﻿Bonamassa, Bohlen und mehr: Konzert-Tipps für Kiel & Region ab 20. April

Titanen-Zeit in Kiel. Der eine, Joe Bonamassa, wird als Blues-Titan verehrt. Der andere, Dieter Bohlen, wird Pop-Titan genannt. Aber selbst ein paar Dimensionen kleiner bieten die kommenden sieben Tage in Kiel und Umgebung lohnende Anlässe für Konzertbesuche – hier ein paar Empfehlungen.

Kiel. Für Joe Bonamassas Konzert in Kiel gibt es derzeit bereits keine Karten mehr, dennoch ist er natürlich ein würdiger Kandidat für das „Konzert der Woche“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: Joe Bonamassa am Donnerstag, 27. April, in der Wunderino-Arena

In der Kieler Wunderino-Arena startet Joe Bonamassa am 27. April um Punkt 20 Uhr den Deutschland-Part seiner Europatour. Passend dazu hat der von seinen Fans kultisch verehrte US-Blues-Virtuose sein aktuelles Live-Album „Tales Of Time“, eine Live-Version seines jüngsten Studio-Albums „Time Clocks“, das es im Oktober 2021 auf Platz 3 der deutschen Charts schaffte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits mit zwölf Jahren, sein Daddy betrieb in New Hartford, New York ein Gitarrengeschäft, spielte Joe mit B. B. King zusammen. Heute ist der 45-jährige Bonamassa ein Grammy-nominierter Superstar der internationalen Blues-Szene. Gitarren-Gott, Blues-Titan, Saitenhexer, Ausnahmetalent – die Lobpreisungen prasseln nur so, und für die US-Musikzeitschrift „Guitar World“ ist Joe Bonamassa schlicht „der wohl größte Blues-Gitarrist der Welt“.

Tickets: zur Zeit nicht verfügbar im KN-Ticketshop

Freitag, 21. April: Konzerte von Dieter Bohlen in der Wunderino-Arena und von Kitty Solaris im Prinz Willy

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Das größte Comeback aller Zeiten“ – darunter macht Dieter Bohlen es nicht. Am 21. April treten der von vielen „Pop-Titan“ genannte Musiker und seine siebenköpfige Band um 19.30 Uhr in der Wunderino-Arena auf. Dies sei seine letzte Tour, hatte Bohlen im Vorfeld verkündet. Auf der will er nun aus seinem umfänglichen Repertoire an Hits schöpfen. Es soll „die Show des Jahrzehnts“ werden ... beim Auftakt in Berlin, der laut Medienberichten fulminant geriet, wurde Bohlen jedenfalls von den Fans gefeiert.

Tickets: ab 72,50 Euro im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

So schlicht wie der Titel ihres aktuellen Albums „Girls & Music“ sind sie beileibe nicht, die phänomenalen Songs von Kitty Solaris. Ihr quirliger, tanzbarer Indie-Pop macht Kirsten Hahn, wie die Berliner Singer-Songwriterin bürgerlich heißt, zu einem veritablen Kritikerliebling, der nicht nur in den Alben-Checks der Kieler Nachrichten regelmäßig lobende Erwähnung fand, sondern auch im Magazin „Rolling Stone“. Am 21. April kommt Kitty Solaris um 20 Uhr mit ihren neuen Songs ins Prinz Willy in Kiel.

Eintritt: 1,50 Euro (im Publikum geht der Hut rum)

Sonnabend, 22. April: Konzert von Kathy Kelly & Jay Alexander in der Petruskirche

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Geboren wurde das Duo Kathy Kelly & Jay Alexander auf dem 50. des Mode-Designers Harald Glööckler. Dort sangen das Mitglied der Kelly-Family und der pop-affine Opernsänger spontan im Duett und merkten, wie gut ihre Stimmen harmonierten, wie Kathy Kelly im Interview mit den Kieler Nachrichten erzählt. Fast ein logischer Schritt, dass beide ein gemeinsames Album aufnahmen, das 2021 herauskam: „Unter einem Himmel (Just One Sky)“. Auf seiner Tour präsentiert es das Duo am 22. April ab 19.30 Uhr in der Kieler Petruskirche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets: 44,40 Euro im KN-Ticketshop

Sonntag, 23. April: Konzert von Dona Rosa im Lutterbeker

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Leben und die Musik der blinden portugiesischen Sängerin Dona Rosa sind geprägt durch den morbiden Charme Lissabons. Die ehemalige Straßensängerin, einst von André Heller für den Musikfilm „Stimmen Gottes“ entdeckt, führt im ersten Teil ihres Konzertprogramms am 23. April ab 19 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek in „ihre Welt“, eine Welt im Dunkeln. 40 Minuten werden mit Dona Rosas Band in absoluter Dunkelheit gespielt. Der zweite Teil zeigt im Kontrast das pulsierende Leben Lissabons, wenn Dona Rosa zu projizierten Fotos aus dem Fotoband „Lisboa“ singt.

Karten: 22 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442

Mittwoch, 26. April: Konzert von Nathan Johnston & the Angels of Libra in der Hansa48

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nathan Johnston & The Angels of Libra“ lautet der Titel des ersten gemeinsamen Studioalbums des irischen Singer-Songwriters Nathan Johnston (alias Sion Hill) und des zehnköpfigen Hamburger Soul- und Funkkollektivs Angels Of Libra. Die Retro-Soul-Formation präsentiert die Scheibe am Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr in der Hansa48 in Kiel – eine von deutschlandweit acht Stationen. Die erste Single „Angel Of Libra“ ist ein stimmungsvoller und verführerischer Song, der allerdings von einer Beziehung in den letzten Zügen handelt.

Tickets 19,90 Euro im KN-Ticketshop