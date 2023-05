Beyoncé, Peter Gabriel, Slipknot: Konzert-Highlights im Juni in Hamburg

Hamburg. R&B-Queen Beyoncé füllt das Volksparkstadion – wie auch Anfang Juli ihr US-amerikanischer Landsmann The Weeknd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert des Monats: Beyoncé am Mittwoch, 21. Juni, im Volksparkstadion

Was die Grammy-Awards betrifft, hat Beyoncé im Februar mit nunmehr 32 der begehrten Trophäen einen neuen Rekord aufgestellt. Und steht jetzt auf Platz eins der ewigen Bestenliste. Mit einem Vermögen von rund 450 Millionen US-Dollar laut „Forbes“ zählt sie zu den reichsten Musikerinnen der Welt. Im vergangenen Sommer hat die US-amerikanische R&B- und Pop-Sängerin und Schauspielerin nach sechs Jahren Pause ihr siebtes Studioalbum „Renaissance“ veröffentlicht – das wie alle anderen zuvor den Spitzenplatz der US-Billboard-Charts erreichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Wunder also angesichts dieser schwindelerregenden Erfolge, dass für die 41-jährige Beyoncé nur die größten Stadien den passenden Rahmen bieten – wie am 21. Juni das Hamburger Volksparkstadion. Und wenig überraschend, dass es für ihr dortiges Konzert derzeit keine Karten mehr gibt.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Freitag, 2. Juni: Konzert von Wincent Weiss in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Aus Bad Oldesloe in die Spitzenregionen der Charts. Ob das Debütalbum „Irgendwas gegen die Stille“, ob danach „Irgendwie anders“, „Vielleicht irgendwann“ oder zuletzt im April „Irgendwo ankommen“ – irgendwie schafften es alle vier Alben von Wincent Weiss in Deutschland unter die Top 3. Auch in Österreich und der Schweiz ist der 30-jährige Singer-Songwriter ein Top-Act. Am 2. Juni um 20 Uhr kommt der Popsänger in die Barclays Arena.

Tickets: ab 65,95 Euro auch im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonntag, 4. Juni: Konzert von Mike & the Mechanics im Stadtpark

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Zeit der großen Hits wie „Silent Running“ oder „The Living Years“ liegt schon ein wenig zurück bei Mike & the Mechanics um Bandgründer und Ex-Genesis-Mitglied Mike Rutherford. Das jüngste Album „Out Of The Blue“ (2019) schaffte es auf Platz 40 der deutschen Charts. Obwohl die Band mit einem ausgezeichneten Sänger wie Andrew Roachford punkten kann. So wird das Publikum beim Konzert am 4. Juni ab 19 Uhr im Stadtpark wohl vor allem auf die alten Hits warten.

Tickets: ab 61,35 Euro auch im KN-Ticketshop

Dienstag, 6. Juni: Konzert von Tenacious D in der Sporthalle

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein frisches Album sollen Tenacious D gerade in der Pipeline haben. Der musikalische Vergnügungspool der beiden Schauspieler Jack Black und Kyle Gass rockt am 6. Juni ab 20 Uhr in der Sporthalle in Winterhude. Hemmungslos werden beide dann dort wieder zur Gaudi des Publikums die testosteronstrotzenden Rituale ihrer Vorbilder persiflieren. In ihrer rund zweistündigen Show „Post-Apocalypto“ geht es darum, die geschundene Erde zu einem besseren Ort zu machen – mit der Kraft des Rock.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Sonnabend, 10. Juni: Konzert von DJ Bobo in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Evolut30n“ – das eigenwillige Wortkonstrukt trägt den Anlass für die aktuelle Tour von DJ Bobo schon in sich. Der 55-jährige Schweizer feiert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum – und schwimmt mit seinen Eurodance-Songs auf einer nicht abebben wollenden Welle des Erfolgs. 32 Gold-, 14 Platin- und eine Diamantauszeichnung hat René Peter Baumann eingeheimst. Er war mit Michael Jackson auf Tour, die Backstreet Boys sangen bei ihm im Vorprogramm. Seine opulenten Shows sind knallige Partys – sicher auch die am 10. Juni ab 19 Uhr in der Barclays Arena.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonntag, 11. Juni: Konzert von Jack Johnson im Stadtpark

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sommerliche Temperaturen wären natürlich wünschenswert und auch passend, wenn der US-amerikanische Surfer, (Surf-)Filmregisseur und in diesem Fall vor allem Singer-Songwriter Jack Jackson am 11. Juni um 20 Uhr die Bühne im Stadtpark entert. Auf Tour ist der 48-Jährige mit seinem Album „Meet The Moonlight“, produziert von Blake Mills (Alabama Shakes, Perfume Genius, Jim James).

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Montag, 12. Juni: Konzert von Peter Gabriel in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast zehn Jahre ist es her, dass Peter Gabriel zuletzt auf Tour war. Nun ist der britische Sänger und Songschreiber wieder unterwegs und kommt am 12. Juni um 2o Uhr in die Barclays Arena. In München lieferte der 73-Jährige eine rund dreistündige Show, gespickt mit Klassikern wie „Solsbury Hill“ und „Sledgehammer“ und neuen Songs wie „Panopticum“ oder „Four Kinds Of Horses“ vom Album „i/o“ – dem ersten seit 20 Jahren. Mit auf der Bühne die alten Weggefährten Tony Levin am Bass, Schlagzeuger Manu Katché und David Rhodes an der Gitarre.

Tickets: nur noch ab 198,40 Euro auch im KN-Ticketshop

Donnerstag, 15. Juni: Konzert von Yusuf / Cat Stevens im Stadtpark

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„King Of A Land“ heißt das kommende, 17. Album von Yusuf, vielen noch immer weitaus bekannter unter seinem alten Künstlernamen Cat Stevens. Darauf beschäftigt sich der 74-jährige britische Singer-Songwriter mit Einflüssen aus Kindermusik und religiöser Musik. Die neuen Songs und Klassiker aus alten Zeiten präsentiert Yusuf am 15. Juni ab 19.30 Uhr open air im Stadtpark.

Tickets: 115,40 Euro auch im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Montag, 19. Juni: Konzert von Ghost in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ghost haben sich mit einer mit okkulten Ritualen kokettierenden Rockshow eine Fangemeinde erspielt, die weit über die Grenzen ihres schwedischen Heimatlands hinaus strahlt. Auch in Deutschland erfreut sich die maskierte und geschminkte Band wachsender Beliebtheit, ihr aktuelles Album „Impera“ stieg im März 2022 auf Platz eins der Charts ein. Sogar in den USA feiern die Schweden immense Erfolge, 2016 wurden sie als erste schwedische Band mit dem Grammy Award in der Kategorie Best Metal Performance ausgezeichnet. Am 19. Juni kommen Ghost in die Barclays Arena, das Vorprogramm übernehmen ab 20 Uhr hochkarätig ihre Landsleute von The Hellacopters.

Tickets: ab 65,90 Euro auch im KN-Ticketshop

Dienstag, 20. Juni: Konzert von Slipknot in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Slipknot mögen den morbiden Mummenschanz. Die US-amerikanische Metalband zählt zu den erfolgreichsten des Genres. Ihr jüngstes Album von 2022 trägt den Titel „The End, So Far“. Nur scheinbar ironisch, denn es ist die letzte Veröffentlichung beim aktuellen Label Roadrunner Records. Die Barclays Arena in Hamburg ist die erste von drei Shows auf der Tour, das Konzert beginnt um 20 Uhr, momentan gibt’s keine Karten mehr.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Sonnabend, 24. Juni: Konzert von Adel Tawil im Stadtpark

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Ich war die meiste Zeit meines Lebens darauf fokussiert, den Menschen ein positives Gefühl zu vermitteln. Es gibt Momente auf diesem Album, die ich früher definitiv gekillt hätte, weil sie mir zu persönlich, auch zu dark gewesen wären.“ Sagt Adel Tawil mit Blick auf sein aktuelles Album „Spiegelbild“. Die neuen Songs präsentiert der Popsänger am 24. Juni ab 20 Uhr auf der Bühne im Stadtpark.

Tickets: 52,40 Euro auch im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dienstag, 27. Juni: Konzert von Hollywood Vampires im Stadtpark

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Schock-Rock-Veteran Alice Cooper, Schauspieler Johnny Depp und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry haben nach der Bandgründung vor acht Jahren Blut geleckt, Hollywood Vampires dürstet es noch immer nach Konzerten. Am 27. Juni um 19 Uhr gastiert das illustre Trio samt Live-Band im Stadtpark. Passend dazu erscheint am 2. Juni ihr Album „Live in Rio“.

Tickets: ausverkauft

Mittwoch, 28. Juni: Konzert von The Black Keys im Stadtpark

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun auch schon 22 Jahre auf der Bildfläche ist das US-amerikanische Bluesrock-Duo The Black Keys. Im Laufe der Jahre haben Dan Auerbach (Gesang, Gitarre) und Patrick Carney (Schlagzeug) ein paar Grammys eingesammelt und elf Alben rausgebracht, im Mai 2022 kam „Dropout Boogie“ raus. Live bieten The Black Keys dynamische Shows, und das dürfte am 28. Juni ab 19 Uhr open air im Stadtpark nicht anders sein.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Spezial-Vorschau: Konzert von The Weeknd am 2. Juli im Volksparkstadion

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, daher sei hier ausnahmsweise schon mal auf das ausverkaufte Konzert von The Weeknd am 2. Juli ab 18.30 Uhr im Volksparkstadion auf seiner „After Hour Til Dawn“-Tour hingewiesen. Abel Tesfaye, besser bekannt unter dem Alter Ego The Weeknd, ist einer der erfolgreichsten musikalischen Exporte Kanadas. Allerdings plant The Weeknd das Ende seines Alter Egos, wie er jüngst bekannt gab: „Ich werde weiterhin Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will The Weeknd beerdigen.“

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

KN