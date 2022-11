﻿Abschiedstour: Vicky Leandros kommt am 13. Oktober 2023 nach Kiel

Generationen kennen ihren Hit „Theo, wie fahr’n nach Lodz“. Jetzt hat Schlagerstar Vicky Leandros ihre Abschiedstour angekündigt, die sie am 13. Oktober 2023 in die Kieler Wunderino-Arena führt. Aber auch nach dem Bühnenabschied hat Vicky Leandros, die auf Gut Basthorst bei Trittau lebt, viel vor.

Kiel. „Auf keinen Fall mit dem Gehstock auf die Bühne gehen“ wolle sie, sagt Vicky Leandros. Absolut nachvollziehbar. Und bevor das passieren könnte, kündigt die Schlagersängerin, die auf Gut Basthorst bei Trittau lebt, jetzt ihren Abschied von der Bühne an. „Ich denke, es wird Zeit aufzuhören. Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein.“

Vorher aber will Vicky Leandros, seit mehr als 50 Jahren im Showbiz aktiv, noch mal auf Tour gehen mit ihren Hits wie „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ oder „Ich liebe das Leben“. 13 Konzerte sind fürs kommende Jahr geplant, zunächst zwei im März in der Hamburger Elbphilharmonie, beide bereits ausverkauft. Im Oktober gastiert Vicky Leandros dann in elf weiteren Städten, am 13. Oktober kommt die Sängerin in die Kieler Wunderino-Arena.

Sie arbeite gerade an einem Kochbuch, wolle ihre Biografie schreiben und lasse in Athen ein Hotel bauen, erzählt Vicky Leandros. Und sie freue sich auf den neuen Lebensabschnitt. „Mein Blick auf die Zukunft ist durch und durch positiv. Deshalb heißt meine Abschiedstournee auch „Ich liebe das Leben“. In dem Titel steckt so viel Schönes, Mutmachendes.“ bun