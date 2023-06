﻿Wie hat die Krankheit Ihr Verhältnis zur Kunst verändert, Rainald Grebe?

Der Kabarettist und Sänger Rainald Grebe wurde mit Liedern wie „Brandenburg“ und „Ich bin der Präsident“ bekannt. Doch vor ein paar Jahren erkrankte er schwer. Seither ist für den 52-Jährigen nichts mehr, wie es war.

Berlin. Rainald Grebe – bekannt geworden mit Liedern wie „Brandenburg“ oder „Ich bin der Präsident“ – hat sich viel vorgenommen. Am 29. Juli gibt er ein Open-Air-Konzert in der Berliner Waldbühne, die nicht nur sehr schön, sondern mit 22.000 Plätzen auch sehr groß ist. 2011 ist der 52-jährige Schauspieler und Kabarettist dort schon mal aufgetreten. Doch die geplante Wiederholung scheiterte 2021 an Corona.