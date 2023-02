﻿Axel Hacke in Kiel: Ein Meister des geschliffenen Sprachwitzes

Nach drei Jahren Corona-Pause kehrte Axel Hacke am Sonntag zurück auf die Kieler Lesebühne. Im voll besetzten Schauspielhaus unterhielt der Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung seine Zuhörer unter anderem mit kuriosen Rückblicken eines Schriftstellers ohne Live-Publikum in der Zeit der Pandemie.

Kiel. Ein Stuhl, ein Tisch und ein Glas Wasser – dazu ein Autor, der mit freundlicher Präsenz und legendärem Sprachwitz überzeugt: Axel Hacke braucht nicht viel Brimborium, um dem Publikum einen perfekten Abend zu schenken. In Kiel, wo er seit Jahren regelmäßig zu Gast ist, weiß man das längst. Und so waren die Zuhörer am Sonntag in Scharen ins Schauspielhaus gepilgert, um dem Autor und Kolumnisten der Süddeutschen Zeitung zu lauschen, dessen Auftritte während der Pandemie nicht nur in Kiel schmerzlich vermisst worden sein dürften.

„Wie nett, dass Sie alle gekommen sind und wir uns mal wiedersehen können.“ Ehrlich erfreut schien der Mann aus München angesichts des voll besetzten Hauses, von dessen Plätzen ihm erwartungsvolle Gesichter ohne schützende Masken entgegen lächelten. „Allerhand erlebt“ habe er in den vergangenen drei Corona-Jahren, deren wenige Höhen und viele Tiefen er in seinen Kolumnen („sie erscheinen seit 30 Jahren freitags im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, um meine Kolumne herum ist das Magazin, verpackt in eine SZ“) verarbeitet hat.

Axel Hacke: 100 Autos als Publikum

Behaglich in dem oben erwähnten Stuhl zurück gelehnt, ließ er sein Publikum an diesen Erlebnissen teilhaben. Da war zum Beispiel dieser Auftritt im Freien, auf einem Platz neben einem Autokino bei Kassel. Sommer war`s, es regnete in Strömen und Hacke kauerte unter „einer Art erweitertem Sonnenschirm“ , durch den der Wind pfiff. Damit nicht genug, bestand sein Publikum gewöhnungsbedürftiger Weise aus circa 100 Autos, deren emotionalen Ausdruck via Kühlergrill er im Rückblick als „durchaus beschränkt“ beschreibt.

Texte aus drei Corona-Jahren im Kieler Schauspielhaus

Zwischen dem Anfang der Pandemie 2020 bis zu deren offiziell beschlossenem Ende datieren die Texte, die der 67-Jährige im ersten Teil des Abends zum Besten gab. Sie erzählen von einem eher kulturfernen Bayrischen Ministerpräsidenten („der geht nicht ins Theater. Vermutlich, weil er da nicht selbst auf die Bühne darf“), vom beglückenden ersten Konzertbesuch nach langer Lockdown-Zeit („ich hätte mir auch „Alle meine Entchen“ angehört...“), oder von der irrwitzigen Choreografie, hervorgerufen durch Ausweichmanöver begegnungsscheuer Passanten während der Pandemie.

Axel Hacke zuzuhören, ist ein Genuss. Denn er ist nicht nur ein großartiger Beobachter und Detektor von (Alltags-)Kuriositäten, er ist vor allem auch ein Meister der Sprache, an der er sich trefflich zu wetzen versteht. So schickt er genüsslich den Ausdruck „genesen sein“ durch Feinheiten der Zeitenfolge oder erfindet mit dem zickzackkursigen „coronieren“ ein fabelhaftes Synonym für das Verb „gehen“, dazwischen jongliert er elegant mit Zitaten von Goethe bis Thomas Mann.

„Ein Haus für viele Sommer“ heißt Axel Hackes neues Buch

Nach der Pause war Schluss mit den Kolumnen aus den Pandemie-Jahren. „Ein Haus für viele Sommer“ heißt Hackes neues Buch mit Geschichten aus seinem Lieblingsurlaubsort in einem italienischen Dorf, wo er und seine Familie allerhand erlebt haben. Im letzten Jahr erkrankten hier seine Frau und er an Corona….