filmemacherinnen und Filmemacher würden seinem Weg nun folgen.

Kurzfristig übernahm Ebrahimi die Hauptrolle. Sie war dafür bestens geeignet: Sie kannte schließlich die Angst, der eine Frau im Iran ausgesetzt ist. Sie war selbst dem Druck der Verfolgungsbehörden ausgesetzt gewesen.

Heute sieht sie in ihrer Figur der Journalistin eine Art Vorkämpferin für die Sache der Frauen. Beim Dreh damals konnte das noch niemand ahnen. So vieles hat sich im Iran seitdem geändert: „Heute erscheinen nicht mehr nur junge Frauen, sondern auch unsere Mütter und sogar noch Ältere ohne Hidschab auf der Straße“, sagt Ebrahimi. Frauen und Männer kämpften jetzt gemeinsam für eine bessere Zukunft. Es gebe kein Zurück mehr.

„Die Frage ist nur noch: Wie viele Menschen können sie verhaften und töten?“, so die Schauspielerin. Gewinnen könnten die Unterdrücker nicht mehr. Etwas Grundsätzliches habe sich geändert: „Früher war die Bevölkerung schwach und fürchtete das System. Heute fürchtet das System die Bevölkerung.“

Die zahllosen Giftgasattacken auf Schülerinnen in den vergangenen Monaten sieht sie als Versuch, die nächste Generation einzuschüchtern, wenn die Erwachsenen schon keine Angst mehr haben. Überall im Land klagen Mädchen über Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Viele müssen sich im Krankenhaus behandeln lassen. Regimekritiker vermuten, dass die Täter zumindest politische Rückendeckung haben.

Doch was immer das iranische Regime den Menschen auch nehme, die Freiheit, die Gesundheit oder gar das Leben: „Die Hoffnung können sie uns nicht mehr nehmen“, sagt Ebrahimi. Das gelte auch und erst recht für die Jüngeren, die Zugriff auf die sozialen Medien hätten und in Kontakt mit der Welt stünden. Die Jüngeren seien sogar mutiger. Sie hätten nicht in den dunklen Zeiten nach der Revolution aufwachsen müssen.

Im vorigen Mai beim Filmfestival in Cannes habe sie sich gefühlt, als könne sie auf dem roten Teppich fliegen, sagt sie. Gut möglich, dass sich dieses Gefühl für Zar Amir Ebrahimi beim Deutschen Filmpreis in Berlin in einer knappen Woche wieder einstellt.