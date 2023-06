97. Bachfest 2023 lockt mit Konzerten nach Plön, Eutin und in die Region

Plön. 97 ist wirklich eine stolze Zahl. Das traditionsreiche „Bachfest der Neuen Bachgesellschaft“ ist mit dieser Ordnungszahl diesmal in Plön und Eutin zu Gast. Schon seit 1901 finden nämlich die gebündelten Hommage-Konzerte jährlich an wechselnden Orten statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Neue Bachgesellschaft war im Jahr 1900 in Leipzig gegründet worden. Sie steht in der Nachfolge der Bach-Gesellschaft, die 1850 auf Leipziger Initiative unter anderem von den Bewunderern Robert Schumann und Franz Liszt eine Gesamtausgabe der Werke ermöglichen sollte.

Bach pendelt: Vom 21. September bis 1. Oktober in Plön und Eutin

Jetzt kommt das Fest unter dem Motto „Bach pendelt …“ vom 21. September bis 1. Oktober 2023 nach Ostholstein. Das Programm will die Barocklegende zwischen Weltlichem und Geistlichem, Hof und Kirche, Instrumentalem und Vokalem „pendeln“ lassen. Ein besonderes Augenmerk liege auf Musikerinnen und Musikern der jüngeren Generation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die künstlerische Leitung und Organisation des Bachfestes haben die Eutiner Kantorin Antje Wissemann und der Plöner Kirchenmusikdirektor Henrich Schwerk. Während des Bachfestes wird im Schloss Eutin das Festspielbüro beheimatet sein, heißt es.

97. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft 2023 in Plön und Eutin

Neben Konzerten von Ensembles der Musikhochschulen Lübeck und Hamburg in der Schlosskapelle und Nikolaikirche Plön sowie mehreren Orgelkonzerten ist ganz sicher das Eutiner Eröffnungskonzert am 23. September mit dem Thomanerchor Leipzig in der Michaeliskirche verlockend. Der Schweizer Dirigent Andreas Reize ist erst seit 2021 der 18. Nachfolger des großen Thomaskantors Bach. Und es ist immer eindrucksvoll, mit gut geschulten Knabenstimmen erahnen zu können, mit welcher Art von Chor und Klangästhetik Bach in den Leipziger Kirchen musiziert hat.

Besonders reizvoll ist außerdem das Gastspiel vom neu durch den Deutschen Musikrat gegründeten Bundesjugendchor (BJC). Unter der Leitung der viel gelobten Dirigentin Anne Kohler singen die Elite-Stimmen am 24. September in der Nikolaikirche Plön unter anderem die virtuoseste aller Bach-Motetten: „Singet dem Herrn ein neues Lied“. Damit ist der BJC wohl erstmals im Norden zu hören. Tickets gibt es bereits online.

Bundesjugendchor und Sjaella: Junge Elite beim 97. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft

Auch Ensembles wie die Holzbläserinnen Flautando Köln mit Heikko Deutschmann, die A-cappella-Frauenformation Sjaella oder das Vokalquartett Aelbgut genügen höchsten Ansprüchen. Und wenn sich am 27. September in der Plöner Nikolaikirche die Kantoreien aus Plön und Eutin zusammentun, um unter der Leitung von Schwerk und Wissemann Bachs „Matthäus-Passion“ mit den Spezialisten der Hannoverschen Hofkapelle aufzuführen, dürfte das in der Region große Aufmerksamkeit erregen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bis dahin laufen bereits seit dem vergangenen Herbst etliche Veranstaltungen unter dem Etikett „Auf dem Weg zum Bachfest“. Ein eigener Werbe-Flyer verzeichnet die Veranstaltungen mit Formationen wie etwa Matthias Janz’ neu gegründetem Kammerchor Doppelpunkt, der gerade in Plön zu hören war. Bach-Kompetenz sitzt eben nicht nur in Leipzig selber.

KN