﻿Bernd Begemann in der Pumpe: Vergnügliche Voltenschläge mit Stil

Kiel. Stühle? Der Blick auf die Tanzfläche im sehr gut gefüllten Roten Salon der Pumpe befremdet. Bernd Begemann, der gleich hier auf der Bühne eine umwerfende Performance hinlegen wird, ist mit 60 noch nicht im Rentenalter, sein Publikum auch diesmal deutlich jünger als er. Doch der Hamburger Singer-Songwriter gerät noch mehr in Spielrausch als sonst, erst kurz vor Mitternacht wird das dreieinhalbstündige Konzert beendet sein. Ein Versuch, es angemessen in Worte zu fassen, ist zumindest anspruchsvoll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Begemann hat seine üppige Figur – fünfeinhalb Kilo plus seit November, erzählt er später – in einen schicken, gedeckten Dreiteiler samt Krawatte gehüllt. Entfaltet ein großes, engbeschriebenes Blatt Papier – nicht die Setlist, eine Art Spickzettel. Startet mit „Offen für deinen Vorschlag“. Im Halbplayback, nicht zum letzten Mal an diesem Abend. Parkt danach für „Oh, St. Pauli“ die halbakustische Gibson vorm Bauch, spielt erst unverstärkt. „Lauter!“, ruft einer. „Vielleicht später“, kontert Begemann irgendwo zwischen süffisant und charmant, „aber nicht in diesem Ton“. Stilfragen sind wichtig.

Konzert von Bernd Begemann in Kiel: Brünftelnde Ostwestfalen

„Sie fuhr einen lila Twingo“, wieder singt das Publikum laut mit. Der in Bad Salzuflen aufgewachsene Begemann macht brünftelnd vor, wie ostwestfälische Männer klingen, „wenn sie emotional stark involviert sind“. Schüttelt die Gitarre beim Spiel, bis sie wohlig wimmert, lässt den Song in Buddy Hollys „Peggy Sue“ rutschen. „Claudia“, da wird’s schlagartig romantisch, Begemann lässt die Stimme weichschmelzen, moduliert variantenreich. Fragt dann, ob er der einzige sei, der in diesem Winter „Lachgummi Milchgeister“ entdeckt habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nie kannst du dir sicher sein, welche höchst vergnüglichen Volten dieser begnadete Entertainer schlägt. Nicht mal Begemann selber kann das. Sprunghaftes Abschweifen macht seine Performance so einzigartig, minutenlanges Fabulieren, manchmal mitten im Song. Philosophiert vor „Neulich auf der Orgie“ über Oralsex bei Frauen, basht mal Bungee-Springer, sinniert über einen Brückentag vorm Tag, an dem die Welt untergeht, wettert gegen „Eso-Fucker“.

Bernd Begemann in der Kieler Pumpe: „Absolut wundervoller Abend für mich“

Begemann sammelt Publikumswünsche. „Judith, mach deinen Abschluss“, „Der brennende Junge“, „Fernsehen mit deiner Schwester“ – die üblichen Favoriten. Einige erfüllt er nach der Pause. In die verabschiedet er sich mit einer elegant gecroonten Halbplayback-Version des Jazz-Standards „On The Sunny Side Of The Street“. Lauter Jubel, Begemann badet drin, glüht vor Glück. „Es ist ein absolut wundervoller Abend für mich.“

Lesen Sie auch

Und so verläuft er auch, dieser Abend. Wundervoll. Bis zum Schluss mit etlichen Zugaben gibt Begemann 150 Prozent. Wirft sich, trotz leichter Influenza, in jeden Song. Stellt zu „Du bist mein Niveau“ in Rockpose den blanken Schuh auf die Monitorbox. „Das macht so’n Spaß“, sagt Bernd Begemann irgendwann, „das ist nicht fair, dass ich da so viel Geld für kriege.“ Fair wäre mehr.