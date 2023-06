Zeitreise mit Martin Fry

1982 fing alles an. Mit „The Look Of Love“ stürmten ABC die Charts, die Band wurde zu einem der coolsten Acts ihrer Zeit. Und mit eben diesem Song beendete Martin Fry, Frontman und einzig verbliebenes Gründungsmitglied, seinen Gig auf der Fördebühne. Nicht nur Popnostalgiker waren aus dem Häuschen ...

