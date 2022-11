﻿Ivanenkos neuer Ballettabend: Unentschieden zwischen Dali-Biografie und Traum

Die Compagnie ist über weite Strecken der Star in „Labyrinth der Träume“.

Kiel. Das Bild zieht vorüber, unwirklich wie eine ferne Erinnerung: Zwei gesichtslose hohe Frauengestalten wie auf dem Gemälde „Brennende Giraffe“, die das Halbdunkel der Bühne abschreiten, während gequälte Körper am Boden nach Richtung suchen. Ein grotesk düsteres Bild, dem die tiefdunklen Streicher, die Strawinskys „Feuervogel“ einleiten, seine passende Folie geben.

Dann ist die Szene, mit der Yaroslav Ivanenko am Kieler Opernhaus sein neues Ballett „Labyrinth der Träume“ rund um den katalanischen Maler und Exzentriker Salvador Dali (1904-1989) startet, auch schon vorüber – und das Stück landet auf dem sicheren Boden biografischen Materials.

Ivanenko zeigt Dalis Leben als Stationendrama

Da erscheint ein gealterter Künstler, Typ armer Poet, ähnlich, wie man Dali von späten Fotografien her kennt. Dazu ein variables Möbel, das fortan als eine Art Trickkiste mitmischt und den Maler erstmal als sein jugendliches Alter Ego auf die Bühne spuckt. Und schon steckt der Abend mittendrin in der ganz anderen Geschichte.

Die wird fortan zur Musik des „Feuervogel“ als Stationendrama aus Dalis Leben beackert: Die Eltern, die das Talent des Jungen fördern. Die Begegnungen mit Lorca, dem Dichter, und dem Filmemacher Buñuel. Gala, wie sie in das Leben des angehenden Künstlers hineinschwebt. Und im zweiten Teil zum „Sacre du printemps“ die Zeit der Ausschweifung: New York, das Schloss für Gala, das Alter, der Tod.

Das ergibt starke Tanzszenen und Einzelbilder, in denen die jedes Mal aufs Neue so frappierend perfekt eingespielte Compagnie, verstärkt durch Eleven der Ballettakademie, brilliert. Emma Francesca Lucibello glänzt als Kind Dali zwischen himmelhochjauchzender Unbeschwertheit und vorsichtiger Verschattung. Als elegant versponnenes Liebespaar porträtieren Virginia Tomarchio und Alexey Irmatov die Eltern, dem Sohn so zugewandt wie fremd.

Ivanenkos Ensemble webt Dalis Biografie in Traumbilder hinein

Ein Höhepunkt ist der Pas de trois, in dem Ivanenko Dali und seine Freunde von der Kunstakademie, Lorca und Buñuel, zusammentreffen lässt. Und Pedro Pires, Christopher Carduck und Jean Marc Cordero in einen wogenden Reigen aus Balz, Kampf und Spiel verstrickt. Erotisch getrieben und voller rasanter Hebungen und Verschlingungen.

Glänzend im Pas de trois (v.li.): Pedro Pires (Dali), Christopher Carduck (Lorca) und Jean Marc Cordero (Buñuel). © Quelle: Olaf Struck

Die Bilder, zu denen Bühnenbildnerin Eva Adler die Kulisse eines dräuenden Faltenwurfs entwickelt hat, halb Kathedrale, halb Hogwarts, webt das Ensemble in alle möglichen Traumgespinste hinein. Mal die Maschinenmenschen aus Metropolis, mal puppenhafte Aliens wie aus dem Sci-Fi-Kino oder die amorphen Formen auf Dalis Gemälden aufgreifend und in Bewegung wandelnd.

Dazu arbeiten die Kieler Philharmoniker unter Leitung von GMD Benjamin Reiners die Ecken und Kanten, aber auch die schmelzende Melodik im „Feuervogel“ heraus und lassen nach der Pause im „Sacre“ das von Bläsern und Schlagwerk dominierte Chaos losbrechen – was sich in zerbrochener Bewegung und zersprengten Gruppen auch im Tanz spiegelt.

Der Paradiesvogel Dali ohne seine ausschweifende Seite

Das sieht gut aus – und wirkt gleichzeitig erstaunlich beliebig für einen so schillernden Paradiesvogel wie Dali. Pedro Pires kann zwar mit rasanten Pirouetten und stupender Dynamik glänzen – aber für das ausschweifend Verstiegene der Figur bleibt ihm kein Raum. Und auch die Amour Fou, die den Künstler mit seiner Muse und Ehefrau Gala verband, bleibt seltsam harmlos – auch wenn Leisa Martinez Santana sie zwischen wahrer Liebe und Domina ausreizt. Und spätestens wenn die beiden Hand in Hand einer am Bühnenhintergrund aufscheinenden Freiheitsstatue entgegenstreben, ist auch das Musical nicht mehr weit.

Das hat alles irgendwie mit Traum zu tun und Träumerei, aber wenig mit dem verstörend Bedrohlichen des Surrealismus. Yaroslav Ivanenko hat gut daran getan, nicht die Bilder seines Protagonisten kopieren zu wollen. Aber sein „Labyrinth der Träume“ öffnet auch weniger den Weg in die Zwischenwelt des Surrealen als in eine Art Zauberreich, das seine Inspiration aus Fantasy-Film, Musicalmärchen und Magiershow zieht.

Am 13., 26.11., 9., 17.12. im Opernhaus Kiel. www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431/901901