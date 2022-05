Hyper Hyper! Scooter ließen die Wunderino-Arena beben. Tausende feierten mit dem Techno-Trio eine fulminante Party samt bombastischer Lightshow, punktgenau zündender Pyrotechnik und ballernden Beats, die die Massen Wellen schlagen ließen. Frontmann H. P. Baxxter spürt „good vibes in Kiel“.

Kiel.„Toccata und Fuge in d-Moll“, darunter machen sie’s nicht. Johann Sebastian Bachs berühmtes Orgelwerk braust als Intro durch die Arena, als wäre der begnadete Barock-Komponist ein früher Raver. Die Pfeifen einer riesigen Orgel auf der Videowall leuchten auf im Flow der Töne. „We are back!“, verkündet eine markige Stimme. „God save the rave! – und der gleichnamige Track prescht los.

Der erste Eindruck