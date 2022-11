﻿Bruce Springsteens neues Album: Dem Soul fehlt die Tiefe

Für die Handballerinnen des SV Sülfeld wachsen die Bäume in der SH-Liga nicht in den Himmel. Im fünften Saisonspiel kassierte die Mannschaft in Stockelsdorf die erste Niederlage. Das zweite Team des SV Henstedt-Ulzburg gewann und zog in der Tabelle an den Sülfelderinnen vorbei.