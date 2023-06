﻿Starke Farbakzente in der Antikensammlung Kiel: Letzte Ausstellung vor der Sanierung

Kiel. Ecken reizen sie und Durchgänge, verzerrte Perspektiven und starke weibliche Mythenfiguren. Deshalb leuchten in der Kieler Antikensammlung die vertrauten Skulpturen nicht nur vor den großflächig farbigen Wandflächen anders auf, sie werden auch Teil einer extremfarbigen „Choreografie“ – erdacht von der Künstlerin Catrin Huber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das „Spannungsfeld der Räume“, so Huber (1968 in Lörrach geboren, heute Professorin an der Newcastle University), hat sie schon in Pompeji und Herculaneum bespielt („Expanded Interiors“). Hier widmet sie nun Klytämnestra, Antigone und ihrer Schwester Ismene, Helena und den Amazonen ihre farbigen Dialoge. „Die Tragödien erscheinen in Reinterpretation, um die vielschichtig komplexen Frauenfiguren hinter den prominenteren Helden und Göttern sichtbarer zu machen“.

Antikensammlung in Kiel: Ausstellung „Screaming / Dreaming“ im Dialog mit mythischen Frauenfiguren

Ergänzend gibt es vereinzelt die changierende Materialität von Wandbehängen – und vier Kurzfilm-Videos, die mythennahe Schuld-Vorwürfe genauso anregend heutig thematisieren wie das eiskalte, aber faszinierend farbschillernde nordenglische Baden einer Gruppe „Schaumgeborener“ im Kontext diverser anderer Aphroditen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Screaming / Dreaming" heißt die Ausstellung, die bis zur Schließung der Kunsthalle in den Räumen der Antikensammlung zu sehen sein wird. Künstlerin Catrin Huber mit ihrer Farbgestaltung. © Quelle: Ulf Dahl

Kustos Dr. Manuel Flecker, Ende 2017 aus Tübingen nach Kiel gewechselt, präsentiert damit seine letzte Ausstellung in der Kunsthalle – vor seinem Wechsel nach Mainz und vor der Renovierungsschließung des gesamten Hauses im Herbst. Er wird am Rhein eine der beiden Stellen in einem auf 24 Jahre ausgelegten, neuen editorischen Großprojekt der Akademie der Wissenschaften bekleiden: „Disiecta membra“ ist der Datenbankerfassung, digitalen Vernetzung und Erforschung der römischen Steinarchitektur in Deutschland gewidmet.

Kustos der Antikensammlung Kiel wechselt nach Mainz

„Ungefähr 25 000 Objekte in den Depots sind nicht publiziert“, erläutert Flecker, „oft ist es eher ein Glücksfall, wenn die Universitäten und Denkmalämter gemeinsam damit arbeiten können. Oft haben sie auch nicht die Kapazitäten.“

Porta Nigra, Bäder, Villen: Die eine Stelle beschäftige sich mit dem einzelnen Bauteil, „meine eher mit den archäologischen Kontexten, was dann hoffentlich zu vielen Zuweisungen führt.“ Beispielsweise gebe es in Augsburg viele Fragmente römischer Grabbauten. Wie im Laufe seines Promotionsstudiums und in den Kieler Ausstellungen will Flecker an der Uni Mainz die Provinzialrömische Archäologie mit der Klassischen Archäologie sinnvoll verbinden.

Kustos Manuel Flecker initiierte virtuellen 3D-Rundgang durch die Antikensammlung Kiel

In Kiel könne er selber keine Lieblingsschau nennen, die er gemeinsam etwa mit der Restauratorin Christin Dahmen entwickelt habe. Dafür seien sie zu unterschiedlich gewesen. Der Ausstellungsprozess, etwas mit wissenschaftlichem Anspruch und zugleich kreativ umzusetzen, habe viel Freude gemacht. „Die Vermittlung ist nicht einfach, da die Besucher, so scheint es, heute weniger lesen.“ In Mainz hofft er, am Rande der digital abrufbaren Öffentlichkeitsarbeit auch Ausstellungen machen und Wirkung im öffentlichen Raum erzielen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flecker hat selber noch gegengesteuert, damit die Kieler Antikensammlung während der Schließzeit nicht ganz aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwindet. Ihm ist es mit eingeworbenem Geld gelungen, eine Kieler Firma mit einem 3D-Video-Rundgang zu beauftragen, der durch die letzte Version der Dauerausstellung führt, dabei den Audioguide verlinkt, Texte und 3D-Modelle zugänglich macht – auch beispielsweise für Schulen.

Lesen Sie auch

Flecker, der als begeisterter Hobbymusiker einst im Extrachor der Bayerischen Staatsoper mitwirkte, benötigt selber keine Erinnerungshilfe an die Hallen, denn hier hatte er bei einem Fotoshooting seine heutige Frau kennengelernt. Maria Gulik schätzen Opernfans für ihre schauspielstarke Bühnenpräsenz und farbenreiche Mezzosopranstimme seit ihrer Amneris in „Aida“ im Kieler Ensemble sehr. Leider wird auch sie Kiel verlassen.

KN