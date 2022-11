﻿Artensterben trifft Walzerseligkeit: „Die Rache der Fledermaus“ am Thalia Theater

Johann Strauß’ Operettenklassiker „Die Fledermaus“ (1874) kennt man als ulkiges Maskenspiel, durch das die durchaus vorhandenen dunklen Untertöne hindurchscheinen. Am Thalia Theater geht Regisseurin Anna-Sophie Mahler weiter – und zelebriert die Operette als Weckruf gegen Klimakrise und Artensterben.

Hamburg. Dass das hier kein gutes Ende nehmen wird, kriegt man gleich zu Anfang serviert. Und auch, dass hier weder Operette noch Unterhaltung auf dem Programm stehen, knallt der Frosch als misanthropischer Conferéncier dem Publikum in einer Mischung aus kindlicher Vorwitzigkeit und radikaler Gewissheit vor den Latz.

Walzerseligkeit, überschnappende Partylaune und ulkige Maskenspiele? Das gibt es auch an diesem Abend im Thalia Theater in der „Fledermaus“, die Regisseurin Anna-Sophie Mahler so schlau wie überraschend dekonstruiert hat. Versetzt allerdings mit Textpassagen aus Thomas Köcks „und alle tiere rufen: dieser titel rettet die welt auch nicht mehr“. Und unter jenem Titel, den Johann Strauß für seinen Geniestreich eigentlich vorgesehen hatte: „Die Rache der Fledermaus“.

Im Thalia Theater kommt eine erstaunliche Tierwelt zum Zuge

Im Thalia scheint nun die letzte Generation am Werk, allerdings die einer Tierwelt, die es kaum noch gibt: Wandertaube, Tasmanischer Tiger, Burmeister-Fuchs – alle Geschichte. Und die Fledermaus alias Dr. Falke, der sich hier für den fiesen Scherz von Kumpel Eisenstein revanchieren will, keucht aus dem letzten Loch. Ein geknicktes Wesen (Björn Meyer), mehr Darth Vader als Batman. Daneben hat Eisenstein unter seiner Tigermaske noch gar nicht gemerkt, dass auch er selbst schon die eigene überholte Ausgabe ist.

Wie in der Ahnengalerie aufgestellt wirken die Tiere im Thalia Theater. © Quelle: Krafft Angerer

Das Finstere im Maskenspiel ist im Original angelegt, mit einer Gesellschaft, die ihren Bedarf nach Amüsement ohne Rücksicht auf Verluste auslebt. Im Partyvergnügen, dem Intrigen und Verrat erst seine Würze geben. Im Thalia Theater trifft das zwar auch die Mitmenschen, vor allem aber geht es auf Kosten der Tiere – die übrigens in den Strauß-Arien vom Täubchen bis zum Eichkatzerl ihren überraschend festen Platz haben.

Schon die sprechenden Tiermasken und Kostüme von Pascale Martin sind ein großes Vergnügen, wie sie Mensch und Tier kreuzen und zu Gleichen machen. Als Ahnengalerie marschieren sie auf, die Masken auf den Köpfen wie von der Wand geklaute Trophäen. Und das brillant singschauspielende Ensemble hält das Tiermenschliche flirrend in der Schwebe und hat die verzwickten Arien ebenso drauf wie das Spiel mit den hier auf ihre Ignoranz entblätterten Operettenfiguren.

Gabriela Maria Schmeide glänzt in „Die Rache der Fledermaus“ am Thalia

Allen voran glänzt da Gabriela Maria Schmeide nicht nur als berauschende Sängerin. Sie bringt auch die betrügend betrogene Eisenstein-Gattin Rosalinde als herrlich abgebrühte Walküre ins Spiel. Eine, die mit Klarsicht auf das Geschehen blickt. Ganz im Gegensatz zu dem rüpelig-kindischen Gatten: Felix Knopp spielt den Egomanen im Geiste des „Weil ich es kann“.

So zerbröselt Mahler peu à peu die Geschichte – nicht ohne das Publikum immer wieder zu ködern. Befeuert von der Musik, die Arno Waschk zwischen schepprigem Jahrmarktssound und betörender Walzersüße für Piano, Akkordeon, Klarinette, Saxophon und Schlagwerk neu arrangiert hat. Da werden die bekannten Melodien angestimmt, verstärkt von den Chorsängern des Klub Konsonanz; ihr Schlagerpotenzial konzentriert, der Mitsing-Impuls angetriggert – nur, um die Geschichte danach umso düsterer aufscheinen zu lassen.

Einlullen ist nicht in der „Fledermaus“ am Thalia Theater

Einlullen in Walzerseligkeit ist nicht an diesem Abend. Mit Köcks dystopischem Text, hauptsächlich eine schier endlose Aufzählung ausgestorbener Tiere, zieht die Regie die Spaßbremse und kehrt eine Wendung hervor, die mit der Geschichte mehr zu tun hat, als es anfangs scheint. Die Party ein Totentanz, die Figuren unerreichbar für Fakten und Erkennen. Da wird die trunkene Zeile „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“ schnell zum Menetekel.

Nicht alles findet hier zusammen, aber womöglich steckt im Überdrehten der Operette immer schon ein bisschen Weltuntergang. Und als Eisenstein die arme Fledermaus ein zweites Mal in die Hölle der Demütigung und bis in den Tod schickt – spätestens da hat die Apokalypse die Komik endgültig abgelöst. Ein verstörend schlüssiger Abgesang auf die Menschheit – der momentweise auch mal vergnüglich sein kann.

Thalia Theater, 4., 11., 15., 26. Dezember, 16., 17. Januar. www.thalia-theater.de, Kartentel. 040/32814444