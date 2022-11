﻿Ballett-Premiere in Kiel: Salvador Dalis Künstlerleben zur Musik von Igor Strawinsky

Realität und Traum verschmelzen in „Labyrinth der Träume“, der neuen Produktion von Yaroslav Ivanenko, in der Kiels Ballettchef sich zur Musik von Igor Stawinsky einem exzentrischen Künstlerleben widmet. Im Zentrum steht der spanischen Maler und Allroundkünstler Salvador Dalí – am Sonnabend, 5. November, ist Premiere.

Kiel. Salvador Dalí, geniale Künstlerpersönlichkeit und exzentrische Kunstfigur, ist Protagonist im neuen Ballett von Yaroslav Ivanenko. „Labyrinth der Träume“ heißt das Stück, in dem Kiels Ballettdirektor sich erstmals mit einem bildenden Künstler auseinandersetzt. „Dalí war ein Performer“, sagt er. Schon lange war er fasziniert von der Kunst des Surrealisten, der sein ureigenes Thema in der Welt des Unterbewussten gefunden hat. „Er war vertraut mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse. Er hat seine Träume aufgeschrieben, und wollte malen, was er darin erlebt hat.“ Inspiriert durch Dalís Autobiografie „Das geheime Leben des Salvador Dalí“ hat Ivanenko zur Musik von Igor Strawinskys „Feuervogel“ und „Le sacre du printemps“ gemeinsam mit dem Ensemble eine Choreografie entwickelt, die Leben und Werk des Künstlers reflektiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Musikauswahl stand fest, bevor der Inhalt für das Stück gefunden war. Die Idee kam von Benjamin Reiners. „Die beiden Werke sind hoch virtuos. Sie erheben enorme spielerische Anforderungen für jeden Musiker und sind für jedes Orchester eine Kür“, so der Generalmusikdirektor. Da beide Kompositionen für „sehr viele Musiker“ geschrieben sind, musste er sie so bearbeiten, „dass alle in den Orchestergraben passen.“ Stattliche 63 Mitglieder umfasst sein Orchester für den Ballettabend - „bei Mozart sind es meist um die 30.“

Ballett mit 63 Musikern im Orchestergraben

Insbesondere das expressionistische „Le sacre du printemps“, dessen Uraufführung 1913 mit seinen „verstörend eruptiven Orchesterklängen“ Tumulte im Publikum heraufbeschwor, bedeute eine große Herausforderung für die Musiker. Welten lägen zwischen dieser Komposition und dem „eher volkstümlichen, folkloristisch anmutenden“ „Feuervogel“ von 1910. Für Reiners ist „Labyrinth der Träume“ die erste Neuproduktion des Balletts, die er mit dem Orchester begleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Über die Musik zum Inhalt zu gelangen, war für den Ballettchef ein ungewöhnlicher Weg. In seinen zwölf Jahren in Kiel stand Strawinsky bis dato nicht auf der Agenda – zu groß war sein Respekt „vor dieser ausdrucksstarken Musik“, zu der er früher selbst getanzt hat. „Ich habe mich immer gefragt: Kann ich das überhaupt besser machen?“ Als die Auswahl feststand, seien ihm zum „Feuervogel“ spontan Dalís surrealistische Gemälde eingefallen – „und ich dachte, dann müsste das Stück auch etwas mit der Figur Dalí zu tun haben.“

„Labyrinth der Träume“ aus klassischem und modernen Tanz

Ein Handlungsballett hat er kreiert. In einer Mischung aus klassischem und modernem Tanz orientiert es sich an wichtigen Etappen der Biografie des Menschen und Künstlers, wobei Reales immer wieder mit Traum- und Gedankenwelten verschmilzt. „Dalís Leben war von Kindheit an begleitet von vielen Phobien und Ängsten. Später hat er viele interessante Menschen kennengelernt, darunter Luis Buñuel und Federico Garcia Lorca, die seine Studienfreunde waren.“ Und natürlich Gala, die Liebe seines Lebens. All diesen Charakteren hat Ivanenko Raum gegeben.

Den Part des Künstlers wird Pedro Pires tanzen. „Er hat viel Erfahrung und wir konnten die Rolle gemeinsam entwickeln“, so Ivanenko. Benjamin Reiners ist von der Zusammenarbeit mit dem Ballett jedenfalls sehr angetan: „Es geht alles auf“, sagt er. „Das Expressionistische findet sich sowohl in der Musik als auch im Tanz.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Opernhaus Kiel. Premiere am Sonnabend, 6. November, 19.30 Uhr. Karten: Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de