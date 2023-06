Open Air Theater

Die Tage bis zur Premiere lassen sich an einer Hand abzählen: Am 30. Juni geht auf dem MFG 5-Gelände in Holtenau das Kieler Sommertheater „Viel Lärm um nichts“ über die Arena-Bühne, um die herum 1025 Gäste Platz haben. Was Sie über das Stück und die Produktion wissen müssen.