Zum ersten Mal nach den Corona-Jahren hat die Stiftung Musikfreunde Kiel wieder hochbegabte regionale Talente gefordert und gefördert: Vier Schülerinnen und ein Schüler beeindruckten am 21. April in der Förde Sparkasse Kiel Jury und Publikum. Eine junge Flötistin gewann den Förderwettbewerb.

Kiel. Während an den Schulen in Schleswig-Holstein mit dem nur noch lückenhaft gewährleisteten Musikunterricht immer mehr die Grundlage künstlerischer Bildung wegbricht, finden sich doch immer wieder besonders begabte musikalische Talente. Um sie zu fördern, hat die Stiftung Musikfreunde Kiel am vierten April-Wochenende fünf von ihnen zum Wettbewerb in der Förde Sparkasse am Lorentzendamm herausgefordert.