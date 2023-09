Johnny Bob und mehr Konzerttipps für Kiel und die Region ab 22. September

Kiel. Johnny Bob mit Musikern aus Kiel und Hamburg haben seit ihrer Gründung vor sechs Jahren mehrfach in der deutschen Progressive-Rock-Szene aufhorchen lassen.

Konzert des Monats: Johnny Bob am Freitag, 22. September, in der Hansa48

Zur Releaseparty bittet die Neo-Prog-Rock-Band Johnny Bob am Freitag, 22. September, in die Hansa48 in Kiel. Dort präsentiert das Quintett mit Musikern aus Schleswig-Holstein und Hamburg sein neues Album „The Glass Hotel Tapes“.

Die Songs erzählen die mysteriöse Story einer gewissen Sofie Conrad, ehemaliges Mitglied der US-amerikanischen Kyoto Delegation, die im „Glass Hotel“ in Berlin eincheckt. Wo sie, bevor sie spurlos verschwindet, ein Chaos aus Grafiken, Texten und Tonbandaufzeichnungen hinterlässt. Daraus will nun die Progressive-Rock-Band Johnny Bob ihre neuen Songs gestrickt haben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit dem Support Hey Julis! aus Kiel.

Tickets: 10 Euro (plus Vvk-Gebühren bei Tix for Gigs), Abendkasse 12 Euro

Freitag, 22. September: Konzert der Baltic Soul Foundation im Lutterbeker

Ihre Liebe zum Soul leben die sechs Musiker der Baltic Soul Foundation, sonst mit anderen Formationen zu sehen, in dieser Konstellation aus. Das Sextett interpretiert Songs von Stevie Wonder, Donnie Hathaway, Jamiroquai oder Alicia Keys leidenschaftlich und frisch arrangiert mit Respekt vor den Größen des Soul. Am 22. September ab 20 Uhr bringen sie ihr Publikum im Lutterbeker in Lutterbek zum Grooven.

Tickets: 18 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Sonnabend, 23. September: Konzert von Maya Mo im Savoy Bordesholm

Ihr 19. Album „Relaciónes“ präsentiert die in Felde lebende Singer-Songwriterin Maya Mo am 23. September ab 20.30 Uhr im Savoy in Bordesholm. Begleitet wird die Sängerin mit Wurzeln in Kanada und Guetemala von dem Gitarristen Michael Kellmer, dem Bassisten Frank Lillie und dem Schlagzeuger Tim Engel. In ihrer Muttersprache Spanisch singt Mo Casal über Beziehungen des Lebens, die sie besonders bewegt haben.

Tickets: 22 Euro (unter www.savoy-bordesholm.de und an der Abendkasse)

Donnerstag, 28. September: Kid Be Kid in der Hansa48

Auf faszinierende Art verquickt die Berlinerin Kid Be Kid klaren, kräftigen Gesang mit exakten Human-Beatbox-Geräuschen, grundiert dies mit packenden Pianoakkorden. So entstehen atmosphärische, subtil groovende, soulige Songs – intensiv, komplex, fesselnd. Kid Be Kid gilt als Rising Star, trat schon beim Elbjazz-Festival in Hamburg auf oder bei den Jazztagen in Leipzig und wird wohl nicht mehr lange in so intimen Locations wie der Hansa48 am 28. September zu erleben sein. Den Support übernehmen ab 20 Uhr der Kieler Musiker Neverchamp.

Tickets: 13 Euro (plus Gebühren bei Tix for Gigs), Abendkasse 16 Euro

