﻿Meister der Regler im Opernhaus Kiel: Manfred Bamberg geht von Bord

Kiel. „Sing Du mal schön, ich mach’ laut“, bringt Manfred Bamberg seine Unterstützung für Stimmen mit herrlich norddeutsch trockenem Understatement auf den Punkt. Der Theatertonmeister, seit 1978 fest am Opernhaus, geht jetzt als Herr der Mischpult-Regler, der Mikrofone und Lautsprecher in den (Un-)Ruhestand.

„Das macht meinen Beruf so interessant: in jeder Musikrichtung, von der Aufnahme über das Bearbeiten bis zur Reproduktion, alles steuern. Ich bin im wahrsten Sinne ein Regler“, so Bamberg. Jede Aufführung sei anders, kein Sänger an unterschiedlichen Tagen stimmlich gleich drauf. Somit könne man auch ein Musical nicht automatisieren. „Das macht bei uns die künstlerische Tätigkeit aus: die Stimmen so präsent halten wie nötig.“

Seit 66 Jahren in der Oper Kiel: Theatertonmeister Manfred Bamberg

Mit dem Opernhaus ist er schon seit sage und schreibe 66 Jahren eng verbunden. In Kiel-Gaarden aufgewachsen, folgte er schon als Kind seinem Vater, dem Stellwerksbeleuchter, regelmäßig in das Bühnengebäude am Rathausplatz.

„Dabei wollte ich nie ans Theater, hatte kein Interesse an klassischer Musik, habe den Klavierunterricht verweigert und lieber Rock-Platten gehört“, erinnert sich Bamberg lächelnd. „Eigentlich wollte ich Koch werden, eine Leidenschaft, die bis heute geblieben ist.“ Ein Lehre bei Siemens auf dem Ostufer und in Wittland habe ihn zum Fernmeldehandwerker ausgebildet, Schwerpunkt Elektrotechnik.

Opernhaus Kiel: Sensible Tontechnik, um Stimmen übers Orchester zu heben

„Dann war es aber meine Aufgabe, für meine Firma die Inspizientenanlage im Opernhaus zu warten. Plötzlich fand ich den Betrieb hinter der Bühne interessant ...“ Seit 1976 diente der junge Mann bald fünf Tage die Woche zusätzlich zum Siemens-Job als Aushilfe in Abendvorstellungen. Als dann eine Stelle frei wurde, ließ er sich auf netto 1000 Mark weniger ein.

In Hamburg folgte parallel eine Theatertontechnik-Ausbildung. Seitdem fasziniert den Wagner-Fan Manfred Bamberg der „schleichende Prozess“, in dem sich die Tontechnik verbessert. Mit Qualitätssprüngen etwa bei der Umstellung auf digital, auf kleine Mikroports oder auf ein neues Yamaha-Mischpult. „Doch wird ältere Technik an einem Haus wie Kiel natürlich so lange weiterverwendet, wie sie halt läuft.“

Es konnte passieren, dass er für GMD Georg Fritzsch uralte Einspieler von Bühnenmusiken aufzuarbeiten hatte, weil dem Dirigenten eine Neuaufnahme zu aufwendig war. Oder es galt schon in ersten Bauproben darauf zu achten, dass keine Bühnenbildelemente die angejahrten Lautsprechertürme verdecken.

Kampf mit der Akustik: Zu wenig Nachhall im Kieler Opernhaus

Und dann der ewige Kampf mit der Akustik eines Opernhauses, die es mit nachweislich deutlich zu kurzer Nachhallzeit und für den erweiterten Graben falsch bemessenen Decken-Reflektoren den Stimmen, dem Orchester und den Tontechnikern keineswegs einfach macht.

Aber Manfred Bamberg hat schon ganz andere Kaliber gemeistert. Als der Center-Manager Jürgen Steinacker in den 90er-Jahren Musikveranstaltungen im Sophienhof auflegt, gründete er in seiner Wahlheimat Schönkirchen eine eigene Freelancer-Firma, um sie akustisch tragfähig zu machen.

Manfred Bamberg: Aufträge in Erfurt, Berlin und bei Jazz Baltica

Seitdem hat er mit ihr Erstaunliches bewältigt. Die Domstufen-Festspiele in Erfurt gehören genauso dazu wie zwei Jahrzehnte „Classic Open Air“ auf dem Gendarmenmarkt in Berlin oder 2011 die XXL-Messe von Papst Benedikt XVI. vor 70 000 im dortigen Olympiastadion. Sein Fazit: „Je größer die Herausforderung, umso mehr Spaß. Und Jazz Baltica mit Nils Landgren – da weiß man, warum man den Job macht.“

Noch einmal an der alten Wirungsstätte: Manfred Bamberg ist nach 45 Jahren als Tonmeister am Kieler Opernhaus nun im Ruhestand. © Quelle: Ulf Dahl

Für die spektakuläre Sommeroper-Serie, die 2012 mit „Tosca“ begann, sei er deshalb ein treibender Befürworter gewesen, so Bamberg. Zuletzt bei „Carmen“ sei ein Kollege von Yamaha zunächst erschrocken über das Orchester im Zelt, dann aber von der tatsächlich erzielten Akustik begeistert gewesen. „Auch mit der Anlage von Müller-BBM in der Wunderino-Arena funktioniert die künstliche Konzertsaal-Atmosphäre inzwischen hervorragend“, findet er.

Die Kollegen dürfen weiter auf ihn zählen. Seine Frau spielt als Mitglied der Philharmoniker in den Violinen, und die 12-jährige Tochter drängt als talentierte Kontrabassistin in die Orchesterakademie, während die beiden älteren Kinder schon länger im Jugendchor und als Statisten aktiv sind. Eine beständig enge Bindung ans Opernhaus gibt es somit auch im Ruhestand.