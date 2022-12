﻿Antikensammlung der Universität Kiel zeigt römisch-tunesisches Tongeschirr

Von Karthago hat man vor allem im römischen Kontext gehört. Die nordafrikanische Provinz, das heutige Tunesien, war aber auch eine erstaunliche kunsthandwerkliche Hochburg für bildnerisch verziertes Tafelgeschirr. Das zeigt die neue Sonderausstellung in der Kieler Antikensammlung.

Kiel. Eine einsame Scherbe im eigenen Depot macht noch keine Ausstellung. Manuel Flecker konnte nur auf ein kleines Teilobjekt zurückgreifen, um seine Idee einer Schau über Tafelgeschirr und darauf aufgesetzter Bilder im einst römischen Nordafrika zu verwirklichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus München, Augsburg und Köln hat er deshalb zum Teil selber tunesische Objekte als Leihgaben zusammengetragen: Öllampen, Teller, Vasen, Trinkgefäße, Platten, Siegelstempel sind darunter, meist aus Ton gebrannt, einige aus frühem Glas gefertigt.

Antikensammlung Kiel: Tafelgeschirr aus der römischen Provinz Africa Proconsularis, heute Tunesien

Man kommt ins Staunen angesichts der handwerklichen Qualität dieser Hochburg des Töpferns rund um Karthago. Und man folgt mit Interesse der Veränderung der Zier- und Bildsprache, die sich –eingeritzt oder vor allem in „Appliken“ aufgebracht auf Geschirr, Geschenken und Grabbeilagen – im Laufe der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt wandelte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht umsonst heißt die Ausstellung „Zwischen Dionysos und Christus“. Denn nachdem zunächst relativ schmucklos Gebrauchsgeschirr produziert worden war, begann im späteren zweiten Jahrhundert die Kunst des bildnerischen Gestaltens. Mythologische Figuren und Szenen, Götterfiguren, alltägliche Handlungen oder politische Porträts wichen – der fortlaufenden Christianisierung entsprechend – biblischen Gestalten oder durchmischten sich mit ihnen.

Frühchristliche Darstellung: Adam und Eva am Baum am der Erkenntnis auf einem Glasteller von um 350-450 n. Chr. © Quelle: Ulf Dahl

So wird man also auf dem gefühlt heidnischen Geschirr der Römer bald die Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham kommen sehen, würde nicht die Hand Gottes im letzten Moment im wahrsten Sinne eingreifen. Oder auf einem Glasteller Adam und Eva begegnen, die am paradiesisch rankenden Baum der Erkenntnis schamhaft den Fehler ihres Lebens begehen.

Lesen Sie auch

Die nicht zu unterschätzende römische Provinz Africa Proconsularis an der Spitze Nordafrikas hatte an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Und der Kunsthandel nahm zu. Der Klassische Archäologe Manuel Flecker weist auch den kreativen Austausch mit Handwerksbetrieben und ihrer Ästhetik etwa in Südgallien nach. Bis ins 6. Jahrhundert nach Christus reichen hier interkontinentale Bezüge zwischen den aufwendig gestalteten Tafel-Zierden. Und dann begann ja auch schon das Mittelalter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Dionysos und Christus. Bild und Tafelgeschirr im römischen Nordafrika. Ausstellung in der Antikensammlung der Kunsthalle Kiel. Öffnungszeiten: Di - So 10 bis 18 Uhr, Mi bis 20 Uhr. Im Universitätsverlag erscheint ein Katalog. Eintritt frei.