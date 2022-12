﻿Musikalisch, nordisch und dunkelhell: Buchtipps nicht nur zu Weihnachten

Erich Kästner lieferte sie mit seiner „Lyrischen Hausapotheke“ schon 1936 frei Haus: Gedichte zur „Behandlung des durchschnittlichen Innenlebens“. Und wann, wenn nicht jetzt, mitten in Zeiten multipler Krisenschauplätze in aller Welt, wäre die heilsame Wirkung der Literatur nötiger? Die Mitarbeiter der Kulturredaktion haben eine Auswahl der wirksamsten Neuerscheinungen 2022 ausgewählt.

Lesen macht Laune: Jetzt wüssten wir nur noch gern, was Paddington Bär sich in der British Library, die ihm 2021 eine Ausstellung widmete, als Lektüre ausgewählt hat.

Kiel. Der Buchmarkt schwächelt, war in diesem Jahr zu lesen. Die Papierpreise sind schuld, aber auch die Leser, die nicht lesen. Und natürlich ist es auch Glückssache, unter den rund 70.000 Neuerscheinungen, die jährlich auf dem deutschen Buchmarkt herauskommen, das richtige zu treffen. Wir haben sie natürlich auch nicht alle gelesen - aber jeder von uns hat einen Teil davon durchgesehen und daraus noch mal jeweils ein Konzentrat destilliert – sechs Menschen, die ihre jeweils fünf Lieblingsbücher vorstellen. Musikalisch gestimmt, dunkelhell gefärbt, entdeckungslustig oder für Leser mit Hang zum Exzentrischen. Und das ein oder andere Nordlicht ist auch dabei. Sechs mal fünf Bücher - Stoff zum Selberlesen, Verschenken oder Vorlesen.

Ruth Bender: Zwischen Dänemark und Zaimoglu

Ein Buch des Jahres Stine Pilgaard: "Meter pro Sekunde" (Kanon Verlag). Eine junge Mutter in der jütländischen Provinz, verzweifelnde Fahrlehrer und die sehr dänische Institution der Heimvolkshochschule – schon das klingt schräg schön. Der wogende Erzählmix von selbstironischem Tagebuchton und modern volkstümlichem Liedgut macht die Geschichte unwiderstehlich.

Stine Pilgaard, Autorin aus Kopenhagen; Buchcover: "Meter pro Sekunde" © Quelle: Kanon Verlag

Ein Buch fürs Leben Sarah Orne Jewell: "Deephaven" (Mare Verlag). Alte Kapitäne, Landbauern, die Frau des Leuchtturmwärters – sie alle haben ihre eigene Geschichte mit dem Meer. Spektakulär, wie lebhaft und frisch die Autorin (*1849) aus Seemannsgarn und Beobachtung den Kosmos einer Sommerfrische 1877 an der Küste Neuenglands spinnt. Und spürbar macht, wie aus dem Leben das Erzählen entsteht.

Ein Buch für blaue Nachmittage Simone Buchholz: "Unsterblich sind nur die anderen" (Suhrkamp Nova). Eine ganz gewöhnliche Fährfahrt von Dänemark nach Island entpuppt sich als Trip ins Reich von Meerjungfrauen, Sirenen und anderen Unsterblichen. Buchholz findet eine aufregend schillernde Sprache für das Wässrig-Existenzielle dieser Mischung aus Seemannsgarn und Zombie-Liebesgeschichte.

Ein Buch mit Widerhaken Feridun Zaimoglu: "Bewältigung" (Kiepenheuer & Witsch). Wie Zaimoglu hier das Unmögliche versucht, nämlich, sich in die Person Adolf Hitler einzufühlen, und das Scheitern daran beschreibt, das hat Klasse. Und es führt zwischen Sackgassen und Selbstquälerei in Passagen überbordender Sprachlust und an die Grenzen des Begreifbaren.

Ein Buch zum Verschenken Mareike Krügel/Jan Christophersen: "Gebrauchsanweisung für Schleswig-Holstein" (Piper Verlag). Zwischen Selbsterkenntnis und Forscherdrang stöbert das Autorenehepaar im kollektiven Wissensschatz und lässt selbst Haithabu und Hüngengräber erstaunlich unbekannt erscheinen. Für die, die sich ihrer Schleswig-Holstein-Identität vergewissern wollen – und für die Sommergäste.

Anne Voigt: Von Texel zu georgischen Freundschaften

Ein Buch des Jahres Mathijs Deen: Der Holländer (Mare Verlag). Och, schon wieder ein Krimi? Ja, es gibt auch eine Leiche und einen Kommissar. Aber wer Liewe Cupido bei seinen Ermittlungen begleitet, den auf Texel aufgewachsenen Deutschen, den alle nur den Holländer nennen, der findet sich mitten im Wattenmeer wieder, riecht das Meer, spürt den Wind. Ein Buch von unglaublicher atmosphärischer Dichte.

Cover "Der Holländer", Autor: Mathijs Deen, Mare Verlag © Quelle: Mare Verlag

Ein Buch fürs Leben Elizabeth Strout: "Oh, William!" (Luchterhand). Ein Ehepaar trennt sich, beide heiraten neu – und kommen doch nicht voneinander los. Lucy Barton, die Protagonistin, zieht nah dem Tod ihres zweiten Ehemannes Liebes- und Lebensbilanz. Ein Meisterwerk der amerikanischen Erzählerin. Strout-Romane lassen sich immer wieder aus dem Regal holen.

Ein Buch für blaue Nachmittage Nino Haratischwili: "Das mangelnde Licht" (Frankfurter Verlagsanstalt). Ihr Herz gehört Georgien ganz und gar. Das belegt die 39-jährige Regisseurin und autorin auch mit ihrem fünften Roman. Dieser spielt in den 1990er Jahren – vier Freundinnen erleben die Auflösung der Sowjetunion, die ersten freien Wahlen, Bürgerkrieg und Chaos. Ein Buch zum Festlesen, das einen gut durch den dunklen Januar tragen kann.

Ein Buch mit Widerhaken Daniela Dröscher: "Lügen über meine Mutter" (Kiepenheuer und Witsch). Der autobiografisch geprägte Roman schildert aus Sicht der kleinen Ela das systematische Kleinmachen ihrer Mutter in der Ehe. Eine kluge Gesellschaftsanalyse – längst nicht nur als Rückblick zu lesen und als Vergangenheit abzubuchen.

Ein Buch zum Verschenken Benjamin Myers: "Offene See" (Dumont). Der junge Robert befreit sich 1946 aus dem familiären Zwang, in den Bergbau gehen zu müssen – und strandet an der Küste von Yorkshire im Cottage der exzentrischen Dulcie, die ihn das Leben lehrt. Man darf dem Buch vorwerfen, klischeebeladen und zu pathetisch zu sein. Es ist aber eben auch eine berührende Geschichte vom Erwachsenwerden.

Kai U. Jürgens: Spaziergangsmenschen und andere Großmeister

Ein Buch des Jahres Karen Duve: "Regenroman" (Büchergilde Gutenberg). Eigentlich ist Karen Duve gerade mit ihrem fulminanten "Sisi"-Roman im Gespräch. Derweil ist ihr bereits 1999 erschienener hämischer Abgesang auf das allseits verklärte Landleben bereits ein moderner Klassiker, der nun aber dank der großartigen Illustrationen von Line Hoven in dieser wunderschönen Ausgabe besonders gut zur Geltung kommt.

Cover Karen Duve: Regenroman, Büchergilde Gutenberg © Quelle: Büchergilde Gutenberg

Ein Buch fürs Leben Sven Hanuschek: "Arno Schmidt. Biografie" (Hanser Verlag). Wer schon immer etwas über Leben und Werk des legendären Arno Schmidt wissen wollte, aber bislang nicht zu fragen wagte, erhält bei dem Biografie-Experten Hanuschek, der auch schon Erich Kästner und Elias Canetti durchleuchtete, ebenso zuverlässig wie unterhaltsam Auskunft.

Ein Buch für blaue Nachmittage Joachim Kalka: "Schatten und Schnee" (Berenberg Verlag). Literarische Spaziergänge um Schatten und Schnee sowie alles, was dazwischen, darüber und darunter liegen mag. Essayist Joachim Kalka in Hochform: leichtfüßig, geistreich und immer für eine intellektuelle Überraschung gut.

Ein Buch mit Widerhaken Ror Wolf: "Die unterschiedlichen Folgen der Phantasie. Tagebücher 1966-1996 (Schöffling & Co.). Herausgeber Klaus Schöffling hat aus dem Nachlass des 2020 Verstorbenen geschöpft und die Tagebücher erstveröffentlicht: In seinen zwischen Witz und Verzweiflung schwankenden Aufzeichnungen ist Ror Wolf "als Spaziergangsmensch, als Knackwurstmensch, Gurkenmensch und Schnapsmensch" zu besichtigen. Saukomisch und befremdlich zugleich.

Ein Buch zum Verschenken Julio Cortázar: "Unerwartete Nachrichten" (Berenberg Verlag) Abwechslungsreich, pointiert und originell: Der Auswahlband enthält bislang Unübersetztes vom Großmeister der argentinischen Phantastik (1914-1984), der sogar einer "Erzählung mit Wasser im Hintergrund" rätselhafte Facetten abzugewinnen vermag. Kleindosiert genießen!

Christian Strehk: Mit Karajan im Taxi und Doris Day in Hollywood

Ein Buch des Jahres Lenz Koppelstätter: "Almas Sommer" (Kindler Verlag). Na klar, manches ist gut hinzuerfunden. Und doch ist die Perspektive faszinierend anders gewählt, das Meiste gut recherchiert aufbereitet. Lenz Koppelstätter spürt dem elendigen Ehedrama zwischen dem großen Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler und seiner 22 Jahre jüngeren Frau nach. In den Dolomiten steht der Liebhaber, der noch unbekannte Architekt Walter Gropius, ins Haus. Dabei schwelt sowieso mancher Konflikt.

Lenz Koppelstätter: Almas Sommer © Quelle: Kindler Verlag

Ein Buch fürs Leben Yuval Noah Harari: "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" (C.H. Beck). Nachdenken über das Jetzt und das Morgen, die Herausforderungen und Notwendigkeiten: In den 21 Lektionen des israelischen Historikers ist viel Bedenkenswertes dabei. Und irgendwann kann man gegenchecken, womit er richtig lag.

Ein (Hör)Buch für blaue Nachmittag "Karajan steigt ins Taxi ... 44 Musikeranekdoten. Von Johann Sebastian Bach bis Nigel Kennedy." Hin- und hergerichtet von Josef Berlinger (Tyxart, 2 CDs). Manches kennt man, hört es aber gerne wieder. Manches überrascht. Vieles amüsiert. Alles zusammen macht Freude.

Ein Buch mit Widerhaken Bernhard Schlink: Die Enkelin (Diogenes). Erneut wühlt der Könner Schlink in der deutsch-deutschen Vergangenheit. Sein Protagonist entdeckt erst nach dem Tod seiner depressiven Frau, dass sie einst bei ihrer Flucht aus der DDR eine Tochter zurückgelassen hatte. Die Suche nach und die Begegnung mit einer bislang unbekannten Enkelin führt ihn in die rechte ostdeutsche Szene. Das Buch ist (zu Recht) umstritten. Man muss sich dazu verhalten.

Ein Buch zum Verschenken Bettina Uhlich: "Doris Day – ihr Leben, ihre Filme, ihre Lieder (Südverlag). Kenner sagen mit guten Gründen, sie sei vielleicht die beste Sängerin Hollywoods gewesen. Alle anderen kennen sie als schnell nervige Filmkomödien-Ikone des sauberen Amerikas. Die Biografie weitet den Bildhorizont.

Kerstin Tietgen: Von Neuanfängen und „ein wenig Leben“

Ein Buch des Jahres Sibylle Berg: "RCD:#Remote code Execution" (KiWi). Wir leben in schwierigen Zeiten. Und keine Autorin weiß diesen Umstand besser zu beschreiben als Sibylle Berg. Hier schafft sie es, die Überforderung, Nervosität und Resignation nachzubilden, der sich unsere Gesellschaft schon lange ausgesetzt sieht. Nichts für zart Besaitete – aber das war Frau Berg ja noch nie.

Cover Sibylle Berg: RCE (Kiwi) © Quelle: Kiwi

Ein Buch fürs Leben Hanya Yanagihara: "Ein wenig Leben" (Hanser). Ein Buch über vier Männer in der Künstlerszene von New York, das man kaum wieder weglegen kann. Die tragische Vergangenheit von Protagonist Jude St. Francis wird zum packenden Antreiber des Romans. Das schier unendliche Leid, dass der Protagonist ertragen muss, macht das Lesen fast so schwer wie das Nicht-Lesen.

Ein Buch für blaue Nachmittage Ronja von Rönne: "Ende in Sicht" (dtv). Juli will sterben. Hella will sterben. Durch einen Zufall begegnen sich beide und halten sich vom Freitod ab. Der unfreiwillige, erstaunlich heitere Roadtrip einer 69-Jährigen und einer 15-Jährigen behandelt Themen wie Depression und Suizid. Und obwohl so oft vom Tod die Rede ist, geht es doch eigentlich um das Leben

Ein Buch mit Widerhaken Hanya Yanagihara: "Zum Paradies" (Ullstein). Keine leichte Kost, weder inhaltlich noch erzählerisch. Es geht um das Streben nach Glück und Geborgenheit, aber auch um das Loslassen und Aufbrechen. Besonders der letzte Teil – eine Dystopie, in der die Welt von Pandemien und Klimawandel bestimmt wird – wirft die Frage nach dem Preis des Überlebens auf.

Ein Buch zum Verschenken Judith Holofernes: "Die Träume anderer Leute" (KiWi). Schreiben kann Judith Holofernes. Das hat sie als Sängerin und Songschreiberin von "Wir sind Helden" bewiesen. "Die Träume anderer Leute" erzählt davon, was nach dem Erfolg kommt. Die Zeit der Stille. Und die schmerzliche Erkenntnis, dass auch Kunst Teil der unersättlichen Maschinerie "Kapitalismus" ist. Ein Buch übers Neuanfangen und Zu-Sich-Finden.

Sabine Tholund: Amerikanische Träume und sterbende Dörfer

Ein Buch des Jahres Janine Adomeit: "Vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen" (dtv). Die Hoffnung auf einen Neubeginn belebt die Bewohner eines sterbenden Dorfes, dem einst eine große Zukunft als Kurort winkte. Mit der vermeintlichen Heilquelle, die vor Jahren versiegt war, sprudeln auch die positiven Gedanken der Menschen. Die sensibel erzählte Geschichte voll tragischer und urkomischer Moment wurde zu Recht mit dem Literaturpreis "Debüt des Jahres 2022" ausgezeichnet.

Janine Adomeit, Schriftstellerin mit Wohnsitz Flensburg © Quelle: dtv

Ein Buch fürs Leben Martin Kordić: "Jahre mit Martha" (S.Fischer). Dieser emotional aufwühlende Roman erzählt von einer ungleichen Liebe zwischen dem anfangs erst 15-jährige Sohn kroatischer Einwanderer und einer wohlhabenden, verheirateten Professorin, für die seine Mutter als Putzfrau arbeitete. Mit großer Klarheit und ohne Larmoyanz schildert der Autor die Gräben, die sich zwischen Martha und Jimmy auftun.

Ein Buch für blaue Nachmittage Dorothy West: "Die Hochzeit" (Hoffmann und Campe). Der Roman zeichnet ein Panorama der amerikanischen Gesellschaft in den 50er-Jahren, ist aber noch aktuell: Auf Martha's Vineyard leben die Schönen und Reichen, Weiße wie Schwarze, in streng voneinander getrennten Vierteln. Eine bevorstehende Hochzeit stellt die sorgfältig gezogenen Grenzen infrage.

Ein Buch mit Widerhaken Jonathan Lee: "Der große Fehler" (Diogenes). Seine Karriere könnte ein Musterbeispiel für den American Dream sein. Aus armen Verhältnissen stammend, wird Andrew Green zum Stadtplaner von New York, dem die Metropole unter anderem den Central Park verdankt. Seine Homosexualität dürfte ein Grund dafür sein, dass er nur bescheidene Berühmtheit erlangte.

Ein Buch zum Verschenken Karen Cleveland: "Eine Frage der Sicherheit" (btlb). Wer es spannend mag, dem sei dieser Psychothriller um eine Sonderermittlerin beim FBI empfohlen, deren heranwachsender Sohn in Verdacht steht, einen Terroranschlag zu planen. Schnell wird der Leser in den Bann der Geschichte gezogen, die ihre Kreise bis weit in die höheren politischen Sphären zieht.

