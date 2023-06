﻿Firma Paschen hat die Orgel der Kieler Ansgarkirche beflügelt

Kiel. „Das Spielen auf der erneuerten Orgel macht vor allem im klanglichen Bereich eine Riesenfreude und bietet durch technische Neuerungen eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten für den Spieler“, begeistert sich der A-Kirchenmusiker Andreas Koller für die „hervorragende Arbeit“ der Orgelbaufirma Paschen in den vergangenen Wochen.

Ihr Team aus Friedrichsort hat die Orgel der Ansgarkirche Kiel frisch gereinigt, überarbeitet und nachintoniert. Verschiedene elektrische und elektronische Teile sind eingebaut – zum Beispiel eine moderne „Setzeranlage“ mit der Möglichkeit, bis zu 100 000 verschiedene Registrierungen abzuspeichern.

Ansgarkirche Kiel: Firma Paschen hat die große Orgel saniert

Die Orgel habe nach wie vor 38 klingende Stimmen, wobei ein neues Oboenregister beauftragt und noch in Bau sei, berichtet der Kantor. Die Orgel habe immer noch eine mechanische Spieltraktur, die Registeranlage sei allerdings elektrisch und komplett erneuert worden. Vor allem gebe es einige neue Kopplungsmöglichkeiten, „was die klanglichen Variationsmöglichkeiten der Orgel enorm erweitert“. Eine Crescendo-Walze, also die Möglichkeit, die gesamte Orgel per Fußtritt leiser oder lauter werden zu lassen, sei ebenfalls hinzugekommen.

„Das klanglich bedeutendste Moment“, so Koller, „ist aber die teilweise Nachintonation einzelner Register, die die Orgel voller, runder, kraftvoller und gleichzeitig sensibler und wärmer klingen lässt.“ Somit habe die Investition von 120000 Euro, getragen durch die Heilig-Geist-Gemeinde und diverse Spenden und Kollekten, zu einem sehr positiven Ergebnis geführt.

Orgelkonzert am 11. Juni 2023 soll neue Qualitäten zeigen

Die Orgel in der Ansgarkirche, der 1903 geweihten, 1951 wiederaufgebauten und vom Künstler Hans Kock ausgestalteten neugotischen Saalkirche an der Holtenauer Straße in Kiel, wurde in den Jahren 1964/65 durch Eberhard Tolle aus Preetz gebaut. Sie beinhaltet Reste alter Kieler Orgeln, so etwa Marcussen-Pfeifen aus der alten Orgel der Pauluskirche. 1979 wurde das Instrument technisch überarbeitet und nach historischem Klangbild neu intoniert von Rudolf Neuthor aus Kiel.

Kantor Koller will nun am Sonntag, 11. Juni, in einem Orgelkonzert Werke von Dietrich Buxtehude, Nicolaus Bruhns und Johann Sebastian Bach spielen – von Barockkomponisten, die für ihre Expertise und die Darstellung der klanglichen Möglichkeiten solcher Tasteninstrumente berühmt waren.

Um eine andere, romantische Klangwelt auf dem Instrument abzurufen, spielt Koller außerdem Werke von Johannes Brahms und Josef Gabriel Rheinberger. Eine Improvisation führt schließlich in modernere Stilsphären.

Orgelkonzert mit Andreas Koller, Sonntag, 11. Juni, 17 Uhr, Ansgarkirche, Ecke Holtenauer/Waitzstraße. Im Anschluss Erläuterung der Neuerungen durch Kantor Koller auf der Orgelempore. Eintritt frei – Spende erbeten.

KN