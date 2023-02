Rapper und Sänger Post Malone spielt nur ein Konzert in Deutschland - in Köln

Archivbild: Der US-Sänger und Rapper Post Malone beim "Rock in Rio"-Festival im September 2022 in Rio de Janeiro.

Der US-Musiker Post Malone wird auf seiner Europa-Tournee nur ein Konzert in Deutschland spielen – am 1. Mai in Köln. Außerdem tritt er unter anderem in Zürich, Antwerpen und Amsterdam auf.