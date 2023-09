﻿Debütalbum und Konzert in Kiel: Die zwei Heimaten von Blush Always

Kiel. Katja Seiffert legt das Buch beiseite, in dem sie in der Kaffeerösterei Kopiton in Kiel eben noch beim Cappuccino gelesen hat. Eine Biografie über die Musikerin Patti Smith, gern als „Godmother of Punk“ bezeichnet. Mehr als eine Prise Punkrock steckt auch in den Songs auf dem Debütalbum „You Deserve Romance“, das Katja Seiffert alias Blush Always am 7. Oktober im Siebeneck & Triangel in der Alten Mu in Kiel präsentiert. Die Tour startet am 5. Oktober in Leipzig.

Beide Konzerte sind als Release-Gigs deklariert, denn beide Orte seien „Homebase“ für sie. In Leipzig lebt Blush Always seit Herbst 2022. „Ich war wirklich große Verfechterin dieser Stadt“, sagt sie mit Blick auf Kiel. „Ich habe allen Leuten, die rumgemeckert haben, gesagt: Das ist ’ne wertvolle Stadt, es lohnt sich hierzubleiben. Aber ich habe eine Partnerschaft in Leipzig, und der bin ich hinterhergezogen. Ich fühl’ mich da wohl, es gibt viele Konzerte. Leipzig ist eine Insel.“ Dort arbeitet sie als Psychologin in Teilzeit, „immer schön dienstags bis donnerstags, damit ich freitags bis montags Zeit hab’, auf Festivals zu spielen“.

Blush Always: Debütalbum kommt fast acht Monate später raus

Eigentlich sollte ihr Debüt am 3. Februar erscheinen, nur kommt es am 29. September raus. „Gedacht war es als Independent-Release“, erzählt Blush Always, „als die ersten Songs draußen waren, habe ich Konzerte gespielt und bekam Angebote von Labels.“ Den Zuschlag erhielt Embassy of Music in Berlin, produziert hat Magnus Wichmann. „Außerdem hatte ich neue Songs, die unbedingt auf das Album sollten. Darauf sind jetzt vier gelandet, neu aufgenommen. Wenn man ein Album formen kann – statt nur Singles oder EPs zu machen –, beweist man, dass man Songwriting beherrscht.“

Angesprochen auf die verfrühte lobende Album-Rezension im Magazin „Musikexpress“ zum ersten geplanten Veröffentlichungstermin muss Blush Always lachen. „Da habe ich mich gefreut, das war ein guter Boost, bevor das Album jetzt tatsächlich rauskommt.“ Und erst recht natürlich die Story über sie in der aktuellen Ausgabe des Musik-Magazins „Rolling Stone“ – eine komplette Seite – nebst positiver Album-Kritik.

Den Titel „You Deserve Romance“ habe sie sich übrigens aus einem Buch der irischen Schriftstellerin Sally Rooney geborgt. Wo es eine Freundin der anderen in einer E-Mail schreibt. „Ich fand’ es schön, dass man jemand in einem Satz so viel mitgeben kann.“

Ein PR-Text nennt Snail Mail, Soccer Mommy oder Beabadoobee als musikalische Referenzen. Da gehe sie mit. „Das sind alles junge Frauen mit E-Gitarren, die ein bisschen in den 90er-Jahren hängen geblieben sind.“ Zähle sie sich durchaus dazu, obwohl Jahrgang 1996. „Als ich so 17, 18 war, habe ich Sonic Youth, The Smashing Pumpkins und Pavement kennengelernt, war auf einem Konzert von Stephen Malkmus.“ Aufgewachsen sei sie aber eher mit Paramore und Avril Lavigne.

Blush Always: Im Refrain rauscht es oft ins Hymnische

Neben einer Portion punkiger Düsternis finden sich in den Songs von Blush Always poppige Melodien und Hooklines, die oft im Refrain ins Hymnische rauschen. „Mein Songwriting ist total intuitiv“, erzählt sie. „Ich sitze mit der Gitarre da und singe meistens drauflos. Hängen bleiben dann die poppigsten Melodien. Das macht für mich einen guten Song aus: Melodien, an die man sich erinnert, ohne dass sie generisch sind. Das Hymnische setzt noch einen drauf!“

Musikalisch gestartet ist Katja Seiffert als Vierjährige am Klavier. „Gitarre war schon früh ein Wunsch, aber ich hatte mir das noch nicht zugetraut.“ Mit 18, nach dem Abitur, ging sie für Work & Travel nach Neuseeland, zog in Auckland in eine WG und sog die Kunst- und Musikszene Neuseelands auf. „Die Do-It-Yourself-Musikszene ist dort sehr beeindruckend. Meine Vorstellung war vorher immer, ich muss erst richtig gut werden, dann kann ich mich auf die Bühne stellen. Zurück in Deutschland war der Wunsch, in einer Band zu spielen, so immens, dass ich das unbedingt umsetzen wollte.“

Ostern 2019 habe sie sich eine Gitarre von ihrem Vater geschnappt „und nicht mehr aufgehört zu spielen“. Die Corona-Pandemie sei perfekt gewesen, das neben ihrem Psychologie-Studium zu vertiefen. Blush Always sei ihr Soloprojekt, aber sie spiele meist mit den gleichen Musikern, die das Album auch mitarrangiert haben. Bereits 2022 hatte Blush Always die „Postpone EP“ rausgebracht, produziert in Kooperation mit der Kieler Indierock-Band Leoniden, für die Blush Always bereits im Vorprogramm gespielt hat. Leoniden-Gitarrist Lennart Eicke hatte Katja und Band einst in der Hansa48 bei ihrem zweiten Konzert gesehen, danach angeschrieben und die Songs gelobt – wo man die denn finden könne?

Der Bandname Blush Always spielt darauf an, dass Katja Seiffert leicht errötet. Passierte etwa bei Referaten in der Schule, war ihr peinlich. So auf die Bühne stellen? Schwierig. „Ich dachte, wenn ich das mache, muss ich es vorwegnehmen. Dann habe ich es in den Bandnamen gepackt.“ Wird sie noch immer rot? Schon manchmal, aber durch den Bandnamen sei es besser geworden. „Ich hab’ mich geheilt“, sagt Blush Always und lacht – ganz ohne Erröten.

