Rammstein sind aktuell auf Deutschland-Tour. Am Samstagabend spielten sie ihr erstes Konzert in Berlin. Die Show ist sehr durch­choreografiert, in jeder Stadt nahezu identisch. Besonders wird es laut unserem Autor erst dann, wenn es mal leise wird.

Vielleicht hat die junge Frau einfach gemerkt, dass ein kleiner Paukenschlag dem Abend guttut – sie zog ihr T‑Shirt hoch, sie trug nichts drunter, sie winkte auf den Schultern ihres Freundes in die Kamera des Stadions, übertragen auf dem großen Bildschirm. Knappe 80.000 Leute waren aus dem Häuschen, weil plötzlich echtes Leben in die Rammstein-Show gesickert war. Die Band hat viele Kuriositäten im Programm, oft mit Grabesstimme vorgetragen, meist mit Feuer ausgeleuchtet, das kickt den Kopf, das kickt das Herz. Doch nichts ist überraschend, weil die Videos im Netz vorab kursieren. Wenn aber plötzlich eine Frau ihr T‑Shirt hebt, dann spürt man fast ein bisschen irritiert, dass es tatsächlich echte Brüste gibt, nicht nur „Dicke Titten“, dieses Lied von Rammstein, das sehr nach Silikon klingt und im Gestus purer Künstlichkeit aufs neue Album „Zeit“ gehoben wurde.

Rammstein singt erotisch von Deutschland

Auf die Setlist hat es dieses Lied am Samstag nicht geschafft, als Rammstein im Olympiastadion spielte, es war ihr erstes von zwei Berliner Konzerten, beide ausverkauft. Es gab „Mein Teil“, „Pussy“ und „Deutschland“, das muss als Dreiklang der Erotik reichen. Ja, auch Deutschland ist bei dieser Band besetzt mit einer Wolllust, die sich an Klischees und Übertreibung reibt. Alles ist Kalkül, am Ende geht es glimpflich aus, denn Till Lindemann, der Sänger, ist nicht nur ein Bär von einem Mann, der böse gucken kann, wenn man ihn angemessen schminkt, in erster Linie wirkt er wie ein Barde. Er beherrscht die deutsche Sprache und die deutschen Ängste. Lindemann behandelt diese Ängste nicht als Therapeut, sondern er befeuert sie.

Konzerte von Rammstein sind keine Frage der Tagesform, die Band verlässt sich minutiös auf einen Plan, bei dem die Rädchen ineinander greifen: Beim ersten Trommelschlag des Abends, im Lied „Armee der Tristen“, platzte gleich ein Feuerball. Nichts ist spontan, nichts persönlich, keine Rede, nicht mal eine kleine, an das Publikum. Lindemann rief zweimal „Berlin“. Das sind emotionale Höhepunkte, der Rest kommt aus dem Drehbuch, das in Berlin, Prag und Mexiko dasselbe ist. Mal abgesehen von dem starren Muster, an das die Band sich hält und halten muss, damit der hochkomplexe Laden läuft: Rammstein kann nicht enttäuschen. Weil der Lärm alle Nuancen, die danebengehen könnten, übertönt.

Rammstein-Sound zielt darauf, zu überwältigen

Sound und Bühne sind die harten Währungen der Band, in diesen Punkten lässt sich Rammstein niemals lumpen. Die Trommelfelle beben und die Augen sind geblendet, wenn der Bass durch die Arena schießt und wenn das Feuer platzt. Wie eine Welle treibt die Hitze durch das Stadion, das dafür berüchtigt ist, den Sound auf unterirdisches Niveau herabzu­dimmen. Fragen Sie mal bei Bruce Springsteen und bei Guns ’n’ Roses nach, die im Olympiastadion komplette Konzerte versenkt haben, weil der Klang zu zähem Brei geronnen war. Anders bei Rammstein, deren Sound ja nichts erzählen will, sondern darauf zielt, zu überwältigen. Auf der Bühne steht ein Riesen­kinder­wagen beim Lied „Puppe“, irgendwann brennt dieser Wagen, wenn Lindemann brüllt: „Und dann reiß’ ich der Puppe den Kopf ab!“ Martialische Märchenstunde.

Niemand hat gesessen, alle standen. Jeder macht sich einen Reim auf diese Band – jeder aber einen anderen. Es gab Damen mit einem Schuss Parfüm, es gab reife Herren, die ans Älterwerden absolut nicht glauben, und sich in enge T‑Shirts zwängten, die alle schwarz sind, weil das der Markenkern von Rammstein ist: dunkel. Nie ist Licht am Ende des Tunnels. Irgendwann aber ein kleines Feuer, das immer größer wird.

Ungewöhnlich und besonders wird ein Abend dieser Band, wenn er leise ist. Und sei es nur für eine kleine schöne Ballade wie „Engel“, mit der die erste Zugabe begonnen hat. Rammstein standen wie auf einer Insel, mitten im Publikum erbaut, und ließen sich nach Ende dieses Songs im Schlauchboot auf den Händen ihrer Fans zurück zur Bühne tragen. Das ist fast lyrisch, das lässt sich lesen wie ein zartes Gedicht.

