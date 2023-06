﻿25 Jahre Wilwarin in Ellerdorf: So war der Stresstest für die Waldgeister

Ellerdorf. Ströme von Menschen, so mancher schwankend, schnüren durch den dunklen Forst. Von der Mainstage zum Second Ground, von der Skate Stage zur Schietkuhle zur Electro-Stage. Wirbeln massig Staub auf dem Weg von Bühne zu Bühne beim ausverkauften 25. Wilwarin Fest in Ellerdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde, dem ersten nach der Corona-Pause. Die feinsandigen Wolken lassen die bunten Lichter zwischen den Bäumen geisterhaft verschwimmen.

„Wir freuen uns sehr, in diesem unheimlichen Wald zu sein“, sagt am Sonnabend gegen Mitternacht Elisabeth Strokes, Sängerin der Rockband The Beths aus Neuseeland, einer der Hauptacts. Bassist Benjamin Sinclair lacht. The Beths, die am heutigen Montag im Uebel & Gefährlich in Hamburg spielen, stacheln den Pulk vor der Hauptbühne mit ihrem dynamischen, punkigen, dennoch melodie-trunkenen Indie-Rock zu später Stunde noch mal zum Pogo an. Gestartet mit gut 15 Minuten Verspätung. „Wir hatten viele Geister in den Maschinen“, erklärt Elisabeth Strokes, „wir mussten sie bitten, später wiederzukommen.“

Wilwarin: The Beths aus Neuseeland mochten das „Moin“

Der mehrstimmige Gesang in Songs wie „Future Me Hates Me“ oder „Silence Is Golden“ ist lupenrein, The Beths spielen energisch und tight. Das norddeutsche „Moin“ hat es ihnen besonders angetan, mehrfach lassen sie es grinsend hören. Vor der Bühne machen Jungs mit Armen voll leerer Pfandflaschen reiche Beute, nicht nur drüben an der „Bar am Ende des Universums“ herrscht reger Andrang.

Visuals hatten zuvor auf der Electro-Stage die trancigen Sounds Gesang und Gitarrenspiel der deutsche Sängerin und Theresa Stroetges alias Golden Diskó Ship untermalt. In der rappelvollen „Schietkuhle“ brodelte es mächtig bei den DJanes Naddl242 und Pow Pow, die als Zweiergespann namens Powdel Rap und Trap aus den Boxen feuerten. Im hölzernen Second Ground mit seinem niedrigen Dach mischten Slope aus Duisburg Metal und Hip-Hop zu einem explosiven Cocktail.

Wilwarin: Eisenpimmel versprühten prolligen Ruhrpott-Charme

Aus Duisburg stammen auch Eisenpimmel, die auf der Main Stage einen Teil des bunten Völkchens mit ihrem schwer ironischen Punkrock zu einer Polonaise animierten. „Wir sind Eisenpimmel aus Duisburg, und da fahren wir auch gleich wieder hin“, hatte Siggi Katlewski das Publikum begrüßt, der sich mit der schrägen Bärbel Rotzky den Gesang teilt.

„Dicke Eier Weihnachtsfeier“, „Füsse hoch, Fernsehn an, Arschlecken“ – Eisenpimmel spielen in ihren Songs und beim Bühnengebaren lustvoll mit dem Klischee der Ruhrpott-Prolls. Für das wenig appetitliche „Komm mal lecker unten bei mich bei“ rekrutierten sie aus dem Publikum drei männliche Freiwillige, die auf allen Vieren willig als Sitzgelegenheiten für Katlewski, Rotzky und Gitarrist Wolle Pannek dienten. Dafür kriegte dann auch jeder ein Bier.

Wilwarin: Bissige Statements von Rapperin Presslufthanna

Sie habe überlegt, sich noch spontan in „Stahlvulva“ oder „Holzmuschi“ umzutaufen, hatte Presslufthanna vorm Eisenpimmel-Gig auf der Mainstage geulkt. Arme wippten, Köpfe nickten zu den Beats und zum Live-Scratching von DJ Jiyan, Fundament für das sozialkritische, bissige Rapping der Wahlbremerin zu Songs wie „Augenringe“ oder „Wies geht“.

Mittendrin in ihrem Konzert stellte Presslufthanna leicht genervt fest: „Meine Texte sind ja relativ inhaltsschwer, und ihr seid alle am Saufen.“ Manche Botschaft dürfte dennoch durchgesickert sein. Sicher ihr klares Statement zum jüngsten Skandal um Rammstein-Sänger Till Lindemann, der „ein superprolliges, widerliches Arschloch“ sei.

KN