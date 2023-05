﻿38 Museen in Schleswig-Holstein tragen das Gütesiegel

Im Eisenkunstgussmuseum Büdelsdorf gab es jetzt doppelten Grund zum Feiern: Zehn neu zertifizierte Museen und zehn Jahre Museumsberatung und -zertifizierung in Schleswig-Holstein. Das Jubiläum markiere eine Erfolgsgeschichte, hieß es nicht nur einmal.

Büdelsdorf. Zehn ganz unterschiedliche Museen aus dem ganzen Land wurden dieser Tage im Eisenkunstguss Museum in Büdelsdorf mit dem Gütesiegel „Zertifiziertes Museum“ ausgezeichnet: das Museum der Grafschaft Rantzau in Barmstedt, das Eisenkunstguss Museum in Büdelsdorf, das Industriemuseum Elmshorn, der Museumsberg Flensburg, das Flensburger Schifffahrtsmuseum, das Naturwissenschaftliche Museum Flensburg, die Stadtgalerie Kiel, das Gefängnismuseum Hamburg in Norderstedt, das Pinneberg Museum und das Museum des Kreises Plön.