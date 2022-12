Bühne frei für die Weihnachtstage: Krippenspiele und Musicalfieber

Kiel. Die Theater packen den Weihnachtsmärchenglitzer so langsam ein und überlassen das Feld den heimischen Feierlichkeiten unterm Tannenbaum. Was allerdings nicht heißt, dass in den Theatern über die Feiertage nicht dennoch allerlei Weihnachtstaugliches über die Bühnen geht. Vom „Nussknacker“ in Kiel bis zum „Fischbrötchenblues“ in Rendsburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donnerstag, 22. Dezember: Von Fischbrötchen und Krippenspielen

"Oliver T.", 10.30 Uhr, Junges Theater im Werftpark. Frei nach dem Klassiker von Charles Dickens, in dem Oliver Twist (1837) vom Waisenhaus unter Diebe gerät, hat Astrid Großgasteiger ein temporeiches Familienstück inszeniert. Darin entführen die vier Werftpark-Schauspielerinnen und Schauspieler in das vibrierende London im frühen 19. Jahrhundert. Eine Zeit, in der die Herkunft über das Schicksal eines Menschen bestimmte – was Oliver so aber nicht hinnehmen mag. Karten nur über Kartentel. 0431/901 901

Lasse Wagner (li. mit Horst Stenzel) spielt in der Charles-Dickens-Adaption „Oliver T.“ die Titelfigur. © Quelle: ehr - Marco Ehrhardt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DeichArt: "Ox und Esel", 20 Uhr, Hansa 48. Was tun, wenn einem alle Jahre wieder zu Weihnachten ein Kindlein in die Futterkrippe schneit? Ox und Esel wissen ein Lied davon zu singen. In dem Dialogstück erzählt Norbert Ebel das Krippenspiel aus tierischer Perspektive. Mit im Spiel sind außerdem noch die Soldaten eines gewissen "Herrn Rodes" sowie drei komische Könige und Sterngucker. Auf der Bühne der Hansa 48 geht der DeichArt-Klassiker in die 17. Runde. Restkarten (20 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus oder telefonisch: 0431/564 657 (Hansa48) und 0431/901 901 (Theater Kiel).

"Fischbrötchenblues", 19.30 Uhr, Slesvighus, Schleswig. Er läuft und läuft und läuft: Seit einem Jahr steht der schräg komische Heimatabend mit viel Musik von Peter Schanz im Landestheater auf dem Spielplan. Dabei geht es um Dänen und Schweden, die hierzulande am liebsten nur trinken wollen, aber auch die von unten aus Bayern und NRW, die dazu noch unseren Strand, unseren Matjes und unsere Krabbenkönigin. Grund genug, mal darüber nachzudenken, wie es ist, da zu leben, wo andere Urlaub machen. Mit Geschichten vom Verkehr mit den Fremden zwischen Kurtaxenkontrolle und Beachparty. Karten (ab 12 Euro) online sowie an der Abendkasse im Slesvighus und telefonisch unter 04621/259 89.

Freitag, 23. Dezember: Tierisches Krippenspiel

"Cosi fan tutte", 19.30 Uhr, Opernhaus Kiel. Drei Herren schließen eine Wette auf die Treue der Frauen ab: Guglielmo und Ferrando sind sich sicher, dass ihre Freundinnen Fiordiligi und Dorabella auf ewig die ihren seien. Der Zyniker Don Alfonso dagegen will die Damen zur Untreue verführen. Deshalb lässt er seine Freunde in einen fingierten Krieg ziehen und als Fremde verkleidet um ihre trauernden Geliebten werben. Die Hamburger Regisseurin Luise Kautz verlegt die Geschichte in ein Großstadtloft und holt auch die verwirrend dunkle Seite der Oper hervor. Herausfordernd und spannend! Karten (16,70 bis 51,30 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie per Telefon: 0431/901901

DeichArt: "Ox und Esel", 20 Uhr, Hansa 48. Karten (20 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus oder telefonisch: 0431/564 657 (Hansa48) und 0431/901 901 (Theater Kiel).

Sonntag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag

"Die Zauberflöte", 17 Uhr, Opernhaus Kiel. Generalintendant Daniel Karasek inszeniert die bekannte Geschichte um Tamino und Pamina als "traumhaft kurzweiligen Egotrip" (KN) spartenübergreifend mit Gesangs- und Schauspielensemble in einer neuen Dialogfassung, die Roland Schimmelpfennig – Deutschlands meistgespielter Dramatiker - eigens für die Kieler Inszenierung geschaffen hat. Restkarten (16,70 bis 51,30 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus oder telefonisch: 0431/901 901.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Der Froschkönig", 16 Uhr, Stadttheater Rendsburg. Wie war das noch mit der Prinzessin, die so schön war, dass sie ihr Spiegelbild jedes Mal neu bestaunte? Ein tiefer Brunnen kam in dem Grimmschen Märchen vor, eine goldene Kugel, leere Versprechungen und ein Frosch, der angeblich ein Prinz ist. Autor Ulrich Hub hat aus der Geschichte vom Wünschen ein Theatervergnügen mit viel Witz und Musik gemacht. Und am Ende stellt sich heraus, dass es sich manchmal lohnt, einen Frosch zu küssen. Ab 5 Jahren. Karten (9,80 bis 12 Euro) online oder telefonisch: 04331/23447

Kunterbunte Märchenmischung: „Der Froschkönig“ am Landestheater Rendsburg. © Quelle: Henrik Matzen

"Fracking for Future", 19 Uhr, Slesvighus, Schleswig. Mittelalter-Professorin Elizabeth wird im zarten Rentenalter zur Umweltaktivistin, die in ihrem geruhsamen Dorf gegen die Fracking-Pläne einer Erdgas-Firma protestiert. Und sich dabei nicht nur mit gruftigen Protestlern und ihrem kreuzbraven Ehemann auseinandersetzen muss, sondern auch mit einem karrieregeilen PR-Manager. Freche Dialoge, Vorurteile und hochfliegende Karrierepläne prallen in der Komödie aufeinander. Karten (14,20 bis 31,80 Euro) online oder telefonisch: 04621/259 89

"GRIMM!", 19 Uhr, Stadttheater Flensburg. Das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf hat Peter Lund dekonstruiert und erzählt nun mit viel Musik von Thomas Zauke und einem herrlich tanzwütigen Ensemble die wirklich wahre Version des Klassikers. Und die swingenden, Walzer oder Tango tanzenden und Balladen schmetternden Tiere sind mit ihren Songs absolut ohrwurmverdächtig. Karten (23 bis 39,50 Euro) online oder telefonisch: 0461/233 88.

Montag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag

"Der Nussknacker", 17 Uhr, Opernhaus Kiel. Fasziniert hört Clara das Märchen, das ihr Lehrer Drosselmeier im Unterricht erzählt. Eines nachts betreten die Figuren aus der Geschichte vom Nussknacker und Mäusekönig den Schlafsaal des Internats und Clara wird Teil des Geschehens. Kiels Ballettchef hat den Klassiker von Tschaikowsky als fantastische Reise mit witzigen Disney-Anklängen choreografiert. Restkarten online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie per Kartentel. 0431/901 901

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Außer Kontrolle", 18 Uhr, Schauspielhaus Kiel. Suite 648 im Westminster-Hotel London. Ein Staatsminister. Die Sekretärin des Oppositionsführers. Ein heimliches Treffen, der Champagner ist bestellt und dann: Eine Leiche auf dem Balkon. Die muss natürlich weg, schnell und unauffällig. Schließlich stehen Ehen und Karrieren auf dem Spiel. Was dann passiert wird haarsträubende Verwechslungskomödie. Ray Cooneys irrwitziges Verwirrspiel bringt das famose Ensemble zum Schwirren. Restkarten online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie am Kartentel. 0431/901 901

Irrwitziges Verwechslungsspiel: Am Kieler Schauspiel sorgt Ray Cooneys Komödie "Außer Kontrolle" für Lachtränen. © Quelle: Olaf Struck

"Hans im Glück", 16 Uhr, Stadttheater Rendsburg. Das bekannte Volksmärchen erzählt die Geschichte von einem, der das Leben mit Leichtigkeit nimmt und dessen Glück sich nicht an seinen Besitztümern bemessen lässt. Das mag man einfältig finden oder aber sehr weise. Das Puppentheater um den jungen Hans, der sich per Tauschaktion einen Klumpen Gold vom Hals schafft, ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht. Karten (7,80 Euro) online und per Telefon: 04331/234 47

"Wie im Himmel", 19 Uhr, Stadttheater Rendsburg. Die Bühnenadaption des schwedischen Filmhits geht im Landestheater ohne Umwege über die Bühne. Nach einem Zusammenbruch zieht sich ein Dirigentenstar aufs Land seiner Kindheit zurück und übernimmt widerwillig die Leitung des Kirchenchores. Karten (16,40 bis 34 Euro) online oder telefonisch 04331/234 47

"Hänsel und Gretel", 19 Uhr, Stadttheater Flensburg. Das Landestheater ist diese Weihnachten wirklich auf die Brüder Grimm und deren Märchen fixiert. Die Oper von Engelbert Humperdinck aber hat Regisseur Tristan Braun in eine prekäre Vorstadtwohnung verlegt, von wo die Titelfiguren ausziehen in den Wald und der fiesen Knusperhexe Rosina Leckermaul und einem Haufen verzauberter Kinder begegnen. Außerdem gilt nach der Kritik von Kulturredakteur und Opernkritiker Christian Strehk: musikalisch-sängerisch besonders wertvoll! Karten (23 bis 38,50 Euro) online und telefonisch: 0461/233 88.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So schlimm sieht sie doch gar nicht aus, die fiese Hexe – da lassen sich „Hänsel und Gretel“ am Landestheater doch gern verführen ... © Quelle: Pawel Sosnowski

"Der Froschkönig", 16 Uhr, Slesvighus, Schleswig. Karten (9,80 bis 12 Euro) online oder telefonisch: 04621/25989

Dienstag, 27. Dezember: Musical aus dem Land Oz

"Der Zauberer von Oz", 18 Uhr, Opernhaus Kiel. Der Musical-Klassiker entführt das Publikum mit Heldin Dorothy in das sagenhafte Land Oz. Entlang der gelben Steinstraße in die Smaragdstadt treffen sie eine Vogelscheuche, einen Blechmann und einen Löwen, die Dorothy gegen die böse Hexe des Westens beistehen und ihr helfen, den Weg nach Hause zu finden. Was übrigens ohne den wuscheligen Begleiter des Mädchens, Toto, kaum gelingen würde. Die Geschichte nach dem Kinderbuchklassiker von L. Frank Baum (1900) hat Daniel Karasek mit großem Musicalensemble sowie dem Opernchor und dem Kinder- und Jugendchor inszeniert. Karten (20,10 bis 48,80 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus oder Kartentel. 0431/901 901.