﻿Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann: Muss man Rammstein-Songs jetzt anders hören?

Die „New York Times“ prophezeite dieser deutschen Band 1998 nur ein kurzes Dasein, nach deren Auftritt im Roxy in der 18th Street. „Beware of Flaming Germans“ war der Text von Ben Ratliff mit den Worten überschrieben – „Hüte dich vor den flammenden Deutschen“. Sein Urteil war vernichtend: „Rammstein sind eine langatmige, gar nicht so clevere Karikatur der dunklen Seite des deutschen Temperaments“, schrieb er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rammstein gehören zu den größten deutschen Exporten der Populärmusik

Unrecht hatte der Musikkritiker mit der Laufzeit der Berliner Band. Fast 30 Jahre gibt es Rammstein inzwischen, sie wurden zu einem der berühmtesten und beliebtesten deutschen Rockacts, gehören neben den Elektropionieren Kraftwerk und den Metal-Klassikern Scorpions zu den wenigen Weltstars aus Deutschland.

Die Bedeutung ihrer Bühnenshow schätzte Ratliff richtig ein, sie zählt zu den aufwendigsten der Welt. Der Kritiker meint sogar, es müsse bei Rammstein ein siebtes Bandmitglied geben, den Vollzeit-Feuerwerksberater. Bei Rammstein-Auftritten geht es tatsächlich zu wie in den Vereinigten Schmieden von Asgard: Feuerbälle, Mörderqualm, Hitzewand, dazu tonnenschwerer harter Rock. Immer im Fokus: Sänger Till Lindemann. Wenn der 60-Jährige mit seinem Bassbariton die Sonne begrüßt, „den hellsten Schtärrrn von allen“, rollt das „r“ des gebürtigen Leipzigers scharf altfränkisch. Rrrrrockundrrrroll, aber zackig!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

240.000 Besucher werden an vier Abenden in München erwartet

Heute kehren Rammstein auf ihrer Stadiontour nach Deutschland zurück, wo sie schon 2022 Konzerte gegeben hatten. In München steht der erste von vier Auftritten an, 240.000 Besucherinnen und Besucher werden insgesamt im Olympiastadion erwartet. Danach geht es für drei weitere Shows ins Berliner Olympiastadion. Alle Konzerte sind wie üblich ausverkauft. Der Industrial-Sound von Rammstein, auch Neue Deutsche Härte und von der Band selbst „Tanzmetall“ genannt, ist live ein Publikumsentfessler.

Rammstein klingen nach Schweiß, Ruß, Flamme und Stahl – ein klirrender, scheppernder, stampfender Marschrock, der anmutet, als sei er in den Maschinenräumen von Regisseur Fritz Langs Zukunftsstadt Metropolis entstanden.

Ob der Enthusiasmus bei den Fans am heutigen Mittwoch anhält, wird sich zeigen. Die Nachrichten der vergangenen Tage könnte vielen auf die Stimmung geschlagen sein. Mehrere Frauen haben in den vergangenen Tagen in unterschiedlichen Medien gegen Till Lindemann gerichtete Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt öffentlich gemacht. Am 25. Mai hatte der irische Fan Shelby Lynn mit Anschuldigungen nach der Rammstein-Show vom 21. Mai im litauischen Vilnius für Aufsehen gesorgt. Sie schrieb in sozialen Medien, sie habe einen „Row Zero“-Zugang direkt vor der Bühne und eine Einladung zur Pre- und Aftershowparty vermittelt bekommen. Kaum Alkohol habe sie an dem Abend getrunken und habe dennoch neben sich gestanden. Sie hatte den Verdacht geäußert, K.-o.-Tropfen oder Ähnliches verabreicht bekommen zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In einer Showpause sei sie nach ihren Angaben Sänger Till Lindemann zugeführt worden, der Sex mit ihr hätte haben wollen, was sie abgelehnt und er wiederum akzeptiert habe. Anderntags habe sie Erinnerungslücken und Hämatome an der Hüfte gehabt. Lynn ging zur Polizei. Und schickte den Tweet los, der eine Welle ins Rollen brachte. Direkte Anschuldigungen, dass sich Lindemann an ihr vergriffen habe, äußerte sie jedoch nicht. Später stellte sie zudem in einem weiteren Beitrag klar: „Till hat mich nicht angefasst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den Ausführungen von Shelby Lynn haben sich weitere Frauen geäußert. Unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet von Frauen, die schildern, dass Till Lindemann mutmaßlich vor, während und nach den Konzerten Frauen „zugeführt“ wurden. Vom „System Rammstein“ ist mittlerweile medial die Rede. Allerdings liegen bislang nur Indizien vor, dass die erhobenen Vorwürfe gegen Till Lindemann und die Band Rammstein stimmen könnten.

Rammstein hat sich bislang zweimal geäußert: Zu den Vorwürfen von Shelby Lynn schloss die Band auf Twitter zunächst aus, dass sich derlei in ihrem Umfeld zugetragen habe. Am vergangenen Samstag gab sich Rammstein in einer weiteren Stellungnahme jedoch betroffen, gestand den Frauen „ihre Sicht der Dinge“ zu, erbat sich aber auch, nicht vorverurteilt zu werden. Das Statement klang erschrocken, so als habe man jetzt erst das #MeToo-Potenzial der Vorwürfe erfasst.

Am Dienstag meldete sich dann eine weitere junge Frau: In einem halbstündigen Video berichtet die Youtuberin Kayla Shyx detailliert von eigenen Erfahrungen, die sie bei einem Rammstein-Konzert gemacht habe, zitiert andere Frauen. Was sie erzählt, klingt bestürzend, ein Blick in Abgründe. Kayla Shyx will sich nach Angabe ihres Managements nun erst einmal zurückziehen, da Belastung und der öffentliche Druck sehr groß seien, hieß es auf Anfrage des RND.

„Es ist Feierabend“, kommentierte der Musiker Olli Schulz die Entwicklung. ZDF-Moderator Jan Böhmermann twitterte Shyx’ Video mit der Überschrift: „Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haben Rammstein die Grenze zwischen Kunst und Leben eingerissen?

Hat die Band, die mit ihren Texten den Skandal zum Programm machte, deren Geschäftsmodell stets der Tabubruch war, die Grenze zwischen ihrer Kunst und dem wahren Leben eingerissen? Uneindeutigkeit war in den Neunzigerjahren anfänglich die Basis des Rammstein-Erfolgs. Wer sind diese sechs Musiker, fragte man sich? Inwieweit spiegeln ihre Songs ihr tatsächliches Sein? Wie ernst meinen sie ihre humorfreien, für Industrial-Rock durchaus typischen Texte über Gewalt, Sex und Zerstörung? Rammstein waren mysteriös und spannend, sie polarisierten konsequent – man liebte oder hasste sie – wahrgenommen aber wurden sie von allen, die sich für Musik interessierten.

Provokation, dieses uralte Treibmittel der Rockmusik, seit Elvis Presley sein Becken kreisen ließ, war Mitte der Neunzigerjahre abgenutzt. Rammstein änderten dies fundamental.

Schon der Bandname, der sich auf das Flugshowunglück auf der Ramstein Air Base 1988 mit 70 Toten bezog, war genauso provokant geschmacklos wie der Song zum Namen – „Rammstein … ein Mensch brennt …!“. Mit diesem Song hatten Rammstein 1994 den Rockwettbewerb des Berliner Senats gewonnen. Und sie spielten mit „brauner“ Ästhetik. Teile ihres Bühnenbilds, Zeilen wie „Manche führen, manche folgen“ und vor allem die Leni-Riefenstahl-Bilder im Video zur Adaption des Depeche-Mode-Songs „Stripped“ – all das stellte Rammstein unter Rechtsverdacht. Sie erklärten sich zunächst nicht, gaben sich unschuldig und naiv: Wie jetzt, Nähe zu Faschisten?

Dann skandierte Lindemann 2001 die politische Verortung in einem Song: „Das Herz schlägt LINKS, zwo, drei, vier!“ Schließlich stammten drei der Bandmitglieder aus linken Punkbands der späten DDR. „Wir marschieren“, sagte Keyboarder Christoph „Flake“ Lorenz dazu, „aber wir sind links, absolut klar bekennend links.“ So war man als Fan doch froh, als man glaubte, Travestie und Ironie hinter derben und drastischen Texten wahrnehmen zu dürfen. Was die „New York Times“ mit der Karikaturzuweisung schon 1988 erkannt hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gelacht hätten die Musiker, so heißt es, als sie den berüchtigten Kannibalensong „Mein Teil“ schrieben. Und die ersten Zeilen „Heute treff ich einen Herrrn / der hat mich zum fressen gerrrn“ klangen ja auch ein wenig wie aus den Weimarer-Republik-Werkstätten der Comedian Harmonists.

Alles nur gespielt? – Rammstein wurden zur Band für Feuilletons und Philosophen

Zu „Bück dich“ trieb Schlagzeuger Christoph Schneider als Domina-Muttchen dann im Konzert die restliche Band 2012 auf allen Vieren über eine Hängebrücke zu einer Inselbühne inmitten der Halle. Der flakartige Monsterpenis, der zu „Pussy“ reichlich Papierflocken in die Saalnacht ejakulierte, wirkte nicht wie ein Machomonument, sondern als Gaudi über männliche Gemächtgesteuertheit. Die Auflösung des Mysteriums Rammstein, der Uneindeutigkeit, bedeutete für Rammstein den Aufstieg zu einer Band für die Massen.

Denn, so ab damals eine beliebte Lesart: Die spielen doch nur, trotz all der zum Teil unappetitlichen Zeilen. Im lyrischen Ich der Songs steckt kein wirkliches Ich der Bandmitglieder. Die Feuilletons und Intellektuellen wurden wohlwollender, die Onlineausgabe der „Welt“ überschrieb einen New-York-Besuch bei Rammstein 2010 mit „Rammstein ist das Hochamt der deutschen Sprache“.

Und der slowenische Allround-Philosoph Slavoj Zizek erklärte in einem Interview mit der „taz“ 2010: „So wie Charlie Chaplin in ‚Der große Diktator‘ Hitler zwischen Gebrabbel nur ‚Apfelstrudel‘ und ‚Wiener Schnitzel‘ sagen lässt, so sabotiert Rammstein auf obszöne Weise die faschistische Utopie.“

Der Foltersong „Ich tu dir weh“ wurde seine Indizierung los – Deutschland zahlte Strafe

Selbst die Indizierung des schwer erträglichen Foltersongs „Ich tu dir weh“ durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, wegen der das zugehörige Rammstein-Album „Liebe ist für alle da“ 2009 komplett auf dem Index gelandet war, wurde vom Verwaltungsgericht Köln 2010 als „rechtswidrig“ aufgehoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die übertriebene Darstellung von Gewalt sei ein Stilmittel der Gruppe, als Inszenierung erkennbar, „keine (…) Darstellung von wirklichkeitsnahen Gewaltexzessen“, so die Begründung der Aufhebung. „Vielmehr werde in dem Titel entweder eine offensichtlich extreme Abhängigkeitsbeziehung zwischen zwei Personen oder aber ein Konflikt bei einer Person mit gespaltener Persönlichkeit dargestellt.“

Später wies das Bonner Landgericht die Bundesrepublik Deutschland an, der Band 15.000 Euro Schadensersatz zu zahlen. Man konnte fortan also ohne schlechtes Gewissen und gerichtlich abgesichert selbst zu Rammsteins finsterstem Stück Rock tanzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Rock von Rammstein kam nicht aus dem Nichts

Einem Rock, der nicht wirklich originell war. Es hatte zuvor bereits US-Bands wie Ministry und Nine Inch Nails gegeben, die Hardrockgitarren zu Dance-Synthesizern gesellt hatten. Und die 1984 gegründete slowenische Band Laibach hatte lange vor der Geburt von Rammstein verblüffend ähnliche Klänge hervorgebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man höre beispielsweise deren drittes Album „Opus Dei“ von 1987, wahlweise nur den Song „Leben heißt Leben“: Laibachs heroisierende Version des Opus-Schunklers „Live is Life“ liebäugelt im Video auch mit NS-Ästhetik. Haarschnitte und Garderobe der Musiker wirken wie aus dem Deutschland der Dreißigerjahre. Die „taz“ nannte Rammstein 2012 „Laibach-Epigonen“ und Laibach 2016 „Rammstein für Erwachsene“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Keine Protestbanner oder Buhrufe beim Auftritt in Odense

Vor dem Auftritt im dänischen Odense, dem ersten nach Bekanntwerden der Beschuldigungen, wurden Fans zu ihrer Stimmung befragt. Bei „Spiegel Online“ fanden sich wütende Stimmen, die die Band verteidigten und jene Frauen, die die Vorwürfe gegen Till Lindemann äußern, als Lügnerinnen hinstellten. Es äußerten sich schuldbewusste Menschen, die sich das Konzert aber trotz der Anschuldigungen nicht entgehen lassen wollten. Und es waren problembewusste Besucher und Besucherinnen zu hören, die der Band den Rücken kehren würden, sollten sich die Gerüchte als wahr herausstellten.

Ein weiblicher Fan stellte klar, dass die Menschlichkeit bei ihr stets über die Musik gehe. Im Konzert aber gab es dann weder Buhrufe noch Protestplakate. Die Band äußerte sich von der Bühne mit keinem Wort zur Sache. The show must go on?

Lindemanns umstrittenes Poem und sein lyrisches Ich

Zumindest geht sie anders weiter. Obwohl bis jetzt nur Aussagen gegen Aussage stehen, obwohl nach jetzigem Kenntnisstand keine Ermittlungen laufen, hört man Rammsteins Sexsongs wie „Dicke Titten“, „Du riechst so gut“ oder „Pussy“ mit anderen Ohren. Die Trennlinie zwischen Künstler und Kunst scheint bei Rammstein nicht mehr so scharf zu sein. Zumindest kann man sich die Frage stellen: Wie viel von den Texten Rammsteins steckt in der Person Till Lindemann?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das trieb offenbar auch den Verlag Kiepenheuer & Witsch um, der sich am Freitag eilig von seinem Autor Lindemann trennte. Lindemann hatte seinen bei Kiwi erschienenen Gedichtband „In aller Stille“ in seinem Video „Till the End“ mit einem Dildo zweckentfremdet. „Durch die Frauen demütigenden Handlungen Till Lindemanns im (…) Porno und die gezielte Verwendung unseres Buches im pornografischen Kontext wird die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem ‚lyrischen Ich‘ und dem Autor/Künstler (…) vom Autor selbst verhöhnt“, hieß es seitens des Verlags.

Das Video ist freilich schon drei Jahre auf dem Markt.

Zuletzt hatte Kiepenheuer & Witsch 2020 Lindemanns Lyrikband „100 Gedichte“ veröffentlicht, in dem auch „Wenn du schläfst“ enthalten ist, ein Poem, in dem es pikanterweise um die Vergewaltigung einer Frau unter K.-o.-Tropfen geht. Als „Rollenpoesie“ hatte Lindemann seine Verse bezeichnet. Es will scheinen, als habe dem Verlag nun Unheil geschwant, als habe er schnell Schaden begrenzen wollen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In München gibt es Awareness-Teams, eine „Row Zero“ fehlt

Laut Berichten unter anderem von „Spiegel Online“ und „Welt“ soll das Management von Rammstein nun reagiert haben und Alena Makeeva den Zugang zur Band und den kommenden Konzerten untersagt haben. Makeeva bezeichnet sich auf Instagram als Castingdirektorin, die mit Till Lindemann auf Tournee ist und postete mehrfach, dass sie junge Frauen den Zugang zur Band, zu „Row Zero“ sowie den Pre- und After-Show-Partys verschaffen könne. Mehrere junge Frauen aus verschiedenen Ländern werfen ihr vor, sie unter falschen Versprechungen auf angeblich speziell für Till Lindemann ausgerichtete Partys gelockt zu haben.

Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll – diese immer wieder nostalgisch beschworene alte Trinität der Popmusik darf in #MeToo-Zeiten nicht mehr mit Nachsicht rechnen. Er glaube, dass sei das Ende der Band, sagte der Musiker und langjährige Rammstein-Fan Olli Schulz am Sonntag in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ mit ZDF-Moderator Jan Böhmermann. „Ich glaube, dass diese Geschichte der Band das Genick brechen wird.“ Fans, die die Band noch einmal sehen wollten, sollten sich beeilen.

Einstweilen wurden für die am Mittwoch beginnenden Münchner Rammstein-Konzerte auf die Schnelle sogenannte Awareness-Teams als Ansprechpartner für Menschen in Not eingeplant. Die Grünen, die Linke und die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) im Münchner Stadtrat fordern auch Safe Spaces für Frauen. Der Veranstalter hat, wie beantragt, auch die „Row Zero“ in München abgeschafft. Die Partys seien gecancelt worden, hieß es.