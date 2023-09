﻿Barney B. Hallmann aus Kiel: Literaturinterpret seit 40 Jahren

Kiel. Ein Bücherverschlinger sei er nicht, sagt Barney B. Hallmann. Eher ein Vielvorbereiter, insofern lese er schon einiges. „Aber zum Vergnügen nur für mich, ohne gleich irgendwas im Hinterkopf zu haben, das kommt relativ selten vor.“ Seit 40 Jahren tummelt sich der Kieler nun schon als Literaturinterpret auf den Bühnen.

Was treibt ihn an? „Der Spaß, mit einer Botschaft auf die Bühne zu gehen“, antwortet Hallmann flugs. „Wieder mal die Lust am Lesen zu wecken.“ Dies fruchte auch. „Häufig kommen dann hinterher Leute und sagen: Ach Mensch, du hast recht! Hast heute mal Tucholsky rezitiert, ich guck’ mal wieder ins Buch.“ Spürbar sei das auch beim Vorlesen auf der Krusenkoppel zur Kieler Woche, was er nun auch schon seit 20 Jahren mache. „Der Spaß der Kinder motiviert auch die Eltern. Die fragen dann nach den Büchern.“

Barney B. Hallmann mag den Begriff Rezitator nicht

Den Begriff Rezitator mag Hallmann nicht. „Als ich anfing, klang der sehr altbacken.“ Bei den Lesungen entwickelten sich bei ihm „aus dem Bauch heraus Bilder, da heißt es nicht nur, das Schwein quiekt, sondern es quiekt auch wirklich“. So gebe er seine Interpretation des Textes ans Publikum weiter. Er sei „kein Wasserglasleser“, sehe sich als eine Art Mittler zwischen Autor und Publikum. „Es gibt Autoren wie Grass, der großartig war, wenn er selber gelesen hat, bei Lenz fand ich es langweilig.“

Spaß am Verkleiden und Theater sei immer da gewesen, antwortet Hallmann, Jahrgang 1952, gefragt nach den Anfängen. „In der Schule auch mal Pausenclown.“ In den 70ern machte er als Soldat im Bundeswehrkrankenhaus Klinikfunk, Wunschkonzert mit Schallplatten, moderierte 18 Jahre lang jeden Sonntagmorgen. Las auch in Altenheimen erste Geschichten vor.

Bühnenpremiere feierte Hallmann in der Räucherei mit Ringelnatz

1980 war Hallmann kurze Zeit Programmmacher in der Kieler Räucherei. Ein paar Jahre später rief Uli Jordan, damals Chef des Kulturzentrums, an: „Barney, du wolltest doch immer mal mit Ringelnatz auf die Bühne.“ So habe das angefangen, und Aberhunderte von Leseabenden mit eigenen Programmen wie „Irische Impressionen“ sollten folgen. Generell lieber Prosa als Lyrik. „Auf Lyrik muss man sich einlassen, das kommt dann zwischendurch immer mal vor, zur Auflockerung.“ Auch Songtexte – „ich bin so’n alter Folkie.“

Bei der Frage nach Lieblingstexten kommt Hallmann kurz ins Grübeln. Einen Weihnachtstext bringe er immer mal wieder: „Kein Pep, keine Chuzpe“ von Eckhard Henscheid. „Im Grunde eine Buchkritik über das Weihnachtsevangelium. Ein wunderbarer Text, der auch mit meiner Verehrung von Marcel Reich-Ranicki zu tun hat“, sagt Hallmann und verfällt plötzlich in den typisch lispelnden Duktus des berühmten Literaturkritikers. „Die Diktion im Text ist einfach Reich-Ranicki, das muss man so anlegen.“ Da sei er dann gerne auch mal Parodist.

Kinder empfindet er nicht unbedingt als dankbareres Publikum, aber ehrlicher. „Eins muss ich dir sagen“, habe mal ein Mädchen zu ihm gesagt, „die Geschichte war doof und langweilig. Aber du hast sie gut vorgelesen.“ Erwachsene trauten sich oft nicht mit Feedback. Eigene Texte verfasst der Fan von Agatha-Christie-Krimis übrigens nicht. „Könnte ich wohl, aber es gibt immer bessere Texte.“

Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum wollte der Irland- (wo er bereits mehrfach gelesen hat) und Hallig-Hooge-Fan am Mittwoch, 20. September, ab 20 Uhr im Kieler Kulturforum eigentlich mit dem Liedermacher Peter Braukmann als Duo „Die Hummeristen“ auftreten. Da Braukmann erkrankt ist, hat Hallmann herumtelefoniert – und umdisponiert. Jetzt begleiten ihn der Sänger und Gitarrist Alfred Dieckmann, ein Urgestein der schleswig-holsteinischen Folkszene, und der Dresdner Thomas Eisenkrätzer.

