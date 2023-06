Bruce Springsteen und mehr musikalische Schwergewichte im Juli in Hamburg

Hamburg. Wenig verwunderlich, dass es für die Konzerte solcher musikalischen Schwergewichte wie Bruce Springsteen und The Weeknd längst keine Karten mehr gibt. Und auch einige andere der hochkarätigeren Gigs sind bereits ausverkauft.

Konzert des Monats: Bruce Springsteen am Sonnabend, 15. Juli, im Volksparkstadion

Soul und Rhythm ’n’ Blues steckten stets in Songs von Bruce Springsteen. Auf seinem aktuellen Album „Only The Strong Survive“ interpretiert der 73-jährige Rocksänger und Songwriter Genre-Klassiker wie „I Wish It Would Rain“ oder „When She Was My Girl“.

Einer dieser oder auch andere Nummern vom neuen Album werden sicher auf der Setlist stehen beim ausverkauften Konzert von Springsteen und seiner E Street Band am 15. Juli ab 19 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Aus gegebenem Anlass könnte der „Boss“ auch mal wieder seine starke Version des Edwin-Starr-Antikriegssongs „War“ wieder auspacken.

Tickets: ausverkauft

Sonnabend, 1. Juli: Konzert von Ludovico Einaudi im Derby Park

Ein Megastar der Neoklassik gastiert auf seiner „Underwater-Tour“ am 1. Juli ab 19.30 Uhr im Hamburger Derby Park. Ludovico Enaudi zählt zu den populärsten Komponisten und Pianisten Italiens und ist international auch kommerziell enorm erfolgreich im Klassik-Genre. Der 67-Jährige hat Orchesterwerke und Bühnenmusiken, aber auch zahlreiche Soundtracks komponiert, zuletzt für die Filmdramen „Nomadland“ und „The Father“.

Tickets: ab 100 Euro auch im KN-Ticketshop

Sonntag, 2. Juli: Konzert von The Weeknd im Volksparkstadion

The Weeknd plant bekanntlich das Ende seines Alter Egos, wie er kürzlich bekannt gab: „Ich werde weiterhin Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will The Weeknd beerdigen.“ So oder so, am 2. Juli um 18.30 Uhr steht im Volksparkstadion auf seiner „After Hour Til Dawn“-Tour mit dem kanadischen Rapper einer der erfolgreichsten Pop-Musiker der Gegenwart auf der Bühne.

Tickets: ausverkauft

Montag, 3. Juli: Konzert von Jacob Collier im Stadtpark

Bereits mit seinem Debütalbum setzte Jacob Collier 2016 mit 21 Jahren ein fulminantes Ausrufezeichen. Im Alleingang ausschließlich von ihm selbst arrangiert, aufgenommen und produziert in seinem Zimmer bei den Eltern. Jedes Instrument darauf spielte er selbst und schrieb acht der elf Stücke. Mittlerweile hat der britische Musiker diverse Grammys eingesammelt und drei weitere Studioalben herausgebracht. Am 3. Juli präsentiert Jacob Collier ab 19.30 Uhr seine souligen, jazzigen Pop-Songs auf der Bühne im Stadtpark.

Tickets: ausverkauft

Freitag, 7. Juli: Konzert von Tower of Power in der Fabrik

Unter den Bläser-Ensembles ist Tower of Power seit Dekaden eines der bekanntesten. 1968 im kalifornischen Oakland gegründet, zählten Dutzende von Top-Musikern zu der Funk/Soul-Band, spielten Hunderte von Konzerten und veröffentlichten etliche Alben. Die Gründungsmitglieder Emilio Castillo (Gesang, Tenorsaxofon) und Stephen „Doc“ Kupka (Baritonsaxofon) zählen noch heute zu der vielköpfigen Formation. „Step Up“ heißt das jüngste Album von 2020, und das darf man bei Tower of Power wörtlich nehmen – auch beim Konzert am 7. Juli ab 20 Uhr in der Fabrik.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

Donnerstag, 13. Juli: Konzert von Eagles of Death Metal in der Fabrik

Einen traurigen Bekanntheitsschub bekam die Band Eagles of Death Metal durch den IS-Terroranschlag 2015 während ihres Konzerts in der Pariser Konzerthalle Bataclan, bei dem 89 Menschen starben. Die Musiker entkamen damals unverletzt durch den Bühnenausgang. Seitdem hat die Stoner-Rock-Band nur noch ein Live-Album veröffentlicht: „I Love You All the Time: Live at the Olympia Paris“ (2017). Am 13. Juli spielen Eagles of Death Metal ab 20 Uhr live in der Fabrik.

Tickets: 39,95 Euro, auch im KN-Ticketshop

Mittwoch, 19. Juli: Konzert von Deep Purple im Stadtpark

„Smoke On The Water“, „Hush“, „Child In Time“, „Black Night“, „Woman From Tokyo“ – generationenübergreifende Klassiker, die jeder Rockfan kennt. Die hauteng verbunden sind mit einer der berühmtesten Rockbands dieses Planeten. Deep Purple kommen am 19. Juli in den Stadtpark, um dort ab 19 Uhr live ihre gut abgehangenen Klassiker auszupacken. Aber auch neues Material, denn Ian Gillian, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und „Bandküken“ Simon McBride produzieren nach wie vor fleißig Alben, die jüngsten wieder mit Spitzenplätzen in den deutschen Charts.

Tickets: 84 Euro, auch im KN-Ticketshop

Mittwoch, 26. Juli: Gerhard Polt, Die Well-Brüder & Die Toten Hosen im Stadtpark

„Forever“ lautet das Tourmotto von Gerhard Polt, den Well-Brüdern und den Toten Hosen. Im Stadtpark will diese Kombination aus renommiertem Satiriker, den Nachfolgern der Biermösl Blosn und einer der populärsten Rockbands Deutschlands am 26. Juli ab 19.30 Uhr seinem Publikum „eine kulturelle Zumutung“ bieten, wie es in der Ankündigung der Show heißt. Einen „obskuren Mix aus Satire, Chaos, Kleinkunst, Rock ’n‘ Roll und Volksmusik“. Klingt verheißungsvoll!

Tickets: ab 59,60 Euro

Montag, 31. Juli: Konzert von Nile Rodgers & Chic im Stadtpark

Tanzschuhe nicht vergessen! Wenn Nile Rogers, der Mann mit den messerscharfen Funk-Gitarrenlicks, und seine Band Chic am 31. Juli um 19 Uhr die Bühne im Stadtpark entern, ist Party. Chic lieferten in den späten 70ern und frühen 80ern unkaputtbare Disco-Meilensteine wie „Dance, Dance, Dance“, „My Forbidden Lover“, „I Want Your Love“, „Le Freak“ und „Good Times“. Zur aktuellen zwölfköpfigen Besetzung zählt übrigens auch der fantastische Schlagzeuger Omar Hakim.

Tickets: ab 66,50 Euro, auch im KN-Ticketshop

KN