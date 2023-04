﻿Vibrierende Energie: Corbin Broders Revue „Ernst Busch – Ein Kieler Jung“

Kiel. In Kiel gibt es den Ernst-Busch-Chor, im Stadtteil Gaarden erinnert seit 2010 der Ernst-Busch-Platz an den Schauspieler und Sänger, der 1900 in Kiel geboren wurde. Corbin Broders hat dem berühmten Sohn der Stadt mit einem vor allem hörenswerten Solo ein weiteres „Denkmal“ gesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rahmen der Reihe „TheaterLAB“ präsentierte der Kieler Schauspieler, Sänger und Schauspiel-Lehrer im Theater Die Komödianten seine Revue „Ernst Busch – Ein Kieler Jung“.

„Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre/nehmt die Gewehre zur Hand!/Zerschlagt die faschistischen Räuberheere/ setzt alle Herzen in Brand.“ Aus der Mitte des gut besuchten Saals erreicht das Lied zur Musik von Hans Eisler (Text: Ulrich Weinert) gleich zu Beginn Ohren und Herzen des Publikums. So ähnlich dürfte es geklungen haben bei Busch, der unter anderem bekannt war für seine Interpretationen von Brecht- und Eisler-Songs.

Corbin Broders mit sonorem Bariton im Komödianten-Theater

Singen kann Broders, das steht schon nach den ersten Minuten fest. Sonor ist sein Bariton, strahlend wie bei Hannes Wader. Hymnisch klingt seine Stimme, vibrierend vor Energie, manchmal kämpferisch. Das Publikum fest im Blick, den Arm mit der zur Faust geballten Hand in die Höhe gestreckt, steht er dann auf der Bühne. Nach dem ersten Lied hat er sie erklommen und sich als Enrico aus „Dräsdn“ ( Dresden) vorgestellt, der seiner bevorstehenden Abschlussprüfung an der renommierten Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst entgegen zittert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ernst Busch: Das wechselvolle Leben des glühenden Kämpfers gegen den Faschismus

Um die Aufregung in Schach zu halten, taucht er – ganz ohne sächsischen Zungenschlag („Ich sehe mich als Kieler“) – ein in das wechselvolle Leben des glühenden Kämpfers gegen den Faschismus. Während er sich an biografischen Daten entlang hangelt, gibt er immer wieder Einblicke in das eindrucksvolle Repertoire an Kampf- und Arbeiterliedern des gelernten Werkzeugmachers, der 1921 nach nur einem Jahr Gesangs- und Schauspielunterricht am Kieler Stadttheater debütierte, ab 1933 eine Odyssee von den Niederlanden über Moskau, Belgien und Südfrankreich durchmachte, in Berlin-Moabit im Zuchthaus saß und nach 1945 in der DDR zum Superstar des Sozialismus aufstieg.

Lesen Sie auch

Die Spielhandlung, während der dieser Enrico bei mehreren Gläsern Wein auch ein wenig von den Nöten eines Schauspielers in spe preisgibt („nur zwei Prozent können ausschließlich von ihrem Beruf leben“) bleibt überschaubar. Geschenkt. Viel interessanter ist die musikalische Komponente dieses Abends. Zur Klaviermusik aus dem Off erklingen die Songs vom Propagandalied bis zur „Internationale“. Ganz groß ist eine a- cappella-Version der „Moorsoldaten“. Applaus für einen Abend, der nachklingt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nächste Aufführungen am 28. und 29. April, 20 Uhr im Theater Die Komödianten, Karten: Tel. 0431/553401, www.die-komoedianten.de