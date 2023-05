﻿Neues Album „Herz, Anker & Vertrauen“: Band D.M.S.D. feiert in Kieler Pumpe

Kiel. Start und Gründung der Rockband D.M.S.D. standen im Jahr 2019 zunächst unter keinem guten Stern. Kaum wurde der erste Live-Auftritt der Bandgeschichte verbucht, machte die Corona-Pandemie dem Quintett um Sänger Dirk, Bassist Chrischi, Drummer Sascha sowie den Gitarristen Tim und Sven einen fetten Strich durch die Pläne.

Mit viel Willen und Leidenschaft sind die Bandmitglieder aus dem Kreis Plön jedoch fokussiert geblieben, denn diese Rockgeschichte findet beim Konzert ein vorläufiges Happy End respektive Höhepunkt – im mit 60 Gästen angenehm besuchten Roten Salon der Kieler Pumpe.

Nach Anfängen in einem Proberaum in der Landgemeinde Tröndel feiern D.M.S.D. – die Abkürzung steht für „Da muss Salz dran“ – die Veröffentlichung ihrer bereits zweiten Langrille mit dem Titel „Herz, Anker & Vertrauen“. Das Album ist Nachfolger des Debütwerks „Histamin.“ von 2021. Die Frage „Was machen wir?“ hat sich die fünfköpfige Band damals im Übungsraum übrigens so beantwortet: „Nordrock!“

D.M.S.D. in der Kieler Pumpe: Band nimmt sich selbst nicht zu ernst

Das selbsternannte Genre versprüht live mit dem Opener „Lieben und Leben“ sofort positive Energie in der Kieler Pumpe: Dirks Reibeisenstimme, die Akkorde rauschen verzerrt, der Bass rollt. Und vor allem sind durch das hohe Tempo samt knochiger Drums die Punkrockwurzeln klar zu hören. Schließlich spielten Dirk, Chrischi, Sascha und Tim schon zuvor als Punkrock-Kapelle Eat Me zusammen. Erst mit Sven wurde man zu D.M.S.D. – und der Nordrock hielt Einzug.

Erfrischend bei diesem Konzert ist zudem, dass sich die sympathischen Jungs selbst nicht zu ernst nehmen. Auf die Frage beim Backstage-Plausch vor dem Gig, wer denn Leadgitarrist und wer Rhythmusgitarrist sei, erklärt Sven augenzwinkernd: „Das ist egal, wenn einer umfällt, übernimmt eben der andere.“ Auch lassen sie sich via Stimme aus dem Off folgendermaßen ankündigen: „Gegründet irgendwo zwischen Mittelerde und Skandinavien, verarmt und mittellos.“

Aber zurück zum Nordrock. Auffallend ist die absolute Lebenslust, die D.M.S.D. in Songs wie „Man, ich bin sicher“ oder „Ein neuer Anfang“ nicht nur besingen, sondern auf der Bühne auch vorleben. Sänger Dirk, ohnehin in Plauderlaune, animiert unermüdlich das Publikum in der Kieler Pumpe, fragt etwa nach dem längsten Anreiseweg. Es wird zusammen im Takt geklatscht, im Chor gegrölt und – natürlich – nicht nur einmal angestoßen und sich zugeprostet.

In der Folge bleiben die Emotionen stets positiver Natur. „Ich wünsche mir“ beschwört die rocktypischen Oh-Oh-Chöre herauf, die Band bringt das Publikum erst zum Sitzen, dann im Einklang mit den sich wieder steigernden Songs zum Hüpfen. „Das nur einmal erleben“, darum hatte Sänger Dirk zuvor gebeten. Der Songtext äußert den romantischen Wunsch, „dass wir in 100 Jahren hier stehen.“ Man möchte es D.M.S.D. wirklich von Herzen wünschen.

