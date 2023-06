Rainald Grebe: „‚Brandenburg‘ würde ich heute nicht mehr schreiben“

Berlin. Es gibt viele Leute, die Rainald Grebe kennen, den Kabarettisten und Sänger, der vor etwas mehr als 52 Jahren in Frechen bei Köln, also in Nordrhein-Westfalen, geboren wurde. Und wer Grebe kennt, der kennt meistens auch das Lied, in dem er ein anderes Bundesland besingt: „In Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee gegurkt / Was soll man nur machen mit 17, 18 in Brandenburg?“

Es geht um die mutmaßliche Tristesse der (ostdeutschen) Provinz, die kontrastiert mit der Hauptstadt, über die es in demselben Lied heißt: „Berlin, halleluja Berlin / Halleluja Berlin / Alle wollen dahin / Deshalb will ich das auch.“

Grebe leidet an der Autoimmunkrankheit Vaskulitis

Am 29. Juli gibt Grebe ein Konzert in der Berliner Waldbühne. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagt er: „,Brandenburg‘ würde ich heute nicht mehr schreiben.“

Ein trauriger Grund dafür ist, dass Grebe – der in Berlin lebt und eine Datsche in Brandenburg hat – seit 2014 an einer Autoimmunerkrankung namens Vaskulitis leidet. Dem schlossen sich mehrere Schlaganfälle und lange Klinikaufenthalte an. „Ich bin jetzt immer am Tropf in der Charité, ich muss Tabletten fressen“, sagt er.

„Außerdem mache ich jetzt eine Therapie, während der ich alle zwei Monate für eine Woche im Krankenhaus verschwinde und mich volllaufen lasse mit irgendwelchen Medikamenten. Zu Hause spritze ich mich selbst. Es ist schon scheiße.“

Der eigentliche Grund ist allerdings eine andere Konsequenz der Krankheit – „dass man“, so Grebe, „für andere mehr Verständnis hat. Heute war ich bei meinem Steuerberater in Westberlin und dachte: Ja, die muss es auch geben. Früher habe ich mehr Kanten gesetzt. Das macht ein Lied manchmal schön.“

„Brandenburg“ zum Beispiel habe darin bestanden, „etwas herunterzumachen. Jetzt sehe ich Brandenburg eher aus der Perspektive derer, die in Brandenburg wohnen, arbeiten und Probleme haben. Das ist schwieriger. Sich in Leute hineinzuversetzen, macht milder.“

Die Quintessenz ist insofern paradox. Rainald Grebe verdankt „Brandenburg“ seine Popularität. Doch er sagt: „Das Lied stimmt nicht mehr. Denn es basierte auf dem Prinzip Oberflächlichkeit.“ In der „Waldbühne“ jedenfalls werden viele Leute einen anderen Grebe erleben als den, den sie bisher zu kennen meinten.