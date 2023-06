﻿ Warleberger Hof in Kiel widmet sich deutsch-dänischem Wendejahr

Kiel. “Eine glückliche Zukunft wartet auf uns“, schwärmte einst der maßgeblich beteiligte Verhandlungstaktiker Caspar von Saldern, als er am 1. Juni 1773 die Tinte unter dem Vertrag von Zarskoje Selo trocknen gesehen hatte. Verkürzt gefasst: Die russische Zarin Katharina die Große verzichtete darin auf das Herzogtum Schleswig Gottorf; Kiel und Schleswig-Holstein wurden dänisch; der dänische Gesamtstaat war begründet.

Historiker Dr. Johannes Rosenplänter, Institutsleiter von Stadtarchiv und -museum Kiel, warnt zu Recht vor solcher Vereinfachung. Die Geschichte Schleswig-Holsteins gilt als besonders kompliziert. Aber ihn freut, dass es gemeinsam mit dem Landesarchiv gelungen sei, das „einschneidende“ Ereignis in einer Doppelausstellung als „großes Friedensprojekt“ darzustellen und „die sich auftuenden kulturellen Chancen für Schleswig-Holstein und Kiel gerade in der Dänischen Straße zu beleuchten“.

Stadtmuseum Kiel: Ausstellung zum deutsch-dänischen Schlüsseljahr 1773

Obwohl es gar nicht so einfach sei, den im Ausstellungstitel beschworenen „kulturellen Aufbruch“ in Kiel schon im ausgehenden 18. Jahrhundert zu fassen zu bekommen, so Stadtmuseumsdirektorin Dr. Sonja Kinzler, habe der Kurator Jens Martin Neumann die zunehmende deutsch-dänische Verflechtung anschaulich gemacht.

In der Epoche der Aufklärung wandert man durch ihn an Darstellungen der aufstrebenden Residenzstadt entlang, wo etwa Gartenkunst mit einer wörtlich zu nehmenden Forstbaumschule aufhorchen lässt. Ein „Volkszählregister“ erstaunt mit Einschätzungen über die finanziellen Verhältnisse der Bürger und weist für Kiel niedliche 6667 Einwohner aus.

Kiel: Nur 6667 Einwohner, aber die zweitgrößte Universität des Königreichs Dänemark

Aber so provinziell wie das auf dieser Grundlage scheine, sei das kulturelle Durchstarten unter dänischer Flagge keineswegs gewesen, betont Neumann. Kiel hatte plötzlich nach Kopenhagen die zweitgrößte Universität des Königreichs zu bieten und war mit 200 Studenten und 20 überwiegend jungdynamischen Professoren durchaus vergleichbar mit Tübingen.

Im Universitätsgebäude in der ehemaligen Kattenstraße nahe des Schlosses, das in einer Bleistiftzeichnung zu sehen ist, lehrte unter anderen der hochbedeutende Theologe Johann Andreas Kramer. Und es gab einen Nikolaiorganisten und Universitätsmusikdirektor Johann Georg Christian Apel, dessen Musik nun im oberen Stockwerk des Museums an einer Hörstation zu hören ist.

Maler und Architekten hatten nach 1773 plötzlich die Chance, sich auf höchstem Niveau in Kopenhagen und mit einem Stipendium sogar in Rom fortbilden zu lassen. Kein Wunder also, wenn ein Jens Juel zu den gewichtigen Porträtmalern zu zählen ist oder ein Christian Frederik Hansen bereits mit 28 Landbaumeister und bald zur nordeuropäischen Stilikone des Klassizismus wurde.

Deutsch-Dänisches auch im Landesarchiv Schleswig-Holstein Kulturministerin Karin Prien war jüngst in Schleswig zur Ausstellung „1773 schleswig.holstein.dänemark – gemeinsam in die neue Zeit“ im Landesarchiv Schleswig-Holstein voll des Lobes: „Die Ausstellung zum Dänischen Gesamtstaat zeigt nicht nur inhaltlich, sondern auch beispielhaft auf wunderbare Weise, welche Fortschritte erzielt werden können, wenn man sich gemeinsam auf den Weg macht.“ Prien dankte dem Landesarchiv und dem Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum dafür, dass sie dem Publikum mit der Schau im Prinzenpalais so wichtige Einblicke in die gemeinsame, dänisch-schleswig-holsteinische Geschichte bieten und verwies auch auf die enge Kooperation mit dem dänischen Reichsarchiv bei der Vorbereitung. „Das beispielhafte Zusammenleben von Deutschen und Dänen im Grenzgebiet heute überwindet eine Kluft, die anderswo unüberwindlich scheint. Aus dem Gegeneinander ist über das Nebeneinander inzwischen ein Miteinander geworden“, so Prien.

Das Gut Knoop nahe Holtenau mit seinem repräsentativen Herrenhaus am innovativen Schleswig-Holstein-Kanal ist Kurator Neumann auch einen differenzierten Blick wert. Weil dessen bedeutender dänischer Architekt Axel Bundsen ein treffliches Beispiel für die neuartige klassizistische Stilbildung in Schleswig und Holstein darstellt. Aber auch, weil hier der Kolonialismus hineinspielt.

In der von zahlreichen Zusatzangeboten wie Vorträgen flankierten Schau ist ein Gemälde aus dem Hause des Heinrich Friedrich Graf von Baudissin und dessen Ehefrau Gräfin Caroline, der Tochter des Sklavenhändlers Graf Heinrich Carl von Schimmelmann, zu sehen. Ein livrierter Farbiger lugt zur Tür herein – und zeigt, mit welchem menschlichen „Material“ aus Übersee sich die Oberschicht schmückte und das Leben erleichtern ließ.

Die in Paris und Hamburg lebende deutsche Künstlerin und Kieler Muthesius-Absolventin Felisha Maria Carenage mit einer ihrer Arbeiten im Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof. © Quelle: Christian Strehk

Kurator Neumann ist deshalb erfreut, dass die in Paris und Hamburg lebende Muthesius-Absolventin Felisha Maria Carenage in drei aktuellen Arbeiten („Sugarworks: Architektur, Salonfähigkeit und das Exotische“) das Hintergrundthema Zwangsmigration aufgreift. Die Künstlerin weiß, wozu sie sich da – ausgehend von 1773 – künstlerisch Gedanken macht, denn sie musste für die deutsche Staatsbürgerschaft einst ihre karibische Geburtsheimat Trinidad und Tobago verleugnen.

Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel eröffnet die Ausstellung „1773“ am Freitag, 16. Juni, um 17 Uhr im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße. Sie läuft bis zum 22. Oktober. Di bis So 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

