﻿Hamburger Kunsthalle widmet sich der Femme fatale

Blick in die Ausstellung „Femme fatale“ in der Hamburger Kunsthalle. Unter dem Titel „Blick - Macht - Gender" will die epochen-übergreifende Schau dem Stereotyp der erotisch-verführerischen und begehrenswerten Frau nachgehen, die Männer in ihren Bann und in ihr Unglück zieht.

Hamburg. Es beginnt mit der Loreley, einer Figur der Poesie. Eine todessehnsüchtige Schönheit bei Brentano („Aus ihren Liebesbanden / War keine Rettung mehr“), eine den Untergang von Männern verursachende bei Heine („Ich glaube, die Wellen verschlingen / Am Ende Schiffer und Kahn; / Und das hat mit ihrem Singen / Die Lore-Ley gethan“). Die Lyrik ermutigte die Maler des angehenden 19. Jahrhunderts, sich ein Bild von der unheimlichen Frau zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was am Anfang der Ausstellung „Femme fatale. Blick – Macht – Gender“ in der Hamburger Kunsthalle an Lorelei-Gemälden zu sehen ist, vom Romantiker Carl Joseph Begas zum Beispiel, ist allerdings weniger eine „verhängnisvolle Frau“, wie das französische „Femme fatale“ gemeinhin übersetzt wird. Da thront auf dem Rheinfelsen ein bleiches Wesen mit langem blondem Haar, das die Schiffer eher durch das Zeigen ihrer nackten Brüste als durch ein dämonisches Wesen bezirzt.

Doch eben jene Darstellungen der attraktiven Frau begründen den Mythos der erotisch manipulativen, verführerischen Weiblichkeit in der Bildenden Kunst – und zwar für mindestens 200 Jahre. Müßig zu erwähnen, dass männliche Künstler mal mit voyeuristischem Blick, mal mit erotischer Absicht, mal mit empörtem Gestus dafür einstehen.

Unter den 200 Exponaten in der Hamburger Kunsthalle sind Gemälde präraffaelitischer Künstler ebenso wie Werke des Symbolismus, des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit zu sehen. © Quelle: Christian Charisius

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Chefkurator der umfangreichen Schau im Ungers-Bau ist allerdings auch männlich: Markus Bertsch, der Leiter Sammlung des 19. Jahrhunderts, hat sich zwei Ko-Kuratorinnen an die Seite geholt, Selvi Göktepe und Ruth Stamm, die beide keinen Zweifel daran lassen, dass „Femme fatale“ einen feministischen Ansatz verfolgt. Das Team will mit der Ausstellung ermitteln: „Was für ein Mannsbild steckt hinter den Bildern?“ Und: „Welche Fantasien sind da am Werk?“

Das 19. Jahrhundert als Zeit der Frauenfeindlichkeit

Bertsch bezeichnet das 19. Jahrhundert als „Zeit der absoluten Misogynie“, also Frauenfeindlichkeit. Diese Haltung kann sich auch in Gemälden ausdrücken, die oberflächlich betrachtet vor den dargestellten Frauen in die Knie gehen, sie anbeten, auf den zweiten Blick aber Dämonisierung offenbaren.

Lesen Sie auch

Frauenfiguren aus Bibel und antiker Literatur, denen fatale Eigenschaften zugeschrieben werden, tauchen Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt in der Kunst auf: Kirke, die Odysseus‘ Gefährten in Schweine verwandelt hat, wird von John William Waterhouse 1891 als Verführerin im durchsichtigen Gewand dargestellt. Salomé, die den Kopf von Johannes dem Täufer fordert, Judith, die den Holofernes enthauptet, Salambo, die geheimen Zauber pflegt, sie werden von Lovis Corinth, von Franz von Stuck oder vom Franzosen Gaston Bussière um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stark sexualisiert zur Schau gestellt. Es geht auch anders: Delilah, die den Samson entmannt, indem sie ihm die Haare abschneidet, wird von Max Liebermann 1902 zwar nackt, aber mit androgynem Körper und nicht idealisiertem Antlitz als moderne Heldin interpretiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick in die Ausstellung „Femme fatale. Blick - Macht - Gender". © Quelle: Christian Charisius

Das neue Jahrhundert beschert auch der Kunst ein neues Frauenbild, das aber weiterhin überwiegend von Männern geschaffen wird: Reale Schauspielerinnen wie Sara Bernhardt oder Anita Berber, Gesellschaftsdamen wie Alma Mahler-Werfel werden auf Gemälden und mittels der Fotografie zu skandalumwitterten Femmes fatales stilisiert. Die Neue Sachlichkeit schließlich versuchte ein Gegenbild zu etablieren: Frauen in Männerkleidung, Frauen in ihrer körperlichen Unvollkommenheit, Frauen als mit Männern gleichberechtigte Wesen sind en vogue.

Eigene, neue Erzählungen von Weiblichkeit seit den 1960er-Jahren

Das letzte Kapitel der Ausstellung ist überschrieben mit: „Die Femme fatale wird abgeschafft“. Die feministische Kunst, die seit den 1960er-Jahren für ein eigenes Frauenbild steht, will „eigene, neue Erzählungen von Weiblichkeit“ schaffen, wie die Kuratoren befinden. Von Maria Lassnig ist das Gemälde „Woman Power“ (1979) programmatisch: Eine nackte, doch entsexualisierte Riesin macht sich eine Stadtlandschaft untertan. Daneben und viel kleiner: „Man Power“, ein Arm, der eine Pistole in der Hand hält, anders kann er sich nicht helfen.

Das Zeitalter des Patriarchats in der Kunst scheint vorbei zu sein. „Heute gibt es kein eindeutiges Femme-fatale-Bild mehr“, schreibt das Kuratorenteam. Doch in der Werbung zum Beispiel, unter Influencerinnen oder, erstaunlicherweise, in Mode- und Frauenzeitschriften ist sie immer noch präsent.

"Femme fatale. Blick – Macht – Gender" ist bis zum 10. April 2023 in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Ein kostenloses Begleitheft mit dem Titel "Doing Feminism – With Art" ist in Zusammenarbeit mit dem feministischen "Missy Magazine" erschienen. Der Katalog wird erst 2023 herausgegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Michael Berger