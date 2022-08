Als Trägerin des 68. Landesschaupreises des BBK-Schleswig-Holstein wird Nana Schulz wie üblich mit einem Katalog und einer Einzelausstellung belohnt. Im Brunswiker Pavillon zeigt die gebürtige Lübeckerin mit der „Novotnyorgel“ eine spannende, raumgreifende Arbeit nebst dazugehörigem Kurzfilm.

Kiel. Zur 68. Landesschau in der Drostei Pinneberg hatte sie ein Objekt aus Holz, Draht Stoff und Fell eingereicht, das wie ein kleiner Affe aussieht. Prompt kürte die Jury Nana Schulz zur Preisträgerin. „Mit dem Preis wird nicht nur ein einzelnes Werk ausgezeichnet, sondern auch die Position der Künstlerin innerhalb der schleswig-holsteinischen Kunstszene “, begründete der BBK-Vorsitzende Anders Petersen die Entscheidung der Jury und lobte die künstlerische Vielseitigkeit der gebürtigen Lübeckerin, die abwechselnd in Kiel und Österreich lebt.

Ob Zeichnung, Malerei, Plastik, Installation, Performance oder Film - Nana Schulz hat eigentlich schon alles gemacht. „Ich habe als Kind die klassisch gutbürgerliche Voll-Ausbildung genossen, hatte Ballettunterricht, kann Querflöte und Klavier spielen. Was ich gelernt habe, benutze ich jetzt“, sagt die Tochter eines Architektenpaares – um irgendwann später anzumerken, dass sie sich in ihrer Kunst ungern wiederholt und immer Neues ausprobiert, „am liebsten etwas, was ich noch nicht kann“.