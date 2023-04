﻿So war das Konzert von Muff Potter in der Kieler Pumpe

Ihr letzter Auftritt in Kiel ist lange her: 2009. Jetzt sind Muff Potter zurück und das Wiedersehen macht mit dem aktuellen Album „Bei aller Liebe” extra Spaß. Die Alternative-Rock-Postpunk-Band holte in der gut gefüllten Pumpe das Publikum ab mit adrenalingeladenem Sound und auf den Punkt landenden Texten.

Kiel. „Okay, wir haben noch einen Song!”, ruft Sänger und Gitarrist Thorsten Nagelschmidt in die Menge, die auch nach knapp zwei Stunden mehr möchte. Running Gag. Denn das ist schon die soundsovielte Zugabe. Will aber keiner gehen, das Publikum in der gut besuchten Pumpe in Kiel nicht – die Band auch nicht.

Nagelschmidt ist gut drauf und legt nach: „Aber wir brauchen dafür jeden, ganz Schleswig-Holstein – minus Wolfgang Kubicki!” Und dann feiern sie die Party weiter auf der Bühne und davor. Es wird getanzt und mitgesungen aus etlichen Kehlen zu „Wir sitzen hier vorm Molotow” vom Album „Heute Wird Gewonnen, Bitte.” von 2003. Rockig, kratzig. Das Energielevel ganz weit oben.

Muff Potter bringt neues Album mit auf’s Konzert in die Kieler Pumpe

Lange hat man sich nicht gesehen. 2009 waren Muff Potter, die 1993 gegründete Alternative-Rock-Postpunk-Band aus Rheine und Münster, das letzte Mal in Kiel. Davor 2008 als Support beim Konzert der Ärzte in der Ostseehalle. Nagelschmidt: „Jetzt heißen diese Hallen ja immer irgendwie nach Sparkasse oder so ...” Damals hat sich die Band getrennt. 2018 kam man wieder zusammen und hat ein neues Album draußen.

„Bei aller Liebe” heißt es und trifft den Nerv und auf den Punkt. Musikalisch differenzierter im Songwriting, aber ohne den Druck verloren zu haben, vielleicht sogar härter. Und auch thematisch haben sie eine Schippe draufgelegt. Etwa im prächtigen Song „Flitter & Tand”. Der Bass von Dominic Laurenz prescht nervös los, die Gitarren von Nagelschmidt und Felix Gebhard senden immer wieder kurze Effekt-Störfeuer, die Drums von Thorsten Brameier marschieren ohne Pause. Dazu skandiert Thorsten Nagelschmidt seine Lyrics übers atem- und seelenlose Immermehr, übers Posen und Einverleiben.

Muff Potter wirft geschärften Blick auf erweiterten Horizont

Texte und Töne sind sich bei Muff Potter ebenbürtig. Das ist selten. Thorsten Nagelschmidts Lyrics machen den Unterschied zur großen Masse der deutschsprachigen Bands. Nicht erst seit der Mann vier Romane geschrieben hat. Dazu kommt, dass es nicht einfach um die Indie-üblichen Befindlichkeiten geht, sondern der geschärfte Blick auf den erweiterten Horizont gerichtet wird.

Auf den Irrsinn des Neoliberalismus etwa im punkrockigsten und kürzest-knackigsten Stück des Abends „Privat”, das mit Gitarrensalven abgefeuert wird und auflistet, was alles nicht mehr zu haben ist für die Habenichtse – vom guten Heimplatz für die Oma bis zum freien Krankenhausbett für den Kassenpatienten: „Sie sind nicht gegen die Regierung / Sie wollen nur weniger Staat / Du willst alles für alle /Sie wollen alles privat.”

Das Gute dabei: es bleibt immer energetisch, kämpferisch. Der Adrenalinspiegel ist hoch, der Ärger wird rausposaunt. Die Gitarren schichten noisige Wände, ihre Rückkopplungen gleiten direkt rein ins nächste Stück. Das bläst den Kopf frei, macht Beine und richtig Spaß. Und färbt ab mit einer Haltung, die Nagelschmidt im gleichnamigen Song so besingt: „Der einzige Grund aus dem Haus zu gehen ist – die Welt zu verändern.”