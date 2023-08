Regen rockt

Dass das Wacken Open Air 2023 in Regen und Schlamm versinkt, ist unter Gesichtspunkten der Gemütlichkeit natürlich zu bedauern. Diese Nässe, alles klamm und feucht, das Zelt ist ein Wasserbett im schlechtesten Sinne. Es stinkt nach Kuhstall, was wiederum nicht überrascht, schließlich campiert man hier auf Nutztierweiden, die längst ans Wattenmeer vor Lüttmoorsiel erinnern. Auch am Donnerstag, Tag zwei dieses denkwürdigen Festivals in Schleswig-Holstein, das hart am Wind zur Absage segelte, regnet es teilweise aus Metal(l)eimern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter Gesichtspunkten der Oldschool-Attitüde, im Metal vulgo: „Trueness“, die manchem heiliger ist als die Gemütlichkeit, ist das mit dem Regen aber annähernd optimal. Er gehört zum Gründungsmythos des Rock ’n‘ Roll, seine Väter und Mütter haben ihn auf verregnetem Grund erbaut. 1969 sind sie in Woodstock fast abgesoffen, fanden dann doch noch irgendwie zum Beckenrand und schufen eine Legende. Eine Spur früher, in den Fünfzigern und Sechzigern, hatte der unvergleichliche Muddy Waters, Krafttier der Rolling Stones, seine große Zeit. Schlammiges Wasser, was für ein Name. Soll auf seine Großmutter zurückgehen. Mehr Rock ’n‘ Roll geht kaum.

Der Rock, er kann ohne den Regen nicht gedacht werden. Dass er die Inspiration zu musikalischen Höhenflügen nur so prasseln lässt, ist denn auch geradezu zwangsläufig, auch der Heavy Metal lässt sich gern von ihm künstlerisch benetzen. Die Szene-Enzyklopädie „Metal Archives“ listet nicht weniger als 168 Metalbands auf, die den Begriff „Rain“ im Namen tragen. Bloodrain. Metalrain. Acid Rain. Steel Rain. Toxic Rain. Allein sieben Bands heißen schlicht: Rain. Man könnte ein mehrtägiges Festival bestreiten, auf dem nur Rain spielt. Toll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ins Kulturgedächtnis hat es bisher allerdings weder Rain II noch Rain IV und auch nicht Rain VII geschafft, da muss noch mehr kommen, was im Kopf bleibt. Bewegtbild zum Beispiel. In den Gedanken derer, die es damals gesehen haben, fällt Axl Rose auch noch 31 Jahre der satte Landregen ins Gesicht, springt der Hochzeitsgast bis heute panisch durch die Torte auf der Flucht vor dem Wolkenbruch. Das stilprägende Musikvideo zum Guns-N‘-Roses-Schmachtfetzen „November Rain“ hat da Standards gesetzt, an denen sich später etliche versuchen und manche versündigen sollten. Weil jedes weitere Wort den Karren nur noch weiter in den Modder treiben würde, nur so viel: t.A.T.u. – „All The Things She Said“. Man wünscht sich in eine tiefe, dunkle Regentonne.

Bei Iron Maiden soll es trocken bleiben – diese Band ist mächtiger als jeder Wettergott

Wer holt einen da wieder raus? Natürlich sind es Iron Maiden, wer auch sonst, die vielleicht bedeutendste Band des Heavy Metal, 1975 in England aus der Taufe gehoben, und auf der Insel, sagt man, geht ja auch gerne mal der eine oder andere Tropfen nieder. Das Musikvideo zu „Rainmaker“ von 2003 ist zwar nun wirklich nichts, womit es bei den Video Music Awards zwangsläufig Preise regnen müsste, aber wenn Maiden es gießen lassen, dann ist das relevant, weil es von Maiden kommt. Einflussreicher, als jeder Wettergott es je sein könnte. Dass es bei ihrer Wacken-Headliner-Show am Freitag trocken bleiben soll, ist folgerichtig.

In sämtlichen Texten von Iron Maiden findet sich übrigens 39 Mal das Wort „Rain“, in Sturzbächen kommt es über die geneigte Gefolgschaft. Es plattert so sehr, dass feste Stiefel nicht schaden würden, und zum Glück haben Maiden da natürlich den geeigneten Song in der Hinterhand, „Die With Your Boots On“.

Wer also nur aufmerksam genug hinhört, übersteht auch Wacken. Alles nicht so schlimm. Gehört dazu. Und bei Slayer hat es im gleichnamigen Song sogar Blut geregnet. Aber die sind abgetreten. It‘s only Reg ’n‘ Roll, but I like it.