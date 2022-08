Potsdam. Herr Grebe, Sie hatten im vergangenen Jahr sechs Schlaganfälle, trotzdem haben Sie neulich in der Uckermark Ihren 50. Geburtstag groß nachgefeiert. Sind Partys nach solchen Nackenschlägen noch ein bisschen ausgelassener?

Ja, die Feier war cool! Es kamen 150 Leute, große Sache, zwei Dixi-Klos, einige brachten ihre Instrumente mit und haben gesungen. Auch ich war auf der Bühne, aber ohne meine Band. Die hatte Corona. Ich verschiebe die Feier wegen der Pandemie, und wenn ich sie nachhole, sind die Leute dann tatsächlich krank.

So eine Party möchte man gerne als Zeichen deuten, dass es Ihnen besser geht…

Nein, ich bin nicht gesund. Im Januar hatte ich wieder ein paar Schlaganfälle. Immer im Januar, genau wie im Vorjahr. Das war heftig. Seither geht es aufwärts. Das Hirn setzt sich wieder zusammen. Ab Mai habe ich mich getraut, auf die Bühne zu gehen.

Wieder ein paar Schlaganfälle? Das klingt dramatisch.

Ich habe Ärzte, ich war in der Charité. Sie versuchen, zu helfen. Meine Selbstheilungskräfte sind noch da. Sie wirken. Auf sie kann ich mich am ehesten verlassen.

Leben Sie Ihren Alltag wie früher, reicht es für ein Künstlerleben auf der Bühne?

Manchmal habe ich Sprachstörungen und gedankliche Unkonzentriertheiten. Ich singe Texte, die ich schon eine Weile kenne. Auf solche Routinen kann ich bauen.

Müssen Sie als Künstler nun mit Ihren Kräften haushalten?

Ja, die aktuelle Show ist eine Stunde kürzer als die vorherige, reiner Zufall, ich hatte sie schon vor dem Schlaganfall geschrieben… Das ist praktisch, denn nach zwei Stunden bin ich ziemlich fertig. Früher dauerten die Auftritte drei Stunden, mindestens.

Was tun Sie, um sich von den Auftritten zu erholen?

Ich brauche sehr viel Schlaf.

Haben Sie überlegt, sich komplett von der Bühne zu verabschieden?

Ja, das stand zur Diskussion. Aber ich merke, dass ich auf der Bühne, bei aller Erschöpfung, auch Kraft tanke. Sie zieht mich gedanklich in einen Rhythmus, den ich von früher kenne. Was vor der Show und nach der Show passiert, gibt mir Halt. Es bietet mir den Alltag, den ich brauche.

Haben Sie Konzerte abgesagt?

Ja, eines. Da habe ich mich vorher merkwürdig gefühlt, ohne es genauer beschreiben zu können. In solchen Fällen gehe ich auf Nummer sicher. Ganz auf die Bühne will ich aber nicht verzichten. Es ist schon schön, da oben rumzurocken!

Was heißt in diesem Falle „schön“?

Der Tag hat einen Fokus, wenn ich auftrete. Zwei Stunden am Abend, es kommen Leute, die haben scheinbar eine gute Zeit. Vielleicht ist das nicht der Sinn des Lebens, aber es ist eben: schön.

Tritt Ihnen das Publikum anders entgegen als früher, spüren Sie ein Mitgefühl der Zuschauer?

Ich glaube, die Leute kommen jetzt vor allem, weil sie mich noch einmal sehen wollen, bevor ich abkratze (lacht leise).

Es klingt, als gehe es Ihnen im Sommer aktuell ganz gut, keine Rede vom Abkratzen.

Nein, ich bin nicht über den Berg. Ich weiß, dass es immer wieder kommen kann. Vor allem im Winter.

Nehmen Sie Medikamente?

Klar. Wie ein alter Herr. Es wird sich zeigen, ob das meine Kreativität beschädigt. Ich schreibe gerade ein Programm für den Herbst, da sehe ich, ob ich noch zu alter Form finde.

Singen Sie seit Ihren Schlaganfällen über andere, ernstere Themen?

Die Themen ändern sich nicht, ich greife nach allem, was sich bewegt. Doch es schleichen sich automatisch Sachen ein, zum Beispiel „Endlichkeit“. Der Tod steckt in jeder Zeile.

Haben Sie Angst vor dem Tod?

Doch, doch, das ist ein Thema. Ich war ein paarmal in der Notaufnahme. Den Tod habe ich im Blick. Selbst wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich meinen Arztkoffer mit.

Sie könnten es als ungerecht empfinden, dass es gerade Sie erwischt hat.

Natürlich stelle ich mir solche Fragen, aber damit komme ich nicht weiter. Was heißt ungerecht? Ein Arzt hat gesagt, jeden Zehnten erwischt es mit einer schweren Krankheit. Das ist wie im Lotto. Früher wäre ich an dieser Krankheit vielleicht schon gestorben, als die Medizin noch nicht so weit war. Ich mache mir keine Vorwürfe. Es ist, wie es ist.

Haben Sie Vertrauen in die Medizin?

Ich habe insofern kein Vertrauen, da immer noch keiner weiß, was es ist. Die Medikamente schlagen nicht an. Die Ärzte versuchen es einfach. Auch ich weiß keine bessere Lösung. Es ist eine Unterform der Vaskulitis, einer Autoimmunkrankheit, die sehr selten ist. Näheres können die Mediziner in meinem Fall nicht sagen. Ich bin zu den Kontrollen auf der Neurologie – die meisten Menschen, die dort sitzen, wissen nicht, was sie haben. Ich bin keine Ausnahme.

Hatten Sie Covid?

Nein, noch nicht. Erstaunlicherweise.

Ist Covid für Sie gefährlicher mit Ihrer Vorerkrankung?

Ja, ich bin Risikopatient.

Reden Sie auf der Bühne über Ihre Krankheit, oder ist das ein Tabu?

Doch, ich rede drüber, wenn es sich ergibt.

Hilft es, sich öffentlich mitzuteilen?

Ja, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, das war eine Entlastung. Man könnte es als meinen Nachlass betrachten (lacht leise).

Schauen Sie trotzdem nach vorne und planen ein neues Album?

Es gab konkrete Vorbereitungen, am 5. September wollten wir mit einem neuen Programm ins Berliner Tipi, aus diesem Auftritt sollte ein Album entstehen. So läuft das bei meiner Band und mir ja immer: Mit dem Stoff erst live auftreten und dann gucken, wie wir ein Album daraus machen. Die Premiere im Tipi müssen wir auf unbestimmte Zeit verschieben, wegen meiner Krankenhaustermine. Doch es geht weiter, immer weiter. Wenn ich keine Lieder mehr schreibe, hätte ich mich der Krankheit ergeben.

Dieses Interview erschien zuerst bei der „Märkische Allgemeine Zeitung“.