Die Nikolaikirche auf der Altstadt-Insel der Landeshauptstadt Kiel ist zugleich Sitz des evangelischen Kirchenmusikdirektors Volkmar Zehner und seines Sankt Nikolai Chores. Was das Ensemble jetzt nach seinem Saisoneinstieg mit englischer Kathedralmusik plant.

Englische Kathedralmusik am 5. November 2022 in der Nikolaikirche Kiel: der SanktNikolaiChor, Julian Mallek, Orgel, und Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner, Dirigent.

Kieler Sankt Nikolai Chor startete mit englischer Kathedralmusik in die Saison

Kiel. Mit prächtigen Werken von Stanford, Wood, Balfour, Gardiner und Bairstow für Chor und Orgel startete der Sankt Nikolai Chor Kiel am 5. November in die Saison. Das Konzert nach hoffentlich überstandener Pandemie-Phase rückte so die Musik englischer Kathedralen ins Bewusstsein.

Der Sankt Nikolai Chor sucht noch Altistinnen sowie Männer, die im Tenor und Bass den Chor verstärken möchten. Man freue sich auf Sängerinnen und Sänger mit Chorerfahrung und Notenkenntnissen, die gerne auf hohem Niveau mit Freude Gottesdienste musikalisch mitgestalten und a cappella- sowie orchesterbegleitete Geistliche Konzerte singen möchten.

Geprobt werde dienstags zwischen 19.30 und 22 Uhr in der Nikolai-Kirche, Alter Markt. Nähere Informationen liefert KMD Volkmar Zehner über Tel. 0172 / 545 17 16 und Mail zehner@st-nikolai-kiel.de.

Chorfahrten ins In- und Ausland seien weitere Höhepunkte der Chorarbeit. Auf dem Programm für 2022/23 stehen unter anderem Chorreisen wie jetzt nach Dänemark mit englischer Chormusik (Konzert am 6. November um 16 Uhr in der Marien-Kirche Sønderburg) sowie das Weihnachts-Oratorium und die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach.

Kiels Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner © Quelle: Björn Schaller

Die Kantaten 1, 3, 5 und 6 von Bachs Weihnachtsoratorium sollen am 17. Dezember um 19 Uhr aufgeführt werden. Solisten sind dann Lisa Schmalz, Sopran, Anne-Beke Sontag, Alt, Stephan Zelck, Tenor und Sönke Tams Freier, Bass. Der Nikolaichor unter Volkmar Zehner wird vom Barockorchester Ensemble 158 begleitet werden.

Adventssingen und Weihnachtsoratorium: Sankt Nikolai Chor Kiel unter Volkmar Zehner

Bereits am 4. Dezember ist um 17 Uhr ein Adventssingen für Groß und Klein zum Mitsingen und Zuhören geplant. Der Mädchen Chor Kiel wird von Dorothea Kirsch und der Sankt Nikolai Chor Kiel von Volkmar Zehner geleitet. Der Eintritt ist dort frei, Spenden sind erbeten.