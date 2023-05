﻿Bluesfest Eutin vom 18. bis 21. Mai: Lautes Lebenszeichen des Blues

Eutin. „The Blues is alive and well“, sang die Chicago-Blues-Eminenz Buddy Guy 2018 auf seinem gleichnamigen Album. In dieselbe Kerbe haut jetzt das Motto des 32. Eutiner Bluesfests: „The Blues is still alive“. Wie lebendig, das soll vom 18. bis 21. Mai das abwechslungsreiche, hochkarätige Line-up eines der größten und bedeutendsten Blues-Festivals Europas beweisen, zu dem bei freiem Eintritt wieder rund 15 000 Gäste erwartet werden.

„Gott sei dank!“, reagiert Bluesfest-Organisator Helge Nickel vom Baltic Blues e.V., als die Sprache darauf kommt, dass das Bluesfest nach der Umgestaltung nun wieder auf dem Eutiner Marktplatz über die Bühne gehen kann, nachdem es zwischenzeitlich auf den Platz am Segenhörn hinterm Rathaus ausweichen musste. „Corona, Umbaumaßnahmen – wir sind immer noch an Deck!“

Bluesfest Eutin: Spannende Acts im Line-up

Spannende Acts stecken im Programm. So featuret etwa die bestens bekannte Richie Arndt Band aus Deutschland die US-Musikerin und -sängerin Kelly Rucker, die als eine der besten Bluesharp-Spielerinnen weltweit gilt und schon ZZ Top, Little Feat und B. B. King begleitet hat. Rucker und Gitarrist Arndt pflegen jahrelange Freundschaftsbande, sie ist auf einigen Alben seiner Band vertreten. Die fünfköpfige Ben Rancine Band gilt als eine der stärksten in Kanada, woher auch Dawn Taylor Watson stammt, die mit ihrer Band 2017 die International Blues Challenge in Memphis gewonnen hat.

Neben Acts aus Deutschland, USA, Kanada und Skandinavien sind auch diesmal wieder Bands aus Polen auffällig stark vertreten. Da sind die Boogie Boys, die nicht zum ersten Mal zum Eutiner Bluesfest reisen und ihr 20-jähriges Bestehen feiern, da ist das Acoustic-Blues Trio Lucky Troubles, da sind Wild Flame um Sängerin Adeama Walkowiak, die mitreißend Blues, Soul, Funk und Rock mixen und nicht zuletzt Blues Fighters, Gewinner der Polish Blues Challenge und des Grand Prix beim Sulwalki Blues Festival 2022. „Die polnische Blues-Szene ist groß, und sie ist vor allem qualitativ extrem gut“, sagt Helge Nickel.

Wichtig sei es ihm bei der Auswahl der Bands, dem alten Klischee des Blues als eher trauriger Angelegenheit entgegenzuwirken. „Den finden sie bei mir im Programm ganz selten“, sagt Nickel. „Ich muss das Klischee nicht bedienen. Wir bringen ihn gelegentlich mal traditionell, Tim Lothar ist da diesmal mit Holger Daub der Repräsentant, aber dann hört’s ganz schnell auf.“

Bluesfest Eutin: Jimmy Guiboche ist Artist in Residence

Artist in Residence ist diesmal der kanadische Gitarrist Jimmy Guiboche. Was zeichnet ihn aus? „Ein exzellenter Gitarrist und sehr sessionfest“, lobt Nickel. Da biete sich an, dass er immer mal live irgendwo einsteige für ein, zwei Songs – etwa bei den Boogie Boys, auch bei Richie Arndt und Kelly Rucker. „Guiboche fügt sich gut ein, ist open minded gegenüber dem, was die anderen spielen. Dieses Gespür hat auch nicht jeder – es gibt Leute, die sind richtig gut in ihrer Nische, aber sobald sie woanders mit einsteigen, fallen sie aus der Kurve.“

Aus der Kurve getragen hat es auch die Kosten für die technische Seite eines solchen Festivals. Wie kann das Bluesfest Eutin den kostenfreien Eintritt trotz der teils exorbitanten Steigerungen noch aufrechterhalten? „Wir haben natürlich den Sparstrumpf an“, sagt Nickel. „Und wir haben einige Zuschussträger und Sponsoren gebeten, ein bisschen großzügiger zu sein – und das hat funktioniert.“ Außerdem werden „marktüblich“ die Standmieten der Betreiber um zehn Prozent angehoben. „Und wir sammeln vor Ort immer Spenden. Das wird vielleicht auch ein wenig großzügiger ausfallen“, sagt Nickel, „so die vorsichtige Hoffnung.“

Bluesfest Eutin, 18. bis 21. Mai, Marktplatz, Eintritt frei. Infos unter www.baltic-blues.de

