Rammstein-Konzert in München: Die Fans stört „das Gerede“ nicht

In München scheint am Mittwochnachmittag die Sonne. Menschen in schwarzen T-Shirts strömen auf den Platz vor dem Olympiastadion und tragen Bierbecher vor sich her. Aus dem Inneren des Stadion dröhnen bereits die Bässe. Rammstein halten ihr erstes Deutschland-Konzert auf der Stadiontour 2023 durch Europa. Gleich vier Konzerte sollen hier nacheinander stattfinden – natürlich alle ausverkauft.

Fast könnte man meinen, es ist ein Rammstein-Konzert wie jedes andere auch. Vorfreude auf das Highlight des Jahres liegt in der Luft. Unter den Besucherinnen und Besuchern macht sich Bierlaune und Euphorie breit. Doch etwas bremst die Stimmung: Es sind die Berichte der letzten Tage. Mehrere Frauen hatten in unterschiedlichen Medien Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann erhoben. Dabei soll es um strukturellen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt gehen. Die Aussagen der Frauen ähneln sich größtenteils. Dem Sänger sollen demnach vor, nach und während Konzerten junge Frauen „zugeführt“ worden sein, um mit ihnen Sex zu haben. Einige Frauen berichten, nicht gewusst zu haben, dass es bei den Treffen auch um Sex gehen soll.

Eine zentrale Rolle soll den Berichten zufolge eine Frau namens Alena Makeeva gespielt haben. Sie soll, so die Vorwürfe, junge Frauen für die sogenannte „Row Zero“ rekrutiert haben, einen abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne. Von dort aus seien die Frauen zu speziellen After-Show-Partys eingeladen worden, wo ihnen ein Treffen mit Till Lindemann in Aussicht gestellt wurde. Auch in einem kleinen abgetrennten Raum unter der Bühne soll es während Konzerten zu sexuellen Handlungen zwischen Lindemann und weiblichen Fans gekommen sein. Einige Medien sprechen bereits vom „System Rammstein“.

Fans sind wegen der Musik da

Wie reagieren die Fans darauf? „Wir sind wegen der Musik hier“, sagt der 35-jährige Daniel, der mit einer Freundesgruppe aus Karlsruhe angereist ist und auf einer Bierbank vor dem Stadion sitzt. Ein Satz, der bei einem Konzert eigentlich nicht verwundern sollte. Doch vor dem Hintergrund, dass es in den letzten Tagen bei Rammstein kaum um Musik ging, wirkt er fast wie eine Rechtfertigung.

Generell, sagt Daniel, gebe es viel Gerede. „Viele versuchen ja auch einfach nur, mehr Follower zu bekommen“, sagt er und meint damit die Frauen, die die Vorwürfe gegen Lindemann in den sozialen Medien erhoben haben. Außerdem gelte die Unschuldsvermutung. Dennoch sei das natürlich nicht gut, falls die Anschuldigungen stimmen sollten.

Ähnlich sieht das Paul. Er betont: „Es ist ja noch nichts nachgewiesen, gar nichts.“ Eine Person aus dem direkten Rammstein-Umfeld bestätigte derweil einen Teil der Vorwürfe. Seit 2019 habe es die privaten Pre- und After-Show-Partys mit Till Lindemann gegeben, sagte die Person aus dem Umfeld der Band am Dienstagabend dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dabei sei es auch zu Sex zwischen dem 60-Jährigen und den jungen Fans gekommen. Gleichzeitig betonte die Quelle, dass es sich um keine strafbaren Handlungen handle.

Wenn illegale Machenschaften im Spiel sind, dann geht das gar nicht. Paul, Rammstein-Fan

Anderen Fans ist die Lust auf das Konzert angesichts der Vorwürfe offenbar vergangen. In sozialen Netzwerken gaben bis kurz vor Konzertbeginn Dutzende Nutzerinnen und Nutzer an, ihre Tickets wegen der Anschuldigungen zurückgeben zu wollen. Zum Teil sogar für einen günstigeren Preis: So waren Tickets, die original 108 Euro kosteten, für 85 Euro plus Servicegebühr erhältlich.

Sollten sich die Vorwürfe gegen die Band vollständig bestätigen, glaubt Rammstein-Fan Paul, werde das sein Verhältnis zur Band zwar nicht ändern. Aber definitiv das zu Till Lindemann. „Wenn illegale Machenschaften im Spiel sind, dann geht das gar nicht.“ Das sei völlig klar. Paul glaubt allerdings, dass die Band die Vorwürfe nicht überstehen wird. „Das ist ziemlich sicher das Ende von Rammstein“, glaubt er. Die restlichen Bandmitglieder würden sich distanzieren müssen, was die Auflösung der Band bedeuten würde, so seine Prognose. Deswegen bereitet er sich bereits darauf vor, dass das Konzert im Münchner Olympiastadion sein letztes Rammstein-Konzert gewesen sein könnte.

Der irische Fan Shelby Lynn hatte mit Anschuldigungen nach der Rammstein-Show vom 21. Mai im litauischen Vilnius die Vorwürfe ins Rollen gebracht. Sie schrieb in sozialen Medien, sie habe einen „Row Zero“-Zugang direkt vor der Bühne und eine Einladung zur Pre- und After-Show-Party vermittelt bekommen. Kaum Alkohol habe sie an dem Abend getrunken und habe dennoch neben sich gestanden. Sie hatte den Verdacht geäußert, K.-o.-Tropfen oder Ähnliches verabreicht bekommen zu haben.