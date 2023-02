﻿Daniel Hope und Freunde im Schleswiger Dom: Bewegtes Barock

Schleswig. „Moin“, begrüßt Geiger Daniel Hope sein Publikum im ausverkauften Schleswiger Dom. Klingt schon recht vertraut. Dabei ist es erst das dritte von 50 Konzerten rund um seinen 50. Geburtstag, mit denen der Porträtkünstler das Schleswig-Holstein Musik Festival im Jahr 2023 erheblich ausweitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus jahrzehntelanger Verbundenheit hat Daniel Hope im Norden bereits viele Fans. Sie lassen sich von dem begnadeten Musiker und Musikerklärer gern in neue Klangwelten verführen – und begleiten ihn diesmal auf eine ereignisreiche Reise durch das pralle Musikleben das Barock.

Daniel Hope und der Facettenreichtum der Barockgeige

Und das bedeutet weit mehr Stationen als Händel, Vivaldi und Bach. Komponisten etwa wie Diego Ortiz, Andreas Falconieri, Jean-Marie Leclair und Johann Paul von Westhoff stehen für verschiedene Farben und Regionen, über die sich die Entwicklung und vor allem der Facettenreichtum der Barockgeige erschließen lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Vielseitigkeit barocker Musik im Allgemeinen und der Musiker, die Hope an diesem Abend an Geige (Simos Papanas) und Cembalo (Markellos Chryssicos), Cello (Nicola Mosca), Laute (Emanuele Forni) und Percussion (Michael Metzler) um sich vereint. Alle Meister nicht nur ihres Fachs, wie sie später in einer kleinen Instrumenten-Rochade unter Beweis stellen. Was all diese Interpreten eint, ist die leidenschaftliche Spielfreude, mit der sie ans musikalische Werk gehen – mal wild, mal melancholisch, immer in engem Miteinander. Daniel Hope ist da ein perfekter Primus inter pares.

Barockes Musikantentum als SHMF-Vorbote im Schleswiger Dom

So leben die Musiker barockes Musikantentum aus in der etwa von dem Spanier Ortiz im 16. Jahrhundert vermittelten wilden Art der Improvisation, in den lyrischen Melodien des Italieners Falconieri, dem theatralisch umgesetzten Wettkampf der Instrumente beim Franzosen Leclair, dem „Duell“ zwischen zwei Violinen in Nicola Matteis Tanzliedern oder in von Westhoffs melancholisch gezupftem Violine-Lauten-Duo.

„Wir können noch“, versichert Daniel Hope glaubhaft – und beendet nach knapp zwei pausenlosen Stunden die barocke, mit anderen Musikern bereits 2009 auf CD gebrannte „Baroque Journey“ in Leipzig mit Johann Sebastian Bachs berühmter „Air“.

Lesen Sie auch

Es war eine Bildungsreise durch das barocke Europa. Mit prallen Eindrücken, fließender Virtuosität, effektvollen Einlagen – und viel volksmusikalisch inspirierter, barocker Lebenskunst. Das Publikum feierte die Klangpracht ausgiebig vor einem Nachklang bei Glühwein. Es ist eben noch nicht Sommer. Aber Hope geht immer. Und kommt noch oft.