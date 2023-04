﻿Kunstverein Plön zeigt Hanne Nagel-Axelsen: 60 Jahre kreatürlich-fabelhaft

Der Kunstverein Schwimmhalle Schloss Plön präsentiert im Kulturforum mit „Hanne Nagel-Axelsen – kreatürlich-fabelhaft. 60 Jahre Malerei“ eine sehenswerte Ausstellung, die beweist, dass der bei Kiel lebenden Künstlerin die Ideen in sechs Jahrzehnten nicht ausgegangen sind.

Plön. Sechzig Jahre Malerei – das ist eine enorme Zeitspanne. Hanne Nagel-Axelsen hat sie famos gefüllt mit Bildern, die immer wieder überraschen. Zu ihrem 80. Geburtstag vor einem Jahr widmete das Husumer Nissen-Haus ihr eine Jubiläumsausstellung. Jetzt ist die Schau im Kulturforum Schloss Plön zu sehen und die großartigen Räumlichkeiten der ehemaligen Jugendstil-Schwimmhalle bringen jede Arbeit zum Leuchten.

Die kleineren Formate sind im Umlauf untergebracht, darunter frühe Stillleben aus den 1960er Jahren, entstanden während ihres Studiums an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, wo sie ihren Mann Peter Nagel kennenlernte. Der Schwerpunkt der sehenswerten Schau liegt jedoch auf den neueren Arbeiten, gemalt seit den 1990er Jahren - meist großformatige Werke, die (auch) eine unbändige Lust am Experimentieren erkennen lassen.

Hanne Nagel-Axelsen: Malerei als „Denken in Farbformen“

Die Gestaltung des Malgrundes ist für Hanne Nagel-Axelsen ein zentraler Arbeitsschritt. „Malerei begreife ich als Denken in Farbformen“, hat sie einmal gesagt. Da darf Farbe verlaufen oder wird wieder abgekratzt, da wird geklebt und gespachtelt, bunt Getüpfeltes wird weiß übermalt und entfaltet als gedämpfter Farbschatten eigenen Zauber. Aus diesem sorgfältig bereiteten, teils mit rhythmischen Strukturen versehenem Untergrund schälen sich die Motive. Und die sind bei aller Wiedererkennbarkeit der künstlerischen Handschrift immer wieder überraschend neu.

Fantastische Wesen zwischen Mensch und Tier in im Kulturforum Schwimmhalle

Der Ausstellungstitel „Hanne Nagel-Axelsen – kreatürlich-fabelhaft“ bringt das Wesentliche ihrer Kunst auf den Punkt: Die im dänischen Hedenstedt geborene Künstlerin bevölkert ihre Bildwelt mit fantastischen Wesen zwischen Mensch und Tier, die ihren Arbeiten eine ungeheure Kraft und Lebendigkeit verleihen. Die oft archaisch anmutenden Kreaturen, die in ihrer Formensprache an Höhlenmalerei denken lassen, sind meist ungemein beschäftigt.

Da gibt es das plumpe „Biest“, das sich gegen eine Vielzahl heranschwebender Vogelwesen behauptet, zwei spielende Viecher entblößen ihre wehrhaften Zahnreihen zu einem maliziösen Lächeln. Und eine Chimäre zwischen Frau und Pferd schleppt allerlei Zeugs von einem Spaten bis zu einem kleinen Hocker einen gewunden Pfad herunter – wie in einer Bildergeschichte.

„Hannes Bilder sind erzählerisch, aber sie erzählen keine konkreten Geschichten“, sagt Kurator Dieter Pape. „Vielmehr eröffnen sie jedem Betrachter die Möglichkeit, eine individuelle Geschichte zu entwickeln, in denen Heiterkeit und Melancholie dicht beieinander liegen.“ Wie recht er damit hat.

Eröffnung Sonntag, 11.30 Uhr. Bis 14. Mai. Di-Sa 14.30 - 18 Uhr, So 11.30 - 18 Uhr (inklusive Ostermontag).