﻿25 Jahre Sultans of Swing: Bigband-Songs mit kleinem Besteck

Sultans of Swing feiern silbernes Jubiläum. Im Kulturforum Kiel gibt das Jazz-Oktett am 16. September eine Swing-Gala, auch mit ehemaligen Mitgliedern auf der Bühne. Vorm Konzert erzählen Jens „Doc“ Köhler und Arvid Maltzahn, welcher bekannte Kieler Künstler ein Geburtshelfer der Band gewesen ist.

Kiel. Auf ihrer Homepage zählen sich Doc Koehler’s Sultans of Swing zu den erfolgreichsten Formationen Norddeutschlands. Was Jens „Doc“ Köhler und Arvid Maltzahn allerdings auf die Jazzszene beschränkt verstanden wissen möchten. Erfolg sei ja eine Frage der Definition, sagt Posaunist Maltzahn, „und eine Band im Jazz, die regelmäßig schon so lange auftritt und durchhält, das gibt’s kaum noch mal – im Oldtime-Jazz noch ein paar“.