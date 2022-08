﻿77. Musiktage Hitzacker: Klassiker treffen aufs Experiment

Ausdrucksstarke Körpersprache: Tenor Ian Bostridge glänzte mit Brittens Liedzyklus, begleitet am Klavier von Saskia Giorgini.Ausdrucksstarke Körpersprache: Tenor Ian Bostridge glänzte mit Brittens Liedzyklus, begleitet am Klavier von Saskia Giorgini.

Auch in diesem Jahr ist Hitzacker, das hübsche, an der Elbe gelegene Städtchen, wieder Treffpunkt für Musikfreunde aus Nah und Fern. Wer hier einmal war, kommt wieder, denn der idyllische Ort ist bestens geeignet für Kammermusik und musikalische Experimente. In der 77. Ausgabe treffen Klassiker auf Moderne.

