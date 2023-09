﻿Bundesjugendchor in Plön: Visitenkarte beim Bachfest 2023 abgegeben

Plön. Ein starker Kontrast gleich als Eröffnungscoup: Bachs „Contrapunctus I“ aus der „Kunst der Fuge“ von Dieter Schnebel für 20 im Raum verteilte (Profi-)Stimmen als Nachweis ganz individueller Qualitäten und Klangfarbenoptionen – dann maximale Homogenität in Bachs Motette „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“. Der noch in jeder Beziehung ganz junge, weil neu gegründete Bundesjugendchor setzte so beim hochwertig besetzten Bachfest Eutin Plön 2023 ein Zeichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter der Leitung von Anne Kohler, einer der renommiersten Chorleiterinnen der deutschen und internationalen Szene, war den 17 Sängerinnen und 18 Sängern in der optimal geeigneten Nikolaikirche tatsächlich nichts zu schwer.

Bundesjugendchor in Plön: Nikolaikirche als Raum für „Bach im Spiegel“ der Moderne

Die insistierenden Reibungen in Arnold Schönbergs hebräischem „De profundis“-Aufschrei gegen jeglichen Antisemitismus, die raffinierten Halb- und Vierteltonverschiebungen in Ligetis „Lux Aeterna“ oder die ganz neuen Experimente etwa mit frappierenden Oberton-Effekten in Werken von Roxanna Panufnik oder Caroline Shaw – alle erklangen vielleicht nicht zu 100 Prozent schlackenfrei, aber doch so einnehmend jungdynamisch, dass man aus dem Staunen nicht herauskam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchmal wünschte man sich vielleicht, auch die Erkundung des Leisen, Abschattierten noch weiter zu treiben. Da ist unüberhhörbar immer viel PS auf der Straße. Ein Problem, das oft auch bei Profichören dem vollkommenen Glück im Wege steht. Aber dafür genießt man auch mühelos leuchtkräftige Soprane, edle Mezzsoprane, betörende Tenöre und fokussierte Bassbaritone.

Auswendig: Quantensprung mit Bach-Motetten unter Anne Kohler

Einen Quantensprung an Sinnlichkeit, Sprachmächtigkeit, Ausdruck und locker fließender, ja swingender Geschmeidigkeit erreichte der BJC, fein modelliert und auch mal explosiv animiert von Kohler, wenn er auswendig sang. Die Bach-Motetten „Komm, Jesu komm“ und „Singet dem Herrn“ wird man vielleicht anders, aber kaum „besser“, im Sinne von virtuoser, klangschöner und geschmeidiger, hören können. Dezent wendig eingepasst: Cello und Orgelpositiv als Continuo-Basis, die zumindest in Sachen Intonationsstabilität keine Funktion zu erfüllen hatte.

Lesen Sie auch

Das Publikum in der ordentlich besuchten, aber leider längst nicht voll besetzten Nikolaikirche zeigte sich zu Recht hingerissen. Neben dem Bundesjugendorchester hat Deutschland nun, finanziell getragen bemerkenswerterweise vom Bundesminsterium für Familien und Jugend, auch ein Spitzenensemble, zu dem die Landesjugendchöre qualitativ herausgefordert aufschauen können.

KN